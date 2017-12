Suomalaiset kiittelevät Curt Lindströmiä MM-kullasta Thaimaassakin

Leijonat 1995 jääkiekon MM-kultaan valmentanut Curt Lindström on Suomen ikuinen kansallissankari. Ruotsalainen Lindström kertoo olevansa niin suosittu, että saa viikottain suomalaisilta yhä kiitosta MM-kullasta. Oli hän sitten Thaimaassa tai Ruotsissa.

MM-kulta 1995 on historiallisesti niin merkittävä, että siitä on tehty elokuvakin, joka saa ensi iltansa joulupäivänä. Elokuvassa on jääkiekon lisäksi muitakin tarinoita suomalaisista vuodelta 1995.

Lindström palkattiin Suomen päävalmentajaksi 1993. Pentti Matikainen oli saanut potkut ja Kalervo Kummola tiedusteli Currelta yökerhossa, haluaisiko tämä tulla Leijonien peräsimeen.

- Kummola kysyi, että tekisinkö töitä Suomen jääkiekon hyväksi? Kysyin, että missä tehtävässä? Hän sanoi, että Suomen päävalmentajana, mihin totesin, että teillähän on Pentti Matikainen. Kummola sanoi siihen, että tarvitsemme uuden valmentajan, Lindström taustoitti MM95-elokuvan lehdistötilaisuudessa Sport Contentille.

- Sitten palasin kotiini Ruotsiin. Kotimatkalla olin jo päättänyt suostua. Teimmekin sitten sopimuksen yhdeksi vuodeksi. Kummola oli yksi syy siihen, miksi suostuin. Hän oli minulle aina hyvä ja hän on minulle yhä tärkeä ystävä. Se oli tarina siitä, miten kaikki alkoi, Lindström jatkaa.

Suomessa ruotsalaiseen päävalmentajaan suhtauduttiin aluksi epäillen, mutta asenne muuttui helmikuussa 1994 Leijonien pelatessa loistavasti Lillehammerin olympiakisoissa.

- Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Suomi pelasi kaikkien aikojen parasta jääkiekkoaan Lillehammerissa. Pelasimme kahdeksan ottelua ja 24 erää. Hävisimme niistä eristä vain yhden Kanadaa vastaan. Siksi emme päässeet finaaliin. Luulen, että Suomella olisi ollut hyvä mahdollisuus olympiakultaan, jos olisimme päässeet finaaliin. Mutta Ruotsi voitti ja Kanada tuli toiseksi, Lindström muistelee.

- Joka tapauksessa Suomi pelasi fantastista jääkiekkoa Lillehammerissa. Ja se oli alku 1995 tapahtumille, Lindström jatkaa.

Yhdysvaltalaistuomarin touhut välieräottelussa Kanadaa vastaan puhuttivat.

- En sano koskaan mitään typerää erotuomareista, mutta siinä ottelussa Kanadaa vastaan oli yhdysvaltalainen tuomari. Hänen nimensä oli Hearn. Hän halusi päästä tuomaroimaan NHL:ään, Lindström toteaa.

- Olen katsonut sen pelin seitsemän kertaa. Johdimme ottelua 2-0 ja meillä oli paikkoja tehdä lisääkin maaleja, mutta sitten Esa Keskinen sai jäähyn, vaikka ei tehnyt mitään. Kanada kavensi 1-2:een. Sitten meille tuli pieniä virheitä ja Kanada sai henkeä kavennusmaalistaan. Ehkä olimme, minä itse mukaan lukien, hieman jähmettyneitä siinä erässä Kanadan saatua hengen päälle ja olimme turnauksessa uudessa tilanteessa, Lindström jatkaa.

Henkisesti takaisku oli raskas. Pronssiottelu Venäjää vastaan olikin jo heti seuraavana päivänä. Curre kutsui hätiin Marja-Liisa Kirvesniemen.

- Tapasin Marja-Liisan aamupalalla ja kysyin, että voisiko hän tulla joukkuepalaveriimme. Olin jo sanonut joukkueelle, että se joukkue, joka toipuu välieräpettymyksestä nopeammin, voittaa pronssiottelun. Marja-Liisa itse oli ensin pettynyt pronssimitaliinsa viiden kilometrin hiihdossa hävittyään kultamitalin vain muutamalla sekunnilla, mutta toipui pettymyksestä. Hän ilmoitti joukkueelle, että on nyt tyytyväinen pronssimitaliin, joka on parempi kuin neljäs tila. Pelaajat katsoivat Marja-Liisan pronssimitalia ja saivat henkeä päälle. Voitimmekin Venäjän 4-0, Curre muistelee.

Keväällä 1994 Suomi pelasi erinomaista kiekkoa MM-turnauksessa Italiassa. Suomen joukkueeseen oli saatu vahvistukseksi Jari Kurri.

- Kurri on yksi suurimmista Suomen tähdistä. Halusin, että hän voittaisi kullan maajoukkueessa, joka häneltä puuttui. NHL:ssä Kurri oli jo saavuttanut kaiken. Kurri oli erinomainen lisä joukkueeseen, Lindström toteaa.

Loppuottelussa Suomi hävisi Kanadalle katkerasti. Ratkaisu tapahtui rankkarikilpailussa.

- Kenties tein virheen finaalin rankkarikisassa, etten laittanut Kurria ampumaan. Laitoin Mika Niemisen ampumaan. Hän oli epäonnistunut aiemmassa yrityksessään, mutta ajattelin, ettei hän voi epäonnistua enää toista kertaa. Mutta hän epäonnistui toisen kerran ja hävisimme kullan Kanadalle, Curre harmittelee.

Tappio tuntui karmealta. Curre kuitenkin loi pelaajiinsa henkeä pettymyksen keskellä.

- Joukkue oli pettyneenä pukuhuoneessa. Tunnelma oli todella apea. Sanoin, että ensi vuonna voitamme kultaa Globenissa, hän muistelee.

Vuoden 1995 maailmanmestaruudessa hyvin merkittävä asia oli Curren mukaan itseluottamus.

- Monet kertoivat, että miten suurta voisi olla, jos Suomi voittaisi. Joukkue oli jo ennen turnausta varma, että meillä olisi todella hyvä mahdollisuus. Joukkue uskoi itseensä. He tiesivät, miten hyvää jääkiekkoa pelaamme ja kuinka hyviä olemme yhdessä. Se oli joukkueessa hyvin tärkeää, Curre toteaa.

Leijonat oli tuottanut suomalaisille ennen vuotta 1995 useita pettymyksiä. Ruotsissa oli taas totuttu voittamaan.

- Kun voitimme, ja näin miten onnellisia ihmiset olivat, ymmärsin mestaruuden tärkeyden Suomelle ja nykyään ymmärrän vieläkin paremmin. Moni ruotsalainen ei ymmärrä, miten suuri asia se oli, Curre naurahtaa.

Lindström on puhunut Suomesta toisena kotimaanaan.

- Minut kutsuttiin Suomen Jääkiekkoliiton toimesta Naganon 1998 kisoihin. Ottelua oli katsomassa myös Ruotsin kuningas. Kun Teemu Selänne teki Suomen voittomaalin, huusin täyttä kurkkua, ja sydämeni oli silloin Suomen puolella, hän muistelee.

Nykyään Curre hurraa kuitenkin Ruotsin puolesta.

- Olen ruotsalainen, enkä tunne Suomen nykyisiä pelaajia. Jos Suomi ja Ruotsi kohtaavat tulevissa olympiakisoissa loppuottelussa, on sydämeni Ruotsin puolella.