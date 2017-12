Miro Heiskanen: "Hyvät mahdollisuudet maailmanmestaruuteen"

Suomi lähtee tapaninpäivänä alkaviin jääkiekon nuorten MM-kisoihin yhtenä suosikeista. Turnauksen kenties mielenkiintoisin pelaaja löytyy Suomen takalinjoilta. Hän on HIFK-puolustaja Miro Heiskanen.

Heiskanen on dominoinut tällä kaudella SM-liigaa. 20 ottelua ovat tuottaneet puolustajalle kovan saldon 9+5=14. Heiskanen odottaa innolla tulevaa haastetta Yhdysvaltain Buffalossa.

- Hyvillä fiiliksillä lähden kisoihin. Nyt on nähnyt näitä jätkiä, joita ei ole pitkään aikaan tavannut. Kiva on ollut heitä tavata. Tässä joukkueessa on hyviä jätkiä, Heiskanen sanoi perjantaina Sport Contentille.

Heiskanen on yksi Suomen johtavista pelaajista ja hän johtaa Suomen puolustuskalustoa. On jopa sanottu, että nyt jalkeilla oleva puolustus on kaikkien aikojen kovin nuorten MM-kisoissa Suomen osalta. Heiskanen ei väitettä ainakaan kumoa.

- Se voi hyvinkin olla niin. Hyvä puolustus meillä kyllä on, mutta muutenkin koko joukkue on kyllä todella hyvä. Ei pitäisi kyllä siitä jäädä kiinni, Heiskanen mietti.

Heiskanen ja moni muu tästä joukkueesta oli voittamassa jo alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruutta. Lahjakas ikäluokka voi tehdä kovaa tulosta myös Buffalossa.

- Hyvä joukkue meillä on. Oikeastaan kaikki tuntevat toisensa. Sitä ei tarvitse murehtia. Se on hyvä lähteä tuonne kisoihin. Hyviä pelaajia, Heiskanen sanoi.

Suomella on kasassa todella vahva joukkue. Viime vuoden kisat menivät pahasti penkin alle, mutta nyt suunta on ylöspäin. Joukkueen avainpelaajat ovat pelanneet pääosin isoissa rooleissa omissa seurajoukkueissaan tällä kaudella. Maailmanmestaruus on varmasti ainoa tavoite?

- Joo, ei ole mitään muuta. Se on ainoa tavoite. Hyvät mahdollisuudet siihen myös on, Heiskanen painotti.

Heiskanen on kantanut tällä kaudella vasta 18-vuotiaana koko HIFK:n puolustusta. Hän on aiemmin jo näyttänyt, että iso vastuu hoituu myös maajoukkueessa.

- Totta kai yritän pelata niin hyvin kuin osaan, enkä lähde miettimään mitään muuta. Pisteitä tulee jos tulee, mutta omaa peliä pitäisi pystyä pelaamaan ja tekemään sitä omaa juttua. Toivotaan, että se riittää, Heiskanen listasi omat tavoitteensa.

Heiskanen oli alkukauden loukkaantuneena, mutta pääsi nopeasti rytmiin mukaan sen jälkeen. Sattumaa tai ei, niin myös HIFK:n peli alkoi parantua heti Heiskasen paluun jälkeen.

- Hyvin olemme pelanneet viime aikoina. Hyvin ollaan pelattu kiekon kanssa ja saatu annettua kovaa painetta vastustajalle. Sitä kautta on tullut hyvin maalipaikkoja. Jos samalla tavalla jatkuu, niin hyvä tulee, Heiskanen pohti.

HIFK on ruvennut pärjäämään, mutta Heiskasen otteet ovat myös henkilökohtaisella tasolla olleet ihastuttavia. Nuori puolustaja on ollut HIFK:n tärkein yksittäinen kenttäpelaaja alkukaudella.

- Hyvä on ollut alkukausi mun mielestä. Hyvin olen päässyt mukaan sen loukkaantumisen jälkeen ja hyvin on kulkenut. Siihen tähdätään, että homma jatkuu samalla tavalla, Heiskanen linjasi.