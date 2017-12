Suomalainen curling-joukkue olympialaisiin, herääkö buumi taas henkiin?

Suomessa elettiin 2006 curling-buumia, kun Markku Uusipaavalniemen kipparoima Suomen joukkue voitti Torinon kisoissa hopeaa. Suuri menestys jäi kuitenkin siihen ja curling-huuma unohtui nopeasti.

Ensi helmikuussa buumi saattaa toistua. Oona Kausteen ja Tomi Rantamäen muodostama curlingin sekajoukkue on saavuttanut olympiapaikan ja kisaa Etelä-Koreassa helmikuussa.

Curlingin sekajoukkuekisa on monille suomalaisille outo käsite.

- Paricurling voisi olla lajille sopiva sana. Joukkueessa ei ole kapteenia. Mies ja nainen urheilevat samassa joukkueessa tasavertaisesti, selventää Rantamäki sekajoukkuekisaa.

Olympiapaikka oli monille yllätys. Täysin suomalaisin voimin sitä ei saavutettu. Kausteella ja Rantamäellä on ulkomainen valmentaja.

- Brian Gray. Hän on skotlantilainen valmentaja, jolla on myös Sveitsin passi. Hän asuu Latviassa, kertoo Rantamäki.

Rantamäen mukaan henkinen puoli ratkaisee paricurlingissa jopa vielä enemmän kuin tavallisessa curlingissa.

- Tunnepuoli pelaamisessa hyvin tärkeä. Sitä ei voi aliarvioida. Suurin mahdollisuus nostaa tasoa, piilee henkisellä puolella. Miten pystyy hallitsemaan omaa vireystilannetta.

Paricurling poikkeaa tavallisesta curlingista muutenkin. Päässä on viisi kiveä.

- Toinen heittää ensimmäisen ja viidennen. Toinen kivet 2, 3, 4. Heittäjää voi vaihtaa päiden välissä. Kaksi kiveä asetetaan paricurlingissa valmiiksi kentälle. Kolmella ensimmäisellä kivellä ei saa poistaa kiviä sisältä, kertoo Rantamäki.

- Paricurlingissa yllätykset mahdollisia enemmän kuin tavallisessa curlingissa. Johtuu keskialueen hallinnasta ja viimeisen heiton suuremmasta vaikutuksesta, Rantamäki jatkaa.

Paricurlingissa on myös erikoisuus.

- Kerran pelissä voi laittaa kivet sivuun (power play), kertoo Rantamäki.

Rantamäki on treenannut olympialaisia varten bravuuriaan.

- Se on Tomin kierreheitto, jota olen harjoitellut. Osa heitoista on toki niin vaikeita, ettei onnistu. Paineista ei ole kiinni.

Curling on myös välinelaji.

- Kivissä on eroja. Suomessa ollaan oltu edelläkävijöitä kivien mittaamisessa. Meillä on laite, jolla mitataan kiviä. Laite mittaa tarkasti kiven suunnan ja nopeuden, kertoo Rantamäki.

Rantamäellä ei ole olympialaisista epärealistisia odotuksia.

- Mitalipeleihin pääsyyn todennäköisyys on meillä viisi prosenttia. Kultamitali on yhden prosentin luokkaa.

Rantamäki painottaa, että jo itse olympiapaikka on kova saavutus. Onhan paricurlingin olympiaturnauksessa mukana vain kahdeksan maata.

- Suomi on haastaja kaikille joukkueille. Suomelle kisapaikka on jo onnistuminen. Olimme kaksi kertaa MM-kisoissa seitsemänsiä ja se riitti. Ratkaisevassa ottelussa voitimme USA:n.

Paricurling alkaa Pyeongchangissa jo avajaisia edeltävänä päivänä 8. helmikuuta. Mediahuomiota riittää, mikä Rantamäelle ja Kausteelle onkin aivan uusi tilanne. Siihen on varauduttu.

- Yksi ”häiriötekijä” on media, johon on valmentauduttu. Pelaan itselleni, mutta tehtävänä on tuoda elämyksiä ihmisille. Media välittää niitä. Olen valmistautunut rooliini, kertoo Rantamäki.

Aiemmin Rantamäki on saanut olla medialta varsin rauhassa. Torinon 2006 olympiahopean jälkeen kiinnostus on kilpacurlingia kohtaan ollut Suomessa vähäistä.

- MM-kisoissa ja EM-kisoissa on vähän mediaa. Muuten ei juuri ollenkaan, Rantamäki paljastaa.