Jokereiden maalinteko tökki taas

Slovakian KHL-joukkue Slovan Bratislava vaikuttaa olevan Jokereille liian kova vastustaja. Tapaninpäivänä Slovan voitti Helsingissä 3-2 ja lauantaina Bratislavassa Slovan oli jälleen parempi 3-2.

Jokereiden laihana lohtuna oli, että paluumuuttaja Steve Moses onnistui maalinteossa.

- Mielestäni hallitsimme peliä suurimman osan ajasta, meillä taisi olla melkein 40 laukaustakin. Täytyy antaa heille (Slovanille) kunniaa, sillä he tekivät paikoistaan maalit tehokkaasti. Olen ollut mukana vasta pari peliä, mutta tiedän, että täällä on menossa jakso, jonka aikana on ollut tiukkoja pelejä, jotka olisi pitänyt voittaa. Tämä oli kokonaisuutena ihan hyvä peli, mutta meidän pitää löytää keinot voittamiseen, Moses kommentoi Jokereiden tiedotteen mukaan.

Jokerit on hävinnyt neljästä viimeisestä ottelustaan kolme. Viime aikoina hyviä 60 minuutin esityksiä joukkueella on ollut vähän. Poikkeuksena viime torstaina Podolskissa otettu 4-2 -voitto Vitjazista.

Jokerit on kerännyt 44 ottelusta 87 pistettä ja on KHL:n läntisen konferenssin kolmantena. Toisena olevaan Moskovan TsSKA:an on eroa 17 pistettä, ja takana neljäntenä oleva Lokomotiv Jaroslavl on kuuden pisteen päässä.

Jokerit pelaa seuraavan kerran 3. tammikuuta Moskovan TsSKA:n vieraana. Seuraavassa kotiottelussaan Jokerit kohtaa sunnuntaina 7. tammikuuta Metallurg Magnitogorskin.