Kimmo Timonen pääsee Teemu Selänteen kanssa "tasoihin"

Puolustaja Kimmo Timonen pelasi NHL:ssä komean uran 1998-2015. Hän pääsi uransa aikana pelaamaan myös viidesti olympiajääkiekkoa. Timonen on Teemu Selänteen, Jaromir Jagrin ja Daniel Alfredssonin ohella ainoa pelaaja, joka oli mukana kaikissa olympiakiekkoturnauksissa, jossa NHL on ollut mukana.

Timosen olympiavuosina Suomi myös menestyi. Timonen voitti olympiakisoissa yhden hopean ja kolme pronssia.

Ensi kertaa Timonen pelasi olympiakiekkoa Naganossa 1998. Silloin hän pelasi vielä SM-liigassa HIFK:n joukkueessa.

- Nagano oli mulle ehkä se isoin juttu siinä mielessä, että taisin olla ainoa Euroopan sarjoista mukaan joukkueeseen päässyt pakki. Jo se oli iso juttu, että pääsin siihen joukkueeseen ja katsomaan Kurrin, Tikkasen ja kumppaneiden touhua siellä. Pääsin olemaan samassa kopissa nuorena poikana, niin olihan se ihan huikea kokemus. Ja loppujen lopuksi pääsin vielä pelaamaan. Kokemuksena menee varmasti aika korkealle näissä olympialaisissa, muistelee Timonen Sport Contentille.

Suomi kukisti pronssiottelussa Kanadan 3-2.

- Pronssipelistä muistan semmoisen tapauksen. Tiesin kyllä, kuka Wayne Gretzky on, mutta menin taklaamaan sitä vahingossa. Seuraavassa aloituksessa Brendan Shanahan kuiskasi korvaani, että ”you do that one more time, I kill you!” (jos teet sen uudelleen, tapan sinut). Eipä tullut sen jälkeen taklattua, Timonen naurahtaa.

Timosen toinen olympiaturnaus oli Salt Lake Cityssa 2002.

- Se Salt Lake City on jäänyt olympiakokemuksena ehkä vähiten mieleen. Ei tietysti tullut menestystäkään, toteaa Timonen.

Leijonien tie katkesi 2002 puolivälieriin. Kanada voitti suomalaiset 2-1.

- Koko joukkueeltakaan ei lähtenyt menemään oikeeseen suuntaan ja putkeen. Näistä viisistä olympialaisista se on ehkä himmein muistoissa. Pelillisesti ja kaikin puolin, arvioi Timonen.

Seuraavassa olympiaturnauksessa Torinossa 2006 Leijonien ilme oli aivan toinen.

- Sitä on vaikea selittää. Moni on kysynyt. Sanotaan, että meillä oli jo se joukkueen runko ollut pitkään kasassa. Sellaista roolitusta ei tarvinnut lähteä hakemaan, vaan kaikki tiesivät, mitä toinen tekee, toteaa Timonen Torinon muistoista.

- Se fiilis ekasta päivästä lähtien jäältä oli mahtava. Jääkiekkohan on paljon kiinni myös joukkuehengestä, jonka pitää olla tosi hyvä ja roolitusten pitää olla kunnossa. Kaikkien tulisi tietää, mitä tapahtuu. Siellä ei mitään napinaa ja nipinää kuulunut missään vaiheessa. Se oli todellinen joukkue, jossa oli erinomainen henki. Jokaisella oli selkeät roolit, jotka tulivat ihan luonnostaan, Timonen jatkaa.

Suomi hävisi Torinossa vain yhden ottelu. Ruotsi voitti Leijonat loppuottelussa 3-2.

- Lumipallo lähti pyörimään oikeeseen suuntaan niissä kisoissa heti alusta lähtien. Se jäi harmittamaan, että pelattiin huonoin peli finaalissa. Muuten se koko turnaus oli niin nousujohteista. Finaalissa ei ehkä päästy ihan omalle tasolle. Näistä olympialaisista se on kyllä katkerin muisto.

Välierässä Leijonat oli murjonut Venäjän 4-0.

