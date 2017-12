Suomalaisen pikaluistelun pakollinen menestysresepti: Muutto pois Suomesta

Suomella on Pyeongchangin olympiakisojen pikaluisteluissa ensi helmikuussa mitalitoiveita. Mika Poutala on tällä kaudella taistellut maailmancupissa kärkisijoista.

Myös Pekka Koskela jatkaa yhä uraansa. Hän ei ole olympiakisojen mitalisuosikki, mutta voi hyvänä päivänään haastaa maailman huippuja.

- Kärkiajat 500 metrillä ovat aika samat kuin 12 vuotta sitten Torinon olympiakisojen alla. Maailman huippunimet ovat vaihtuneet, mutta Poutala ja Koskela yhä listalla, toteaa Luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen.

Poutala johti 500 metrin kilpailua Vancouverin 2010 olympiakisoissa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisella kierroksella tapahtunut horjahdus pudotti Poutalan kuitenkin viidenneksi.

Pyeongchangissa 500 metrillä luistellaan vain yksi kierros.

- Jos on käynyt podiumilla kauden aikana, on mahdollisuus mitaleille suurempi. Monella kilpailijalla mahdollisuus, kun on vain yksi luistelu 500 metrillä, toteaa Hänninen.

Vancouverissa kisa luisteltiin illalla. Pyeongchangissa pikaluistelu on jälleen iltakilpailujen ohjelmassa.

- Kisat ovat Koreassa illalla. Se on poikkeuksellista pikaluistelussa, toteaa Hänninen.

Kauden arvokisatkaan eivät pääty olympialaisiin.

- Viikkoa olympialaisten jälkeen ovat MM-kisat Kiinassa. Katsotaan, miten motivaatio kaikilla riittää sinne, toteaa Hänninen.

Poutala on jo valittu Pyeongchangiin. Seuraavassa valintaprosessissa kisajoukkueeseen valittaneen kolme muuta luistelijaa.

Suomella on neljä maapaikkaa. Naisten 500 metrille on yksi paikka, miesten 500 metrille kaksi paikkaa sekä yksi varapaikka ja miesten 1000 metrille yksi varsinainen paikka sekä yksi varapaikka.

Olympiakisojen pikaluisteluissa uutuutena on massastartti. Siinä suomalaisia ei kuitenkaan ole mukana.

Poutala on palannut maailman huipulle. Hän teki muutama vuosi sitten merkittävän ratkaisun päätettyään muuttaa osaksi vuodesta Kanadan Calgaryyn.

Toisin kuin Suomessa, on Kanadassa kunnolliset harjoittelumahdollisuudet.

- Mika Poutalan satsaus olosuhteisiin on kannattanut. Hän on Kanadassa heinäkuusta vuoden loppuun ja tulokset näkyvät. Halleissa pitää harjoitella, joten Mikalla on vähemmän matkustelua, toteaa Hänninen.

Suomessa kunnollisia harjoituspaikkoja ei ole.

- Suomessa ei ole hallia. Pitäisi saada oma halli. Muuten kotimaassa harjoittelu ei auta mitään, toteaa Hänninen tilanteesta.

Luisteluliitto suunnittelee uutta hallia yhdessä Taitoluisteluliiton kanssa. Rahoitus on tietysti haastava asia.

- Meillä on Taitoluisteluliiton kanssa hallisuunnittelua. Onhan Pikaluisteluhallista puhuttukin jo vuosikaudet. Myös short trackiin olisi potentiaalia, jos halli saataisiin rakennettua, toteaa Hänninen.

Short track eli kaukalopikaluistelu on Suomessa suhteellisen tuntematon laji. Potentiaalia siihen voisi saada esimerkiksi jääkiekon lajipudokkaista. Moni lahjakas luistelija lopettaa jääkiekon vähäisen peliajan takia, mutta tulevaisuutta voisi olla kaukalopikaluistelussa.

- Short trackiin ei saada vakkarivuoroja. Jääkiekkoliiton kanssa puhuttu projektista. Luistelutaitoisia urheilijoita, jotka ovat lopettamassa jääkiekon, voisi siirtyä short trackin pariin.

Ilman uutta luisteluhallia, ei short track -projektia pystytä toteuttamaan.

- Jos hallihanke saadaan maaliin, on mahdollista, arvioi Hänninen.