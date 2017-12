KHL-sensaatio Eeli Tolvanen suuntaa maajoukkuehommiin Buffaloon

Jokereiden nuori maalipyssy Eeli Tolvanen on yksi tulevien jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisojen mielenkiintoisimmista pelaajista. Kovassa KHL:ssä marinoitu Tolvanen lähtee aiempaa valmiimpana pelaajana tämän vuoden kisoihin.

Tolvanen, 18, on tehnyt tällä kaudella kovaa jälkeä Jokereissa. 39 KHL-ottelua ovat tuottaneet tähän mennessä kovan saldon 17+15=32. Tolvanen odottaa innolla nuorten MM-kisoja.

- Hyvillä fiiliksillä sinne lähdetään. Tätä on odotettu jo viime vuodesta lähtien. Innolla odotan. Olisipa jo ensimmäinen pelipäivä, Tolvanen sanoi Sport Contentille.

Tolvaselta odotetaan ratkaisuja kisoissa. Vielä ei ole kuitenkaan selvää, missä ketjussa Tolvanen pelaa ja kenen kanssa. Paikka löytyy kuitenkin satavarmasti tulosyksiköstä.

- En ole vielä mitään puhunut valmentajien kanssa. En tiedä niistä mitään. Eiköhän ne jo huomenna selviä, Tolvanen pyöritteli.

Jos Tolvaselta odotetaan tehoja, niin niitä varmasti odotetaan myös WHL-juniorisarjassa käsittämättömän kovaa jälkeä tällä kaudella tehneeltä Aleksi Heponiemeltäkin. Tolvanen on seurannut Heponiemen nousukiidossa olevaa uraa lähinnä uutisoinnin kautta.

- Ollaan me maajoukkueessa pelattu samaan aikaan. En ole seurannut sen ihmeellisemmin, mutta totta kai olen uutisista lukenut, että kaveri on tehnyt aika kovaa jälkeä.

Tolvanen pelaa tällä hetkellä ensimmäistä kauttaan aikuisten sarjassa. Kova KHL-liiga on valmistanut Tolvasta kohti MM-kisoja paremmin kuin junioripelit.

- Ihan varmasti siitä on iso etu. Olen koko kauden pelannut isoja venäläisiä vastaan ja sitä kautta kamppailuihin on tullut kovuutta lisää. KHL on kova sarja ja varmasti olen nyt kokonaisvaltaisempi pelaaja. Ne ovat varmaan niitä juttuja, missä on eniten menty eteenpäin. Varmasti se tulee tuolla sitten helpottamaan, Tolvanen sanoi.

Yhdysvaltain Buffalossa pelattavat MM-kisat kokoaa kaikki ikäluokkansa parhaat yhteen turnaukseen. Tolvanen saa etua miesten peleistä, mutta hän itse ei näe asiassa mitään ihmeellistä.

- Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Kaikki parhaat ovat nyt täällä. Ei varmasti ainakaan temposta jää kiinni. Kovia pelejä on varmasti edessä ja kaikki nuoret haluaa näyttää sen, mihin he pystyvät, Tolvanen sanoi.

Suomella on MM-kisoissa todella kovan luokan joukkue. Sama ikäluokka oli voittamassa pari vuotta sitten alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruutta. Joukkuehenki on vahva, sillä lähes kaikki tuntevat toisensa jo entuudestaan. Buffaloon lähtee hyvä kaveriporukka.

- Joo, pari uutta naamaa tässä on, mutta aikalailla kaikki tuntevat toisensa. Heti tuli kuittailua kun nähtiin. Se on yleensä aika hyvä merkki. Kaikki pystyvät antamaan tässä joukkueessa aika paljon toisilleen. Se on hyvä asia, että tunnemme toisemme. Ei mene ainakaan niin kauan aikaa siihen tutustumiseen. Kaikki saavat olla omina itsenään tässä.

Suomi on kiistatta yksi turnauksen suosikeista. Nuorten Leijonien puolustusta on sanottu jopa kaikkien aikojen kovimmaksi. Mestaruus vaatii totta kai nappionnistumisen joukkueelta, mutta mahdollinen se on.

