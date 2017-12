JYP lähti joulutauolle kaatamalla kärkiryhmä Kärpät

Jääkiekon Liigassa pelattiin tiistaina viimeiset joulutaukoa edeltäneet ottelut. Sarjan kärkijoukkue Kärpät koki toisen perättäisen tappionsa hävittyään JYPille Oulussa 0-1.

- JYP ansaitsi tänään voittonsa. He varjelivat hyvin omaa maalinedustaansa ja me ei päästy sinne riittävän hyvin. Sitä kautta myös on mahdoton tehdä maaleja, kommentoi Kärppien päävalmentaja Mikko Manner seuran verkkosivuilla.

JYPin pääkäskyttäjä Marko Virtanen iloitsi voittoa.

- Oli kovavauhtinen ottelu. Ensimmäisessä erässä oli viisi katkoa. Se on aika poikkeuksellista. Kovaa mentiin päästä päähän. Kyllä minä ekaan erään olen tyytyväinen. Hyvä vieraserä, jonka avulla pystyimme tappamaan Kärppien momentumia pois.

JYP nousi voittonsa sarjassa nelospaikalle tasapisteisiin viidentenä olevan Ässien kanssa. Neljästä viimeisestä ottelustaan JYP on voittanut kolme.

Toisena oleva TPS voitti KalPan 3-1 ja kuroi Kärppien sarjajohdon kuuteen pisteeseen. Kolmantena oleva Tappara voitti Jere Karjalaisen jatkoaikamaalilla SaiPan 3-2 seuraten TPS:ää kahden pisteen päässä.

Lukko voitti Kouvolassa KooKoon 4-0 ja nousi taulukossa seitsemänneksi. Jumbofinaalissa Jukurit päihitti HPK:n Mikkelissä varsinaisella peliajalla 2-1.

HPK:ta voi hyvin kutsua Liigan kriisijoukkueeksi. HPK on hävinnyt kuusi perättäistä ottelua. Jumbojoukkue Jukurit on hämeenlinnalaisia enää pisteen perässä.