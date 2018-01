Krista Pärmäkoskella epätasaisuutta, Suomen hiihdon superlupaus loisti

Maastohiihdon Tour de Ski naisten kisa päättyi norjalaisten kaksoisvoittoon. Heidi Weng voitti ja Ingvild Flugstad Östberg oli toinen.

Krista Pärmäkoski lähti sunnuntaina päätösnousulle kolmantena, mutta taipui Yhdysvaltojen Jessica Digginsille jääden lopputuloksissa neljänneksi.

- Tourille mahtui hyviä kisoja ja huonoja kisoja. Silloin, kun homma toimii on siellä kärjen mukana. Nyt tärkeintä on, että tästä palautuu. Seuraavat kisat SM-kilpailuissa ja Planicassa ja sen jälkeen tuleekin mulle kilpailutauko ennen olympialaisia. Treenaillaan kevyesti ja toivottavasti kunto lähtee vielä nousemaan, kommentoi Pärmäkoski Hiihtoliiton tiedotteessa.

Kuudennen sijan kilpailussa säilyttänyt Kerttu Niskanen oli tyytyväinen Tour de Ski-kiertueeseensa kokonaisuudessaan.

- Tour on nyt taputeltu, omalta kohdalta ihan ok suoritus. Ei mikään huippu, muttei huonokaan. Nyt toivon, että tämän kisarupeaman jälkeen palautuu hyvin ja tulee kunnon nousu, niin kuin on aiemmin tullut, kommentoi Niskanen.

Aino-Kaisa Saarinen oli lopputuloksissa 15.s.

- Kisa meni hyvin, pystyin petraamaan pari sijoitusta. Ei tullut mitään älytöntä sippaamista. Keli oli aika raskas ja oli kyllä aivan kaikkensa antaneena maalissa. Tämän vuoden Tourista sen verran, että siellä oli onnistumisia ja oli epäonnistuminen. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen tämän vuoden panokseen, sain hyvä onnistumisia, jotka veivät kuntoa eteenpäin. Nyt ollaan oikealla tiellä kohti olympialaisia, kommentoi Saarinen.

Skandinavia Cup Piteåssa Suomen hiihdon suurlupaus Johanna Matintalo nappasi naisten 20 kilometrin kilpailussa upean voiton. Johanna hiihti kilpailun edetessä neljän urheilijan kärkiryhmässä ja kukisti loppusuoralla Ruotsin supertähden Charlotte Kallan sekunnin erolla. Loppuratkaisuissa taakse jäivät myös Ebba Andersson ja Kari Oeyre Slind.

- Olen vähän yllättynyt tämän päivän tuloksesta itsekin, lähdin kyllä podiumpaikka mielessä kisaan. Tiesin, että kisassa on tosiaan mukana Kalla ja ajattelin hänen olevan ylivertainen meihin muihin verrattuna. Hiihdeltiin porukassa ja aika tasaisesti vetovuorot siinä vaihtui. Päätin jättää loppuratkaisut aika lähelle stadionia, tulin toisena Kallan peesissä ja heitin eri ladulle ja tein siihen oman iskuni. Pääsin kärkeen ja ajattelin, että nyt vaan niin kovaa kuin pääsee maaliin asti. Ei tullut rinnalle (Kalla), olen tosi yllättynyt, että oma loppuveto oli niinkin vahva muihin nähden, kommentoi iloinen Matintalo.

Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen on jo valittu olympialaisiin. Muut varmat valinnat lienevät Saarinen ja Tourin kesken jättänyt Laura Mononen. Matintalo antoi Ruotsissa tietysti vahvan näytön olympiapaikkaa ajatellen.

Miesten Tour de Skin voitti Sveitsin Dario Cologna, jolle voitto oli jo uran neljäs. Paras suomalainen oli sijalle 35 päätynyt Antti Ojansivu. Olympialaisiin valituista Iivo Niskanen ja Ristomatti Hakola jättivät Tourin kesken suunnitelmiensa mukaisesti.

Ampumahiihdossa Suomen naisten viestijoukkue oli Saksan Oberhofissa järjestetyssä maailmancupin kisassa lupaavasti seitsemäs. Joukkueessa kisasivat Venla Lehtonen, Kaisa Mäkäräinen, Mari Laukkanen ja Laura Toivanen.

Valintakriteerinä on, että joukkueella näyttöjä sijoittumisesta kahdeksan joukkoon. Tällä perusteella naisten ampumahiihtoviestijoukkue tulisi valita Pyeonchangin olympialaisiin.