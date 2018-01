Mäkiviikolla historiallinen voitto, Puolan sankari hätyyttelee itseään Matti Nykästä

Puolalainen Kamil Stoch liiteli voittoon myös Keski-Euroopan mäkiviikon päättäneessä Bischofshofenin osakilpailussa. Stoch voitti kiertueen kaikki neljä kilpailua ja voitti kokonaiskisan tietysti ylivoimaisesti.

Stoch, 30, on historian toinen kaikki neljä osakilpailua samalla kiertueella voittanut hyppääjä. Ensimmäisenä moiseen pystyi Saksan Sven Hannawald 2001-02.

Mäkiviikon voiton Stoch saavutti nyt toisen kerran. Edellinen voitto tuli vuosi sitten, jolloin Bischofshofenin ykköstila oli hänen ainoa voittonsa.

Stochin kauden tavoitteet eivät jää mäkiviikkoon. Kuukauden kuluttua hän metsästää kolmea olympiakultaa Etelä-Korean Pyeongchangissa.

Stoch voitti Sotshin olympiakisoissa 2014 sekä normaalimäen että suurmäen olympiakultaa. Samoissa olympiakisoissa molemmat henkilökohtaiset mäkikisat olivat aiemmin voittaneet vain Matti Nykänen Calgaryssa 1988 ja Simon Ammann Salt Lake Cityssa 2002 sekä Vancouverissa 2010.

Stochilla on hyvä mahdollisuus tehdä Pyeongchangissa historiaa ja nousta viiteen olympiavoittoon. Kolme olympiakultaa mäkimiehistä on samoissa kisoissa voittanut vain Nykänen, joka on Ammannin kanssa ainoa nelinkertainen olympiavoittaja.

MM-kisoissa Stoch on voittanut kaksi kultamitalia, joista toisen joukkuekisassa. Nykäsellä on viisi MM-kultaa, joista neljä joukkuemäessä. Ahosella on myöskin viisi MM-kultaa, joista kaksi henkilökohtaisista kisoista. Weissflog on voittanut MM-kisoissa kultaa kahdesti ja Ammann kerran.

Mäkiviikon kokonaisvoittojen ennätyksestä Stoch on vielä kaukana. Janne Ahonen on voittanut ainoana viisi mäkiviikkoa. Jens Weissflog voitti mäkiviikon neljästi, mutta Nykänen vain kahdesti. Ammann ei ole voittanut mäkiviikkoa koskaan.

Stoch siirtyi maailmancupin kokonaiskisassa johtoon. Hänen ainoa kokonaiskisan voittonsa on vuodelta 2014.

Matti Nykänen voitti maailmancupin kokonaiskisan neljästi ja Janne Ahonen kahdesti. Weissflog voitti kerran, mutta Ammann ei ole voittanut kokonaiskisaa koskaan.