- Se on ehkä yksi parhaista Suomi-lätkä -peleistä, joissa mä olen ollut mukana. Ne fiilikset siinä pelin aikana ja pelin lopussa. Semmoisia pääse ikinä enää kokemaan. Se on jääkiekkoilun suola. Venäjällä oli kova nippu, eikä me annettu mitään niille. Siinä vaiheessa mulla oli semmoinen luotto, että tässä voidaan saavuttaa jotain todella isoa, Timonen muistelee.

Vancouverin olympiakisoissa 2010 Suomi pelasi ailahtelevasti. Kaikki pelaajat eivät hyväksyneet silloisen päävalmentaja Jukka Jalosen pelitapaa. Turnaus pelattiin pienessä kaukalossa, jonne viivelähdöt eivät välttämättä sopineet.

Timonen antaa ymmärtää, että "kriisiä" olisi mediassa paisuteltu.

- Eihän mediajuttuja turhasta lähdetä vetelemään, mutta ei mulle jäänyt mieleen, että siellä sen isompaa olisi tapahtunut ikinä. Jostain pikkuasiasta voidaan tehdä iso asia ja näin siinä tapahtui.

Suomi otti Vancouverin kisoista kuitenkin pronssia.

- Me taisteltiin pronssimitali sieltäkin. En tiedä, voiko niitä kisojen esityksiä hirveästi haukkuakaan loppujen lopuksi, Timonen arvioi.

Välieräottelussa Yhdysvallat teki reilussa 13 minuutissa Leijonia vastaan kuusi maalia. Se peli jäi historiaan yhtenä Leijonien kaikkien aikojen painajaisista.

- Välieräpeli meillä alkoi päin helvettiä. Se alku oli ihan katastrofaalinen. Mutta se on pronssimitali ja sen mä muistan niistä kisoista. Ja kuitenkin oli hienot kisat. Perhe nautti siellä. Vancouver on hieno kaupunki. Ei mulla ole niistä kisoista ainakaan mitään valittamista, toteaa Timonen.

Pronssiottelu pelattiin heti seuraavana päivänä. Suomi voitti siinä matsissa Slovakian 5-3.

- Muistan, kun oltiin erätauolla häviöllä ja vähän oli mieli maassa. Puhuttiin, että jumankauta, mehän ollaan olympialaisissa. Nyt pannaan viimeiset energiat likoon ja katotaan, mihin päästään. Ja pitää muistaa, että kolmannen ja neljännen sijan ero on huima. Kyllä se siitä sitten kääntyi. Sekin pitää muistaa, että pronssi olympialaisissa voitetaan. Kyllä sitä juhlittiinkin, Timonen toteaa.

Viimeisen kerran Timonen pelasi olympiakiekkoa Sotshissa 2014.

- Ne oli hienot olympialaiset siinä mielessä, että järjestelyt toimi, ja siinä mielessä, että kisakylä oli jäähallin vieressä ja päästiin polkupyörillä menemään. Se oli niin helppoa se eläminen siellä. Järjestelyjen puolesta Sotshi oli kyllä ylivoimainen ykkönen, muistelee Timonen.

Pronssiottelussa Suomi otti Yhdysvalloista revanssin. Leijonat murskasi amerikkalaisjoukkueen 5-0.

- Pronssimitali ja jenkit voitettiin siinä pronssipelissä 5-0. Kyllä näitä pitää aina arvostaa. Siellä oli aika kovia jätkiä jenkkien puolella. Sama fiilis oli, kuin muissakin pronssimitaleissa, että kyllä se voitetaan ja kyllä siitä nautitaan. Jälkikäteen on kyllä kiva nauttia, Timonen muisteli.

Timonen on mukana olympialaisissa myös ensi helmikuussa Pyeongchangissa. Rooli on kuitenkin uusi. Hän toimii tv-kommentaattorina.

- Totuus on, että Teemu Selänne on pelannut kuudet olympialaiset. Se voittaa mut aina kaikissa jutuissa. Nyt mä voin sanoa, että olen päässyt samalle tasolle. Mäkin lähden kuudensiin olympialaisiini, Timonen naurahtaa.