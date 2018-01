Jokerit taipui tiukassa väännössä Moskovassa: ”Tuota ilmettä on haettu jo jonkin aikaa”

Jokerit pelasi keskiviikkona Moskovassa KHL:n huippujoukkuetta Moskovan TsSKAa vastaan. Tuloksena oli ottelua isännöinyttä läntisen konferenssin kakkosta vastaan niukka 1-2 -tappio jatkoajalla.

Jokerit kolisutteli pari kertaa maalikehikkoa.

- Kyllä me paransimme ainakin edellisestä ottelusta paljon, mielestäni ihan hyvä peli. Maalin tekeminen on meille vaikeaa, mutta hyvin luotiin kyllä paikkoja, oli ihan huippupaikkojakin. Jos pystytään samalla tavalla jatkamaan, niin varmasti uppoaa ennemmin tai myöhemmin, se on vain ajan kysymys, hyökkääjä Pekka Jormakka kuvaili ottelua Jokereiden tiedotteessa.

Jormakan mielestä Jokerit olisi ansainnut voitonkin.

- Jos pystymme pelaamaan TsSKA:ta vastaan vieraissa näin hyvin, niin pystymme kyllä pelamaan ihan ketä tahansa vastaan hyvin. Olisimmeko ansainneet ehkä voitonkin tänään, en tiedä, mutta pistekin täältä on jo ihan kova suoritus, Jormakka mietti.

Omaan peliinsä Jormakka oli tyytyväinen.

- Olikohan se tämä vuoden vaihtuminen vai mikä syynä hyvään peliini. Pääsin hyvin pelin sisään, jalkakin tuntui liikkuvan. Omasta suorituksesta jäi ihan positiivinen fiilis. Pitää jatkaa näin, niin tulee varmasti tulostakin, Jormakka päätti.

Jokereiden päävalmentaja Jukka Jalonen oli pelaajiensa esitykseen ihan tyyvyäinen.

- Vähän maalintekoon tehokkuutta olisi jäänyt kaipaamaan, mutta muuten olin kyllä tyytyväinen joukkueen ilmeeseen ja asenteeseen. Tuota ilmettä on haettu jo jonkin aikaa. Tuo vain pitää säilyttää noihin kotiotteluihin, jotka alkavat kohta, Jalonen sanoi.

Jokerit on läntisessä konferenssissa yhä kolmantena viisi pistettä neljäntenä olevaa Lokomotiv Jaroslavlia edellä. Seuraavaksi Jokerit kohtaa ensi sunnuntaina Helsingissä Metallurg Magnitogorskin.