Ilmettään parantanut HIFK taisteli voiton TPS:stä, puhuttiin pudotuspelipuolustamisesta

Helsingissä nähtiin keskiviikkona tasainen ja vähämaalinen Liiga-ottelu HIFK:n ja TPS:n välillä. HIFK pehmitti turkulaisvastustajansa 2-1 ja nousi sarjataulukossa seitsemänneksi. Sarjakakkosen TPS:n seitsemän voiton putki tuli samalla päätökseensä

- Valmius oli molemmilla joukkueilla tänään taistella. Siinä oli paljon tarkkaa puolustamista paitsi ensimmäisen erän alussa, jossa hukattiin puolin ja toisin kiekkoja. Muuten sitten vahvaa pudotuspelipuolustamista nähtiin tänään, totesi HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin.

Seliniä ilahdutti, että taistelutahtoa löytyi laajalla rintamalla.

- Meillä oli tänään neljä kenttää. Esimerkiksi meidän nelosketju, Åsten, Ahtola ja nuori Teemu Engberg, oli erinomainen. Antoivat paljon happea meidän pelaamiseen tänään. Voittava jääkiekko vaatii neljä ketjua ja tänään me saatiin hyvä tuki sieltä, vaikka oli muita sankareita, jotka tulosta teki. Myös toinen nuori, Niklas Nordgren, oli kyllä vahva tänään.

Kevin Lankinen pelasi HIFK:n maalilla erinomaisen ottelun. HIFK:lla on kovan luokan veskareista runsauden pulaa, kun joukkueen vahvuudessa ovat myös Atte Engren ja Niklas Bäckström

- Ei se maalivahtivalinta kyllä helppoa ole. Kaikkein hankalinta on sen harjoittelun järjestäminen. Kun pelejä on paljon, joukkuetreenit vähenevät ja se on se iso haaste, koska maalivahdit kaipaa joukkueharjoittelua, totesi Selin.

HIFK:n maalivahtivalmentajana toimiva Jan Lundell päättää maalivahtivalinnoista.

- Kyllä meillä Lundell kovana ammattilaisena tekee johtopäätöksiä. Mulla on tietysti oikeus muuttaa kaikki päävalmentajan vastuulla ja sanalla, mutta kyllä Lunkalla on hyvä ote ja suunnitelmat, miten peluutetaan maalivahteja, totesi Selin.

HIFK hankki Vaasan Sportista puolustukseensa kokeneen Markus Kankaanperän. Selinin mukaan Kankaanperä pelaa perjantaina.

- Huomenna hän on mukana treeneissä ja perjantaina on sitten tarkoitus päästä joukkueen mukaan. Kokenut ja vahva pelaaja. Hänellä on valtava intohimo vetää HIFK-paita päälle. Se on se tärkein lähtökohta, kun lähdetään liikkeelle huomenna, totesi Selin Kankaanperästä.

TPS:n päävalmentajan Kalle Kaskisen mukaan ottelun teemana oli playoff-peli. Hänen mukaansa avaimia voittoon oli, mutta pari huonosti pelattua tilannetta johtivat HIFK:n maaleihin.

Kaskinen painottaa, että kaikkien pelaajien tulisi olla hereillä heti ottelun alusta saakka.

- Vastassa oli huippujoukkue. Hyviä pelaajia. Pelaavat laadukkaasti. Mutta meillä oli kaikki avaimet ottaa kolme pistettä. Mutta kaikkia äijiä tarvitaan. Osa vielä vähän kattelee alkuun liikaa ja sitten tajuaa yhtäkkiä, että perhana, pystynkin täällä pelaamaan. Se pitää saada ekasta vaihdosta lähtien kulkemaan.

TPS:n puolustuksesta olivat poissa Henrik Tallinder ja Olli Juolevi.

- Kaikilta on joku pelaaja poissa. Niillä mennään, ketä on. Kyllä tälläkin joukkueella pitää pystyä voittamaan, Kaskinen totesi asiasta.

TPS jatkaa tappiosta huolimatta Liigan kakkospaikalla.

- Kyllä me hyvin on tehty hommia. Tekemisessä on ollut hyvä balanssi. Ollaan oltu hyviä erikoistilanteissa. Viisikkopeli on jauhanut ihan riittävästi. Sillähän me ollaan paljon tulosta tehty. Mutta taas työ jatkuu, arvioi Kaskinen TPS:n kautta.

Liigan kärjessä oleva Kärpät voitti Tampereella Ilveksen jatkoajalla 5-4 ja kasvatti etumatkansa TPS:ään kolmeen pisteeseen. Kolmantena oleva Tappara hävisi sarjaneloselle JYPille Jyväskylässä 0-1, joten Tappara on Kärppiä perässä seitsemän ja JYP 11 pistettä.

Liigan tulokset 3.1.

HIFK - TPS 2-1 (1-0,0-0,1-1)

HPK - Ässät 2-3 rl (1-1,1-1,0-0,0-0,0-1)

Ilves - Kärpät 4-5 ja (1-1,1-3,2-0,0-1)

JYP - Tappara 1-0 (0-0,1-0,0-0)

KooKoo - Jukurit 5-4 (0-3,3-0,2-1)

Lukko - SaiPa 6-4 (1-1,4-1,1-2)

Sport - KalPa 1-2 ja (0-0,1-0,0-1,0-1)