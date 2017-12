Suomen ja Ruotsin jääkiekkoliigat yhteen? Typerä ehdotus vai mahdollisuus?

Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel väläytti torstaina Moskovassa järjestetyssä jääkiekon tulevaisuuden kehittämiseen keskittyneessä konferenssissa, että Eurooppaan pitäisi rakentaa ylikansallinen jääkiekkoliiga, joka voisi olla vastine NHL:lle. Fasel myös kommentoi, että Suomen ja Ruotsin jääkiekkoliigat voisivat yhdistyä. Molemmista maista voisi olla mukana kuusi joukkuetta.

Euroopassa on jo useampi ylikansallinen liiga. Venäjän liiga laajeni Venäjän rajojen ulkopuolelle 2008, kun siitä tuli KHL-liiga. Jokerit liittyi KHL:ään 2014.

Itävallan EBEL-liigassa pelaa joukkueita myös Italiasta, Tshekistä, Unkarista ja Kroatiasta. Saksan, Tshekin. Sveitsin, Ruotsin ja Suomen pääsarjat ovat pysyneet kuitenkin kotimaidensa rajojen sisällä.

Euroopassa on ollut viiden vuosikymmenen aikana useampia eri kokeiluja seurajoukkueiden mestaruuskilpailusta. Tuorein version Champions Hockey League on menestynyt Keski-Euroopassa, mutta painiskellut Suomessa ja Ruotsissa yleisökadon kourissa. Syynä on jääkiekon ylitarjonta ja CHL:n rajalliset markkinointiresurssit.

Yhteispohjoismainen liiga kiinnostaisi varmasti aivan eri tavalla. Seurat voisivat operoida suuremmilla budjeteillakin, mikä takaisi laadukkaamman pelaajamateriaalin ja kasvattaisi yleisön kiinnostusta.

Suomen Liiga on tuotteena polkenut viime vuosina paikallaan. Jokereiden siirtyminen KHL:ään oli Liigalle takaisku.

Tosin Liigassa esimerkiksi Kärpät, Tappara ja HIFK tuottavat taloudellista voittoa. Jokerit on tuottanut kolmen KHL-kautensa aikana tappiota yli 40 miljoonan euron edestä.

Vaikka Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan liigojen rahakkaimmat seurat kisaisivat uusissa rahakkaammissa ylikansallisissa liigoissa, olisivat NHL:n taloudelliset resurssit yhä aivan eri sfääreissä. Mutta kliseisesti sanottuna Roomaa ei rakenneta päivässä. Sarjojen yhdistyminen olisi jääkiekolle hyvä asia kansainvälisen toiminnan tuodessa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Jos kuusi seuraa siirtyisi Liigasta yhteispohjoismaiseen sarjaan, olisivat joukkueet todennäköisesti Tappara, HIFK, TPS, Kärpät, JYP ja ehkä Ilves. Kaikilla näillä seuroilla on suunnitelmissa uuden areenan rakennuttaminen. HIFK, Tappara ja Ilves pääsevät uudelle areenalleen ensi vuosikymmenen alkupuolella.

Perinteistä SM-liigaakaan ei tarvitsisi unohtaa. Jääkiekkoon voisi perustaa Suomen Cupin, jossa voisi olla pohjoismaisen sarjan ja Liigan lisäksi seuroja Mestiksestäkin. Myös Jokerit voisi pelata Suomen Cupia, vaikka seura pysyisi KHL:ssä.

Ideoita riittää, mutta niiden toteuttaminen on haastavampi juttu. Seurat ajavat omia intressejään ja kompromissit ovat vaikeita. Olennainen kysymys on sekin, että ”kuka maksaa” Putous-hahmoa Timo Harjakaista siteeraten.