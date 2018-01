Tuleeko ihme jäällä? Jokereista ainakin kolme pelaajaa olympialaisiin

Yhdysvallat on ensimmäisenä maana nimennyt miesten jääkiekon olympiajoukkueensa Etelä-Korean Pyeongchangissa helmikuussa pelattavaan turnaukseen kahta maalivahtia lukuun ottamatta. Ryhmä on tietysti täysin eritasoinen kuin viisissä edellisissä olympialaisissa, sillä NHL ei pelaajiaan olympialaisiin päästä.

Jokereista Yhdysvaltojen olympiajoukkueessa on kolme pelaajaa. Maalivahti Ryan Zapolskin, puolustaja Matt Gilroyn sekä hyökkääjä Brian O’Neillin olympiamatka ei tule kenellekään yllätyksenä.

NHL-kokemusta edustavat Gilroyn lisäksi muun muassa James Wisniewski, Mark Arcobello, Jim Slater ja Brian Gionta, joista viimeksi mainittu mahtui olympiajoukkueeseen myös Torinossa 2006. Pyeongchangiin kapteenina matkaava Gionta ei täksi kaudeksi saanut NHL-sopimusta ja vapautui olympiajoukkueen käyttöön.

Yliopistopelaajia ryhmässä on neljä. Heistä Jordan Greenway oli mukana viime keväänä MM-kisoissa Kölnissä.

Yhdysvallat on voittanut jääkiekon olympiakultaa olympialaisten amatööriaikoina kotikisoissaan Squaw Valleyssa 1960 ja Lake Placidissa 1980. Molemmat olympiavoitot tulivat yllätyksinä. Lake Placidissa Yhdysvallat voitti Neuvostoliiton ”nimelliset amatöörit” 4-3 ja sitä voittoa kutsutaan nimellä Miracle on the Ice eli Ihme Jäällä.

NHL-pelaajien otettua osaa olympiakisoihin ylsi Yhdysvallat finaaliin Salt Lake Cityssa 2002 ja Vancouverissa 2010. Kanada oli molemmilla kerroilla parempi.

Pyeongchangissa Yhdysvallat pelaa samassa alkulohkossa Slovakian, Slovenian sekä venäläispelaajista muodostetun joukkueen kanssa. Venäjä ei dopingskandaalin takia saa esiintyä olympialaisissa kansallistunnuksillaan.

Jos NHL olisi mukana, lukeutuisi Yhdysvallat olympiaturnauksen kultasuosikkeihin. Nyt Yhdysvallat lähtee kisoihin mustana hevosena vailla paineita.

USA:n joukkue olympialaisissa:

Maalivahdit:

Ryan Zapolski (Jokerit, KHL)

Loput maalivahdit nimetään myöhemmin

Puolustajat:

Chad Billins (Linkoping HC, SHL)

Jonathon Blum (Admiral Vladivostok, KHL)

Will Borgen (St. Cloud State University, NCAA)

Matt Gilroy (Jokerit, KHL)

Ryan Gunderson (Brynäs IF, SHL)

Bobby Sanguinetti (HC Lugano, NLA)

Noah Welch (Växjö Lakers, SHL)

James Wisniewski (EC Kassel Huskies, DEL2)

Hyökkääjät

Mark Arcobello (SC Bern, NLA)

Chris Bourque (Hershey Bears, AHL)

Bobby Butler (Milwaukee Admirals, AHL)

Ryan Donato (Harvard University, NCAA)

Brian Gionta (ei seuraa)

Jordan Greenway (Boston University, NCAA)

Chad Kolarik (Adler Mannheim, DEL)

Broc Little (HC Davos, NLA)

John McCarthy (San Jose, AHL)

Brian O’Neill (Jokerit, KHL)

Garrett Roe (EV Zug, NLA)

Jim Slater (Fribourg-Gotteron, NLA)

Ryan Stoa (Spartak Moskova, KHL)

Troy Terry (University of Denver, NCAA)