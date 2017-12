Jokereille synkkä ilta, sairastuvalle ruuhkaa

Jokerit hävisi KHL:n torstain kotiottelussaan Avtomobilist Jekaterinburgille rankkarikisan jälkeen 2-3. Vastustaja oli parempi toisessa ja kolmannessa erässä ja yhteen pisteeseen Jokereiden on peliesityksensä valossa syytä olla ihan tyytyväinen.

Kokenut Jokeri-puolustaja Sami Lepistö antoi vastustajalle tunnustusta.

- Kyllä kaikki pelit ovat lähtökohtaisesti voitettavissa, mutta kaveri oli tänään kyllä parempi. Tuntui, että oltiin koko ajan puolustusalueella. Ei päästy vastustajan alueelle oikein syviin ja tuli paljon kiekonmenetyksiä. Kaveri pelasi hyvin, Lepistö sanoi.

Viime peleissä Jokereiden esitykset ovat olleet epätasaisia.

- En osaa oikein sanoa. Tässä on tietysti ollut kova pelitahti ja varmaan sekin on osittain vaikuttanut, kun on ollut aika kova rumba, Lepistö arvioi tilannetta.

Torstaina vastassa oli toki erittäin hyvä joukkue. Onhan Avtomobilist kerännyt KHL:n itäisessä konferenssissa kolmanneksi eniten pisteitä.

- Se on hyvä joukkue. Niillä on muutamia tosi hyviä pelaajia. Kaikki tekee paljon hommia. Karvaa kovaa ja tulee koko ajan päälle. Ei missään nimessä helppo vastustaja, kuten tänään nähtiin, arvioi Lepistö.

Jokereille Avtomobilist-ottelu tarjosi paljon huonoja uutisia. Peter Regin, Jesse Joensuu ja Oliver Lauridsen jättivät loukkaantumisten takia pelin kesken.

- Sentteri, laituri ja pakki poissa, niin tulee aika paljon kuormaa siitä. Kuitenkin tärkeitä pelaajia menetettiin. Totta kai se vaikuttaa peliin harmitteli Lepistö.

Jokereilla oli jo ennestään useampi mies sairastuvalla. Lisäksi Eeli Tolvanen on nuorten MM-kisoissa.

- Pitää vaan laajemmalla rintamalla tuoda tulosta, kun on loukkaantumisia. Tänään ei laajemmalla rintamalla ollut tarpeeksi hyvä, totesi Lepistö.

Pahimmassa tapauksessa Jokereilla on ensi tiistaina Slovan Bratislavaa vastaan kehissä kenttäpelaajista vain 11 hyökkääjää ja kuusi puolustajaa.

- Toivottavasti saadaan täydet kentät kokoon. Eiköhän se onnistu, sanoi Lepistö.

Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen ei vielä arvioinut Joensuun, Lauridsenin ja Reginin tilannetta ja mahdollista toipumista tiistaiksi. Jalosen mukaan korvaavia pelaajia otetaan tarvittaessa Mestis-joukkue Kiekko-Vantaasta.