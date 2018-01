Olli Määttä olympialaisista: "Harmittaa"

Vahvaa NHL-kautta pelaava kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja Olli Määttä esiintyi taas edukseen Suomen aikaa varhain lauantaina. Suomalaispuolustajan edustama Pittsburgh Penguins voitti vieraissa New York Islandersin 4-0.

– Pelattiin tosi hyvin tänään. Viimeisessä erässä kaveri tuli kovaa, mutta ensimmäisessä ja toisessa emme oikeastaan antaneet heille mitään, Määttä kertasi heti pelin jälkeen Barclays Centerin pukukopissa.

Määtällä oli selkeästi vahva latinki otteluun. Alkulämmittelystä lähtien fokus oli ilmeisen terävä, ja se näkyi virheettömänä suorituksena. Määttä pelasi ykköspakkiparissa Kris Letangin kanssa. Jääaikaa suomalaiselle kertyi runsaat 20 minuuttia; vastuuta tuli sekä yli- että alivoimassa.

Penguinsin superhyökkääjä Sidney Crosby dominoi jälleen kerran ja oli mukana kaikissa maaleissa (1+3). Kakkostähden kunnian kaappasi nuori maalivahti Tristan Jarry. Hän saavutti nollapelin 23 torjunnalla.

– Tosi kylmäpäinen kaveri, pelaajana samantyyppinen kuin (ykkösmaalivahti) Matt Murray. Ihan sama, kumpi pelaa maalissa, tarvittavat torjunnat tulevat, ja meillä on mahdollisuus voittaa. Loppu on vain meistä (kenttäpelaajista) kiinni.

Kun NHL:n runkosarja on edennyt hieman yli puolenvälin, kaksi viimeisintä Stanley Cupia vallannut Penguins on yllättäen pudotuspeliviivan alapuolella.

– Tähän asti olemme ehdottomasti alisuorittaneet. Ongelma on ollut tasaisuuden puute. Pitää löytää se vaihde, jolla tulee joka ilta sama suoritus. Vastauksen pitää löytyä joukkueen sisältä. Meillä on niin paljon potentiaalia.

Määtän taustoista löytyy paljon terveys- ja loukkaantumishuolia, mutta nyt kulkee. Penguins on pelannut 43 ottelua, ja Määttä on luutinut niistä jokaisen. Viiden päivän ottelutauko tulee ensi viikolla kuitenkin hyvään rakoon.

– Eikös sellainen aina tule hyvään paikkaan? Kausi on pitkä ja raastava, ja nyt joulun jälkeenkin on ollut kova pätkä. Nyt kun mahdollisuus avautuu, täytyy ottaa lepokin huolella.

Villit pelaajasiirtopuheet seuraavat Stanley Cupin hallitsevaa mestaria Pittsburgh Penguinsia. Osuutensa on saanut myös Olli Määttä.

Määttää ollaan oltu merkittävien pohjoisamerikkalaisten medioiden johdolla viemässä milloin Vegas Golden Knightsiin, milloin Ottawa Senatorsiin. Määttä ei myönnä, että spekulaatiot häiritsisivät joukkueen palaamista.

– Aika vähille on jäänyt median seuraaminen. Ihan varmasti siellä on kaikennäköistä, kun meidän pelimme ei ole kulkenut niin kuin on haluttu. Täytyy vaan jättää huhut ulkopuolelle ja olla miettimättä niitä.

Vielä suurempi vonkale siirtovesillä on tehopuolustaja Letang. Kanadalainen on puhkaissut 50 tehopisteen rajan kolmella runkosarjakaudella. Letang hyökkää erittäin hanakasti, joten puolustajaparin on oltava varuillaan.

– Kun hän lähtee ylös, niin pitää tietää, missä ollaan menossa, ettei ole sitten kaksi pakkia hyökkäyksen kärjessä.

– Kris puhuu kentällä paljon. Hän osaa pelata tosi hyvin molempiin suuntiin ja on luotettava. Totta kai hän haluaa hyökätä, ja onhan hänellä siihen taidot. Hän näkee pelin todella hyvin, arvioi Määttä.

Vain 24 tuntia ennen Islanders-vierasvoittoa Penguins oli hävinnyt kotonaan Carolina Hurricanesille 0-4. Määttä iloitsee maanmiehiensä – Teuvo Teräväisen ja Sebastian Ahon – menestymisestä Carolinassa. Kaksikko johtaa joukkueen sisäistä pistepörssiä.

– Tosi hyvin he ovat pelanneet. Kiva nähdä, että äijät pelaa ihan hirveitä minuutteja. He ovat ehdottomasti Carolinan parhaimpia pelaajia.

– Eivät he edes hirveästi kuittailleet minulle pelin jälkeen. Totta kai siinä pieni kamppailu on, ja he hoitivat sen perjantain pelissä, suomalaispakki virnisti.

Vaikka Määtällä on ikää vasta 23 vuotta, hänellä on esitellä kaksi Stanley Cup -sormusta sekä edustukset niin World Cupissa kuin olympialaisissa. Uutta olympiamatkaa ei nyt tule, sillä NHL päätti jättäytyä Etelä-Korean Pyeongchangissa pidettävistä karkeloista.

– Kyllähän se harmittaa. Kokemus Sotshissa oli aivan huikea, yksi urani parhaista.

– Itselleni, ja veikkaan, että aika monelle muullekin suomalaiselle, olympialaisilla on enemmän arvoa kuin World Cupilla. Olympialaisiin liittyy niin paljon historiaa, että jo sen takia se menee ehdottomasti edelle, Määttä näkee.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York