- Tuskin näihin turnauksiin yksikään joukkue häviämään lähtee. Meillä on hyvä puolustus, hyvä hyökkäys ja maalivahtipeli on kunnossa. Meillä on hyvät mahdollisuudet mennä pitkälle. Heti leirin ensimmäisestä päivästä lähtien pitää päästä työstämään sitä omaa juttua yhdessä. Sitä kautta saamme pelin meidän näköiseksi, Tolvanen linjasi.

Tolvanen on pelannut urallaan jo Pohjois-Amerikassa. Neuvonantajan roolissa häntä ei kuitenkaan tarvita. Olennaisin ero Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä on kaukalon koko. Pohjois-Amerikan kaukaloista puuttuu pienen omakotitalon verran tilaa eurooppalaiseen verrattuna.

- Eiköhän kaikki tiedä, mitä se (kapea kaukalo) vaatii. Pienessä kaukalossa tilanteet tulevat nopeammin. Hyökkäysalueella tuntuu, että kaikki paikat ovat maalintekopaikkoja. Pitää vain olla koko ajan valmis, kun kiekon saa. Maalipaikoista pitää laittaa kiekko sisään, Tolvanen vertaili.

Jos kaikki paikat ovat maalipaikkoja, niin sehän sopii erinomaisesti Tolvaselle. Huippulaukaus on tehnyt tällä kaudella tuhoja ja se lähtee välillä hyvinkin pienestä tilasta ja nopeasti.

- Se on kyllä totta. Se on hauskaa pelata kun tulee paikkoja vähän joka paikasta. Kyllä mä ainakin itse nautin siitä, Tolvanen sanoi.

Tolvasen kausi on ollut kuin satukirjasta. Syksyllä tavoitteena oli vain paikka Jokereiden pelaavassa miehistössä, mutta se ei jäänyt vain siihen. Tolvanen on pystynyt jo ensimmäisellä kaudellaan miesten sarjoissa dominoimaan, eikä hän jäänyt statistin rooliin myöskään A-maajoukkueessa. Karjala-turnauksessa Tolvasen pyssy lauloi samaan tapaan kuin seurajoukkueessa. Onko nuori mies jopa itsekin yllättynyt loistavasta kaudestaan?

- En tiedä onko mikään nyt yllättänyt sillä tavalla. Kun tulin Jokereihin, niin oli vain puhetta siitä, että mahtuuko pelaamaan ja saako roolin. Sen jälkeen kausi lähti hyvin liikkeelle ja minulla on ollut hyvät ketjukaverit. Tuntuu siltä, että kaikki on loksahtanut aika hyvin kohdalleen. Homma lähti kulkemaan ja ajattelin, että jos vain terveenä kestää, niin tästä voi tulla aika hyvä juttu. Tosi hyvin ovat pelit menneet joukkueelta ja itseltänikin, Tolvanen mietti.

Tolvanen jättää Jokereihin ison aukon. Hän itse uskoo kuitenkin, että helsinkiläiset pärjäävät hyvin ilman häntäkin.

- Kyllä ne varmasti pärjää. Nyt tulee Brian O´Neill takaisin, niin heillä on taas paketti kasassa, Tolvanen sanoi.

Nuori Tolvanen on ollut valtavassa pyörityksessä. KHL-pelit, maajoukkuepelit ja harjoitukset päälle. KHL on vielä kaiken lisäksi raskas sarja matkustamisen suhteen. Edes NHL:ssä joukkueet eivät matkusta yhtä paljon. Miten energia riittää kauden loppuun saakka?

- Totta kai tässä on tullut kilometrejä alle. Kyllä tässä nyt silti energiaa löytyy vielä. Nuori äijä palautuu nopeasti. Onhan KHL totta kai raskas sarja. Eivät nuo Siperian reissut koskaan helppoja ole ja lentokoneessa istutaan aika paljon ja hotelleissa. Kyllä välillä väsyttää vähän enemmän. Onneksi nyt päästään tuonne Jenkkeihin, missä saadaan olla vähän pidempään paikoillaan, Tolvanen mietti.

Nuorten MM-jääkiekkoturnaus alkaa Buffalossa 26. joulukuuta. Suomi pelaa samassa alkulohkossa Kanadan, USA:n, Slovakian ja Tanskan kanssa. Toisessa lohkossa ovat Ruotsi, Venäjä, Tshekki, Sveitsi ja Valko-Venäjä. Maailmanmestari on selvillä 5. tammikuuta.

Suomi matkustaa kisapaikkakunnalle jo perjantaina.