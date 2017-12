Lauri Markkanen teki paluun, Chicago Bullsiln kausi saanut rajun käänteen

Lauri Markkanen teki paluun tositoimiin NBA:ssa maanantaina oltuaan kolme ottelua sivussa. Markkaselle kertyi kymmenen pistettä seuransa Chicago Bullsin voittaessa kotonaan Philadelphia 76ersin 117-115.

Chicagon kausi alkoi surkeasti, mutta nyt alkaa kulkea seuran saatua pelaajia takaisin sairastuvalta. Voitto oli marraskuussa vielä varjojen mailla synkistelleelle Bullsille jo kuudes perättäinen.

- Taas loistava joukkuevoitto tänään. Tuntui hyvältä olla takaisin kentällä joukkuekavereideni kanssa, Markkanen twiittasi.

Markkanen sai pitää paikkansa Chicagon avausviisikossa. Hän oli ratkaisuhetkillä samaan aikaan kentällä kuin Nikola Mirotic, joka pelaa Markkasen kanssa samaa nelospaikkaa.

- Kokeilen innoissani tuota lisää. Siinä on kaksi miehistömme parhaisiin heittäjiin lukeutuvaa pelaajaa. Aina kun voi tehdä noin, niin se laittaa vastustajan puolustuksen vaikeaan asemaan, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg sanoi Chicago Tribune -lehdelle.

Mirotic nousi Chicagon hahmoksi. Montenegrossa syntynyt espanjalaislaituri saalisti 22 pistettä ja 13 levypalloa.

Mirotic oli pitkään sairastuvalla tapeltuaan juuri ennen runkosarjan alkua joukkuekaveri Bobby Portisin kanssa. Bulls on voittanut kaikki kuusi otteluaan sen jälkeen, kun Mirotic teki kauden ensiesiintymisensä.

- Niko on tuonut itseluottamuksen tähän joukkueeseen. Nikon tahdonvoima vei meidät voittoon viimeisen parin minuutin aikana, Hoiberg totesi Chicago Sun-Times -lehdelle.

Chicago Bulls on noussut pois NBA:n itäisen konferenssin jumbopaikalta. Atlanta Hawks on jäänyt taakse. Lännessä Chcagoa pienempi voittoprosentti on Memphis Grizzliesillä.