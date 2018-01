Oskar Osala toivoo olympiapaikkaa

Metallurg Magnitogorsk pehmitti KHL:ssä sunnuntaina Helsingissä Jokerit jatkoajalla 2-1. Magnitogorskin luottohyökkääjä Oskar Osala uurasti jälleen kelpo ottelun, vaikka ei tehopisteitä kerännytkään.

- Jokerit oli hyvä. Me puolustettiin kärsivällisesti, eikä annettu niille hirveästi laatupaikkoja. Ja oli meilläkin laatupaikkoja myös. Meiltä ihan hyvä peli, Osala sanoi Sport Contentille.

Toissa kaudella mestaruuden voittanut ja viime kaudella finaalit hävinnyt Metallurg aloitti kautensa heikosti, mutta viime aikoina otteet ovat kohentuneet. Valmentajaa vaihdettiin marraskuussa.

- Me ollaan viime aikoina muutenkin piristytty. Ollaan tehty kovasti hommia pelin eteen. Rupeaa optimismi kevättä kohti kasvamaan, Osala sanoi.

Osalalla oli tarjota selkeä teoria heikolle alkukaudelle.

- Se johtui siitä, että menetettiin kolme parasta pakkia ja kaksi loistavaa hyökkääjää. Kyllä se näkyi. Tilalle tulijat eivät ehkä täyttäneet ihan roolia, tai siis, että olivat epäreilut saappaat täytettäviksi.

- Varmaan takkikin oli tyhjä. Kaksi vuotta oltiin oltu finaaleissa putkeen. On aika raskasta tulla takaisin kiristämään sitä siimaa. Mutta nyt siima alkaa olla pikkuhiljaa kireällä. Jätkät ovat tosi motivoituneita. Olen tosi ylpeä ja iloinen, kun näen, että pojilla alkaa

taas olla paloa silmässä, Osala jatkoi.

Metallurg on itäisessä konferenssissa viidentenä.

- Olen nähnyt tosi hienoja hetkittäisiä otteita meidän joukkueelta. En olisi yllättynyt, vaikka tulisi kolmas vuosi finaaleissa putkeen, Osala totesi.

Metallurgia valmentaa entinen NHL-hyökkääjä Viktor Kozlov. Hänet nimitettiin päävalmentajaksi marraskuussa edeltäjän saatua potkut.

- Tosi hyvä valmentaja. Hyvin Vorobjov-mainen (edellinen valmentaja Ilja Vorobjov). Ei ole mitään muuta kuin positiivista sanottavaa. On uuden koulun venäläinen. Huomaa, että hän on pelannut mahtavan uran NHL:ssä, arvioi Osala Kozlovia.

Osalaa ei tällä kaudella ole nähty Leijonissa olympialaisiin valmistavissa maaotteluissa. Osala kuitenkin haluaisi pelata olympiakisoissa ja hänen oli määrä jutella Leijona-luotsi Lauri Marjamäen kanssa heti Jokerit-ottelun jälkeen.

- Me tavataan tässä kohta Laurin kansa. Kyllä olisi mahtavaa pelata. Toivottavasti kelpaan. Itsellä on ollut kaiken näköistä pientä tässä kauden aikana, mutta nyt voi sanoa, että on kroppa kunnossa ja mieli kunnossa. Olisi kyllä hieno päästä auttamaan, totesi Osala olympialaisista.

Osala on edustanut Suomea miesten arvokisoissa MM-turnauksissa 2010 ja 2017. Kummallakin kerralla ratkaisupelit pelattiin Kölnissä ja Leijonat jäi mitaleitta.

Olympiakisat olisivat Osalalle uran ensimmäiset.