Suomi on mestarisuosikki: ”Tässä hommassa on paine aina läsnä”

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue lähtee mitalisuosikkina ikäluokkansa MM-kisoihin. Suomi matkusti jo perjantaina kisapaikkakunnalle ja aloittaa siellä MM-leirityksensä.

Suomen päävalmentajana toimii Jussi Ahokas, joka tuntee nyt käsissä olevan joukkueen erinomaisesti. Päävalmentaja on nähnyt tämän ikäluokan pelaajia ensimmäistä kertaa jo 15-vuotiaina. Ahokas luotsasi myös samaisen ikäluokan alle 18-vuotiaiden maailmanmestariksi vuonna 2016.

Suomi on kisojen mestarisuosikki. Ahokas tietää, että paine voittamisesta kuuluu tähän hommaan.

- Suomelta odotetaan menestystä ja me itse odotamme itseltämme menestystä. Tässä hommassa on paine aina läsnä. Se pitää vain ymmärtää ja nauttia siitä tavallaan. Jos tätä hommaa haluaa tehdä, niin se kuuluu työnkuvaan, Ahokas sanoi perjantaina Helsingissä.

Suomella on jalkeilla kova ryhmä. Ketjukoostumuksista Ahokas ei halunnut vielä puhua.

- En mä ala niitä vielä tässä avaamaan, kun ei ole edes poikienkaan kanssa niistä vielä puhuttu. Mutta en kai minä päävalmentaja tässä olisi ja olisi näitä pelaajia valinnut tänne, jos en olisi niitä yhtään miettinyt, Ahokas naurahti.

Etenkin Suomen puolustuskalusto on timanttisen kova. Ei ole ollenkaan sanottu, että kaikki puolustajat pääsevät edes irti.

- Jääaika pitää ansaita. Jääaika tulee pelisuoritusten perusteella. Meillä on paljon hyviä pakkeja, mutta paljon tulee jäämään myös ulkopuolelle hyviä pakkeja. Mutta sehän on vain hyvä tilanne meidän suomalaisessa jääkiekossa, Ahokas sanoi.

Suomella on turnauksessa kova alkulohko. Heti ensimmäisenä kisapäivänä vastaan tulee Kanada. Materiaaliltaan todella kova on myös Yhdysvallat, jonka Suomi kohtaa niin ikään jo alkulohkovaiheessa. Ahokas on alkulohkosta mielissään.

- Mun mielestä se on hyvä juttu, että saadaan heti Kanada vastaan. Kaikki ne pitää jossain vaiheessa kohdata, jos halutaan voittaa. Kyllä meidän pitää olla tuohon otteluohjelmaan tyytyväisiä. Kanada vaihtui meidän lohkoon ja sitä kautta ohjelmasta tuli meille hyvä. Välipäivät saatiin aika fiksusti, Ahokas sanoi.

Suomella on kovasta alkulohkosta sekin hyöty, että kovat Kanada ja USA eivät tule ainakaan heti pudotuspeleissä vastaan. Ahokas ei kuitenkaan täysin allekirjoita väitettä, että lohkossa pelaisi välttämättä turnauksen parhaat maat.

- Niin, mitkä ovat kovimmat maat? Ruotsilla on aika kova joukkue. Venäjä on kova ja Tshekki on aika kova. Tiedän tästä ikäryhmästä paljon ja aika monta hyvää ryhmää on. Jenkeillä on varmaan materiaaliltaan kovin joukkue, Ahokas vertaili.

Suomen materiaali on myös kiistatta kova. Onko tämä kovin joukkue, jota Ahokas on päässyt valmentamaan?

- Joskus olen vedellyt harjoituksia vielä kovemmalle ryhmälle, mutta ei siitä sen enempää. Totta kai tämä on paras ryhmä. Tietysti riippuu siitäkin, minkä ikäisistä puhutaan, mutta kyllä meillä kova ryhmä on, Ahokas sanoi.

Nuorten MM-kiekko alkaa tapaninpäivänä.