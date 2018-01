"Mikkihiirimäisyys" kadonnut Turusta

TPS:n seitsemän ottelun voittoputki jääkiekon Liigassa katkesi viime keskiviikkona Helsingissä HIFK:n oltua parempi 2-1. Perjantaina Turussa TPS otti kuitenkin vahingon takaisin voittamalla huippuottelussa Tapparan 3-1.

TPS:n maalintekijöiden joukossa nähtiin kahta sukupolvea. Nelikymppinen Tomi Kallio ja vähän päälle parikymppiset Patrik Virta ja Oskari Siiki osuivat. Parikymppinen Petrus Palmu syötti Virran ja Siikin maalit.

Kalle Kaskinen tuli TPS:n valmentajaksi viime kauden jälkeen, kun Ari-Pekka Selin siirtyi HIFK:n leipiin. Joissain arvioissa Kaskisen mahdollisuuksia onnistua TPS:ssä epäiltiin, mutta näytöt ovat olleet kovia.

- Kyllä me hyvin on tehty hommia. Tekemisessä on ollut hyvä balanssi. Ollaan oltu hyviä erikoistilanteissa. Viisikkopeli on jauhanut ihan riittävästi. Sillähän me ollaan paljon tulosta tehty. Mutta taas työ jatkuu, kommentoi Kaskinen TPS:n kautta Sport Contentille viime keskiviikon HIFK-ottelun jälkeen.

Turussa halli on ollut viime vuosina tyhjähkö kuin Buffalossa nuorten MM-kisoissa, mutta Tappara-pelissä väkeä oli mukavasta 7815. Edellisissä TPS-otteluissa Turussa KalPaa ja Sportia vastaankin katsojamäärä rikkoin 6700:n rajan.

Muutama vuosi sitten TPS-fanit heittelivät kausikorttejaan jäälle. Valmentaja Miika Elomo syytti moista silloin "mikkihiirimäiseksi" toiminnaksi.

Nyt "mikkihiirimäisyydestä" ei ole tietoakaan katsomossa eikä joukkueessa. Tappara-voittonsa myötä TPS on nyt tasapisteissä kärkijoukkue Kärppien kanssa. Tosin Kärpät on pelannut yhden ottelun vähemmän.

Sarjanelonen JYP hävisi Kuopiossa KalPalle 0-5. Nuorten MM-kisoista viimeisten joukossa pudonnut Eetu Luostarinen teki KalPalle kolme maalia ja syötti lisäksi Alexander Ruutun maalin.

Kuudentena oleva Ässät hävisi kymmenentenä olevalle Pelicansille 1-2. Pelicans on vain kaksi pistettä Ässiä perässä.

Lappeenrannassa SaiPa voitti HIFK:n voittolaukauskisan päätteeksi 1-0. Tyvipäässä Ilves voitti KooKoon Tampereella 3-2, mutta on jäänyt pudotuspelipaikasta yhä 15 pistettä.