JYP puolustaa SM-liigan kunniaa välierissä

Jääkiekon mestareiden liigan eli CHL:n puolivälierät vietiin päätökseen tiistaina. JYP onnistui voittamaan Tshekissä Kometa Brnon 5-3 ja otti välieräpaikan ensimmäisen ottelun päätyttyä tasapeliin.

- Älyttömän hyvä eka erä meiltä ja oltaisiin voitu tehdä enemmänkin maaleja. Oli huonoa tuuriakin, ettei niitä tullut enempää, sillä se oli meiltä ehkä koko kauden paras erä. Jätkillä oli juuri oikea asenne, sopiva lataus, mutta mukana pelistä nauttiminen. Tiedettiin kyllä, että ei me tuollaista peliä voida pelata täyttä aikaa. Pitää muistaa, että tässä oli kuitenkin Tshekin mestari vastassa, JYP:n päävalmentaja Marko Virtanen painotti taiston tauottua CHL:n tiedotteessa.

JYP oli ainoa suomalaisjoukkue puolivälierissä tiputettuaan neljännesvälierissä jatkosta Tapparan. HIFK, TPS ja KalPa hyytyivät jo alkulohkoon.

SM-liigan tasosta on käyty paljon keskustelua, mutta ainakin yksi joukkue on neljän parhaan joukossa. Liigassa JYP on kuudentena.

Välieriin etenivät myös ruotsalainen Vaxjö Lakers sekä tshekkiläiset Bili Tygri Liberec ja Ocelari Trinec. Puolivälieriin tie katkesi Kometa Brnolta, Zürich Lionsilta, SC Berniltä ja Brynäsiltä.

Välierät pelataan CHL:ssä tammikuussa. Loppuottelu on ohjelmassa 6. helmikuuta.