Steve Moses yrittää korjata Jokereiden suurinta ongelmaa

Jokerit yrittää korjata maalinteko-ongelmiaan yhdysvaltalaishyökkääjä Steve Mosesin avulla. Jokereihin Moses palasi joulukuun lopulla lähes kolmen vuoden tauon jälkeen.

Moses lähti Jokereista 2015 NHL:ään, mutta ei saanut sieltä pelipaikkaa. Sen jälkeen hän pelasi SKA Pietarissa ja AHL:ssä ennen paluutaan Helsinkiin.

Sunnuntaina Moses teki maalin Jokereiden 1-2 -jatkoaikatappiossa Metallurg Magnitogorskille. Edellisen kerran Moses oli maalannut Jokereille keväällä 2015.

- Tiukka peli. Teimme hyvää työtä noustuamme tasoihin, mutta pitäisi ruveta saamaan peleistä kolme pistettä. Vastassa oli hyvä joukkue, mutta todellakaan en ole tyytyväinen yhteen pisteeseen, summasi Moses sunnuntain ottelua.

Metallurg-ottelua seurasi Hartwall-areenalla täysi tupa.

- Oli hienoa tietysti. Yksi syy, miksi halusin tulla takaisin. Kun lähdin, sanoin, että voisin tulla takaisin. Nyt mahdollisuus tuli. Päätös oli aika helppo, Moses totesi.

Mosesin NHL-läpimurto jäi 2015 tekemättä. SKA Pietarissakin hän jäi pieneen rooliin.

- Viime vuonna oli paljon ongelmia loukkaantumisten takia, mutta tunnen oloni nyt terveeksi. Täytyy vain päästä kunnolla sisään tähän joukkueeseen ja pelisysteemiin. Peli peliltä paranee, Moses totesi.

Mosesin mukaan Jokereiden organisaatio on aika sama kuin ennenkin. -Hieno organisaatio. Paljon on samoja ihmisiä kuin kolme vuotta sitten ja moni muukin asia on sama. Joukkue on muuttunut aika paljon, mutta muuten tuntuu aika samalta. Hieno ympäristö.

Moses viihtyy Helsingissä paremmin kuin Pietarissa, koska kaikki puhuvat Helsingissä englantia.

- Molemmat ovat ensiluokkaisia organisaatioita. Tunnen oloni mukavammaksi täällä, kun kaikki pelaajat puhuvat englantia ja valmentajat myös. Viime vuonna Pietarissa valmentaja ei puhunut paljoakaan englantia ja oli aika vaikeaa.

Kaudella 2014-15 Moses teki Jokereille KHL:ssä runkosarjassa 36 maalia. Nyt hän on tehnyt neljässä ottelussa kaksi maalia.

- Olen sama pelaaja yhä ja pyrin parantamaan niin paljon kuin mahdollista. 36 maalista on tietysti vaikea laittaa paremmaksi, mutta maalinteon ohella pelissä on paljon muitakin asioita, joita pitää parantaa. Mutta suurin roolini joukkueessa on tehdä maaleja, Moses päätti.

Maalinteko onkin Jokereiden suurin ongelma on tällä hetkellä.

- Ihan hyvä peli meiltä. Toi maalinteko on meiltä tällä hetkellä vähän vaikeaa. Olisi ollut paikkoja tänään useampaan kuin yhteen maaliin. Ollaan kärsivällisiä, totesi joukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen.

Moses on täyttänyt Jalosen odotukset.

- On pelannut ihan hyvin, kuten on odotettukin. Vauhtia on tuonut. On hyväjalkainen. Steve on tuonut hyvää uhkaa ja vauhtia hyökkäyspeliin, Jalonen sanoi Mosesista.

Jalonen totesi Mosesin onnistuneen siinä, mikä muille on ollut Jokereissa vaikeaa.

- Hienon maalin teki. Tarkoitus on ollut ampua tuonne riman alle. Steve sai sinne kerran ja heti heilahti. Muuten sinne ei kiekko oikein tunnu kohoavan. Ei nykyään noin matalat voi ilman maskia maaliin mennä.