Enni Rukajärvi, Eero Hirvonen ja Matti Heikkinen, näyttö mitalikunnosta

Suomi tavoittelee Pyeongchangin talviolympiakisoista ensi helmikuussa seitsemää mitalia. Tavoite on realistinen, mutta edellyttää, että henkilökohtaisissa kilpailuissa valtaosan olympiatoivoista pitäisi onnistua.

Sotshissa 2014 lumilautailun slopestylessa olympiahopeaa ottanut Enni Rukajärvi antoi näytön kunnostaan laskemalla kolmanneksi Breckenridgellä Coloradossa Dew Tourin kilpailussa. Voiton lajin eliitin kutsukilpailussa, jossa Rukajärvi oli mukana ainoana suomalaisena, vei Kanadan Spencer O’Brien. Yhdysvaltojen Jamie Anderson, joka Sotshissa voitti kultaa, oli toinen.

- Kolmannesta sijasta on kyllä hyvä fiilis. On ollut aika rankka päivä. Aloitettiin aikaisin aamulla, ja siinä oli aika intensiiviset harjoitukset. Ne meni muuten ok, mutta olin niistä aika poikki. Olemme aika korkealla ja radalla oli monta hyndää, niin siinä pitää olla aika skarppina. Oli kiva nähdä, että vaikka olinkin aika hapoilla, niin sain vedettyä pari aika hyvää rania. Mun mielestä toka rani oli vähän kliinimpi kuin viimeinen. En ihan saanut tehtyä kaikkia niitä juttuja mitä halusin, mutta olen tosi tyytyväinen tähänkin. Aina voisi silti olla enemmän tyyliä, Rukajärvi kommentoi Lumilautaliiton tiedotteessa.

Yhdistetyssä kilpailtiin tänä viikonloppuna maailmancupissa Itävallan Ramsaussa. Siellä Eero Hirvonen sijoittui sunnuntaina kolmanneksi ja nappasi jo kauden kolmannen palkintosijansa. Kisan voittajalle Saksan Fabian Riesslelle Hirvonen hävisi 1,5 sekuntia.

Ilkka Herola täydensi hyvää suomalaispäivää yhdeksännellä tilallaan. Hannu Manninen oli sunnuntaina 22:s ja Arttu Mäkiaho 27:s, mikä oli hyvä merkki olympialaisten joukkuekisan kannalta.

Hiihtovauhdissa Hirvonen ja Herola ovat maailman kärjen tasolla. Valitettavasti mäessä suomalaiset ovat yhä takamatkalla.

Miesten maastohiihdon moninkertainen arvokisamitalisti Matti Heikkinen sijoittui perinteisen takaa-ajokisassa Italian Toblachissa lupaavasti viidenneksi. Lauantaina Heikkinen oli ollut 15 kilometrin vapaan kisassa kahdeksas.

- Ihan asiallinen nousu viidenneksi. Kovavauhtinen alku, se hiukan sitten rauhoitteli menoa kisan keskivaiheilla. Loppu oli sitten torjuntavoitto. Pystyi nousemaan muutaman sijan ja kamppailemaan ihan asiallisista sijoituksista. Nyt on hyvä siirtyä kotiin ihmisten ilmoille joulun viettoon, Heikkinen kertoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Naisten kisassa Kerttu Niskanen oli parhaana suomalaisena 11:s.

- Tänään oli vaikea päivä ja olen todella pettynyt tulokseen. Eilisen jälkeen mulla oli ajatus paljon parempaan hiihtoon. Tänään joutui antamaan suksella tasoitusta ja se ei näissä kisoissa ole hyvä. Ei oikein jäänyt mitään käteen, mutta lähden nyt pipareita syömään kotiin ja toivon, että joulun jälkeen on taas virtaa, Niskanen kommentoi.

Maastohiihdossa Suomella on henkilökohtaisilla matkoille kolme mitalitoivoa. He ovat Iivo Niskanen, Matti Heikkinen ja Krista Pärmäkoski.

Toblachissa Pärmäkoski ei ollut mukana. Hän ei kokenut oloaan täysin terveeksi, eikä halunnut ottaa turhaa riskiä.