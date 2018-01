Kanada juhlii kultaa, ruotsalaispelaaja oli huono häviäjä

Kanada voitti jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa kultaa kukistettuaan loppuottelussa Ruotsin 3-1. Toisen erän jälkeen tilanne oli ollut 1-1, mutta päätöserässä Tyler Steenbergerin maali ratkaisi kultamitalit kanadalaisille.

Ruotsin leirissä tappio otti koville. Joukkueen kapteeni Lias Andersson, New York Rangersin viime kesän ykkösvaraus, antoi urheiluhenkisyydestään varsin surkean kuvan heitettyään mitalinsa katsomoon.

Andersson selitteli medialle, että mitalin saanut fani tarvitsi mitalia varmasti enemmän. Sosiaalisessa mediassa ollaan toista mieltä. Anderssonia on haukuttu huonoksi häviäjäksi niin Kanadassa kuin Ruotsissakin.

Jääkiekon emämaa Kanada on tällä vuosikymmenellä ollut nuorten MM-kisojen hämmästyttävä alisuorittaja. Maassa on kymmenen kertaa enemmän jääkiekon harrastajia kuin esimerkiksi Suomessa tai Ruotsissa, mutta nuorten MM-kultaa Kanada on voittanut tällä vuosikymmenellä vasta kahdesti. Edellinen kulta tuli 2015 kotikisoissa Montrealissa.

Kisaisäntä Yhdysvallat otti pronssia päihitettyään pronssiottelussa Tshekin murskalukemin 9-3. Tshekille jo pääsy välieriin oli yllätys Suomen taivuttua puolivälieräottelussa rankkarikisan jälkeen 3-4. Sen jälkeen Tshekiltä ei näyttänyt löytyvän enää energiaa Kanadan voitettua välieräottelussa tshekit 7-2.

Odotukset pahasti pettäneen Suomen sijoitus turnauksessa oli kuudes. Se oli ehdoton alisuoritus, kun ajatellaan, että Suomen joukkueessa oli seitsemän NHL:n ykkösvarausta.

Muista puolivälieriin edenneistä joukkueista Venäjä oli viides, Slovakia seitsemäs ja Sveitsi kahdeksas. Tasoerot turnauksessa puhuttivat, sillä Sveitsi voitti viidestä ottelustaan vain yhden ja hävisi puolivälieräottelussa Kanadalle 2-8.

Karsintasarjassa Tanska voitti Valko-Venäjän suoraan kahdessa ottelussa. Ensi vuonna Tanska pelaa U20-tasolla MM-kisojen A-sarjassa jo neljättä kertaa peräkkäin.

Valko-Venäjä putoaa ykkösdivisioonaan. Sieltä tilalle nousee A-sarjaan juniorikiekkoon isoja rahallisia panostuksia tehnyt Kazakstan.