Autoteollisuudelle povataan 2020-luvulla vallankumousta. Sähköautojen uskotaan tekevän lopullisen läpimurtonsa. Spekuloidaan, että itse itseään ajavat sähköautot olisivat 2030-luvulla kaikkien käytössä.

Autoteollisuuden vallankumous vaikuttaa tietysti moottoriurheiluunkin. Tunnettu liikemies Sir Richard Branson väittää China Postin mukaan, että sähköautosarja Formula E tulee syrjäyttämään Formula ykköset maailman suurimpana autourheilusarjana.

- Formula E on fantastinen sarja kehittää sähköautojen teknologioita. Se on hyvin jännittävää. Sarja kasvaa todella nopeasti. Ennustan, että kymmenessä vuodessa Formula E menee Formula ykkösten ohi, jos Formula ykköset jatkaa nykylinjallaan, Branson ilmoittaa.

Bransonin mukaan maailma tarvitsee vähemmän ympäristöä kuluttavia autoja. Sähköautot ovat puhtaampia ja Formula E on hyvä paikka niiden markkinoinnille.

Formula ykköset jatkaa nykyisellä hybriditeknologiallaan vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen tilanne on auki. Talleilla on paljon erimielisyyksiä siitä, mihin suuntaan sarjaa pitäisi kehittää ja Ferrari on uhannut vetäytyä F1-sarjasta kokonaan.

Autoteollisuuden kehityssuunnat sanelevat joka tapauksessa suuntaviivoja. Autonvalmistajat ovat Formula ykkösissä mukana ennen kaikkea siksi, koska voivat markkinoida sen kautta tuotteitaan ja tehdä tuotekehitystä.

Formula ykköset tarvitsee merkittäviä muutoksia joka tapauksessa. Moni kisa on ollut tylsää katseltavaa, koska autojen nopeuserot ovat liian suuria.

Sarjan uusi omistaja Liberty Media pyrkii viihteellistämään sarjaa ja ymmärtää autoteollisuuden vaatimuksia. Nähtäväksi jää, ajetaanko Formula ykkösissäkin 2020-luvulla jo sähköautoilla.