Putin vahvisti: Venäläiset olympialaisiin, lyhenteenä OAR eikä RUS

Kansainvälinen Olympiakomitea KOK sulki Venäjän viime viikolla Pyeongchangin talviolympiakisoista. Syynä olivat paljastukset Venäjällä tapahtuneesta valtion avittamasta dopingin käytöstä sekä Sotshin 2014 olympiakisojen dopinghuijauksista.

KOK antoi venäläisurheilijoille ja joukkueille luvan kisata Pyeongchangissa ilman kansallistunnuksia, mutta urheilijoiden tulee osoittaa puhtautensa. Ensin spekuloitiin, että Venäjä boikotoisi kisoja, mutta näin ei tehdäkään.

Vladimir Putin vahvisti venäläismedioiden mukaan virallisesti tiistaina tukevansa venäläisurheilijoiden osallistumista olympialaisiin. Putin oli vihjaillut jo viime viikolla, ettei Venäjän valtio ole kisojen boikotoinnin kannalla.

Venäjä voi saada olympiakisoihin jopa 200 urheilijaa. Se tietysti edellyttää, että molemmat jääkiekkojoukkueet ovat mukana. Venäjän naisjääkiekkoilijoiden Sotshin dopingnäytteitä on väitetty huijatuiksi, eikä doping-vilpistä epäillyillä ole olympialaisiin mitään asiaa.

Venäläisurheilijat eivät urheile Pyeongchangissa kirjanlyhenteen RUS alla. Heidän tunnuksensa on OAR eli Olympic Athlete of Russia. Venäläisurheilijan tunnuksena on olympialippu, joka nostetaan salkoon myös palkintojenjaossa. Venäläisurheilijan voittaessa kultaa soitetaan olympiahymni.