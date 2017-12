Sami Kapasen KalPa rajussa nosteessa, HIFK:n putkikin katkaistiin

HIFK:n syyskuussa alkanut voittoputki Nordiksella tuli päätökseen KalPan voitettua keskiviikkona 3-2 HIFK hävisi kamppailun jo avauserään, kun nopea ja yritteliäs KalPa karkasi kahden maalin johtoon.

- Haluan onnitella KalPaa. He olivat tänään yritteliäämpiä ja nopeampia kuin me. Intohimo puuttui meiltä tänään. Alussa oli ihan sen näköistä, että tästä tulee vielä peli, mutta 0-1-maalista KalPa sai aika paljon henkeä päälle. He veivät peliä varsinkin ensimmäisessä erässä, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin totesi.

HIFK:lle ei jäänyt mitään seliteltävää keskiviikkoillasta.

- Sitä saatiin, mitä tilattiin. Intohimoa ei ollut. Epämukavuusalueelle olisi pitänyt mennä tänään enemmän. Sitä kautta olisimme päässeet KalPan selustaan ja kohti maalia pelaamaan. Loppuvaiheessa se vähän parani, mutta tämä peli me hävittiin jo ensimmäisessä erässä, Selin harmitteli.

HIFK on tehnyt keskiviikon tappiosta huolimatta ison ryhtiliikkeen. Joukkue keikkui pitkään syksyllä sarjataulukon väärässä päässä, mutta hiljalleen joukkue on noussut kärkikahinoihin mukaan.

- Syyskausi on ollut kaksivaiheinen. Ensin mentiin aika reipas pätkä vastatuulessa ja nyt on menty sitten myötätuulessa tämä toinen puolikas näistä 32 pelistä, vaikka tänään toki turpaan tulikin. Jos nyt sarjasijoitusta katsotaan, niin kyllä me ollaan niillä haminoilla, millä meidän pitääkin olla. Sen eteen olemme tietysti paljon tehneet töitäkin, että olemme kuuden sakkiin kivunneet, Selin luonnehti joukkueen alkukautta.

- Tietysti tässä kierros tai kaksi aina kaiken muuttaa voi. Nyt on vielä yksi puristus edessä ennen taukoa Raumalla, Selin jatkoi.

KalPa oli ennen viime perjantain tappiotaan SaiPalle yhdeksän ottelun voittoputkessa. Kautensa KalPa oli aloittanut surkeasti, mutta loka-marraskuun vaihteessa päävalmentaja Sami Kapanen sai joukkueensa pelaamaan voittavaa lätkää.

Kapanen painotti, että hänen joukkueensa on astunut ison askeleen eteenpäin. Edellisellä KalPan Helsingin vierailulla HIFK oli antanut kuopiolaisille isän kädestä. Silloin HIFK voitti 5-1.

- Onhan tässä aika iso ero siihen, kun viimeksi täällä oltiin. Silloin oltiin aika isoissa vaikeuksissa vieraspelaamisessa ja oltiin jyrän alla. Nyt ollaan pelattu viimeiset seitsemän matsia vieraissa aika hyvin ja tuloksellisesti ollaan oltu oikeissa asioissa kiinni, Kapanen sanoi.

- Tänään pelattiin kapeammalla rosterilla, mutta joukkue pystyy pelaamaan kokonaisuudessaan vahvemmin ja paremmin. Nuorten pelaajien on silloin helpompi tulla tohon ja pelata hyviä matseja, Kapanen jatkoi.

KalPalla oli vain 11 hyökkääjää ja kuusi puolustajaa. Pelaajia oli sairastuvalla ja maajoukkueissa

- Meillä oli Texier Ranskan nuorten maajoukkueen matkassa ja Riikola Suomen maajoukkueen matkassa. Enemmän meillä oli loukkaantumisia, joiden takia oli kapeampi rosteri. Maajoukkuetauosta ei ole valittamista, totesi Kapanen.

Nuoret pelaajat paikkasivat hienosti.

- Meidän A-nuoret ovat tehneet hyvää työtä. Miettisen Tommi ja Hentusen Jukka ovat tehneet loistavaa työtä, kun katsotaan, miten kypsästi nuo nuoret pelaajat. Nuoria pelaajia on hyvä käyttää, kiitteli Kapanen.

Legendaarisen Christian Ruutun poika Alexander Ruuttu teki keskiviikkona kaksi maalia. Jo menetettynä lupauksena pidetty Ruuttu, 25, on löytänyt Kuopiosta uutta itseluottamusta.

- Hän on menossa kohti sitä potentiaalia, joka on vuosien aikana tiedetty hänessä olevan. Maalimäärää enemmän pitäisi mun mielestäni katsoa sitä kokonaisvaltaisuutta, miten hän pelaa. Hän on meidän kärkialivoimaparissa ja ykkösylivoimassa keskellä. Pelaa isossa roolissa. Kaveri, jolla putki kulkee, pelaa järkevästi ja on luotettava puolustussuuntaan. Nyt se maalimääräkin nousee. Itseluottamus on rakentunut ihan eri tasolle, Kapanen sanoi Ruutusta.

HIFK on sarjassa neljäntenä ja KalPa kuudentena.

Jääkiekon Liigan tulokset keskiviikkona 13.12.

HIFK - KalPa 2-3 (0-2,1-0,1-1)

HPK - Ilves 1-2 (0-1,1-0,0-1)

Jukurit - Pelicans 4-1 (3-0,0-1,1-0)

SaiPa - Ässät 3-4 (1-2,1-1,1-1)

Sport - JYP 4-2 (1-1,2-1,1-0)

Tappara - KooKoo 3-0 (1-0,2-0,0-0)