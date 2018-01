EM-hopeaa ottanut Mika Poutala mitalisuosikkina olympialaisiin

Mika Poutala palasi pikaluistelun EM-kisoista Suomeen kahden hopeamitalin kanssa. Poutala luisteli hopeaa 500 metrillä ja saavutti lisäksi hopeaa joukkuesprintissä. Joukkuekisassa hänen kanssaan luistelivat Pekka Koskela ja Harri Levo.

Poutalan kauden päätavoitteena ovat tietysti Pyeongchangin olympiakisat helmikuussa. EM-kisoissa saavutetut uran ensimmäiset arvokisamitalit kasvattavat itseluottamusta.

- Antaa itsevarmuutta ehdottomasti. Ja myös pientä rauhaa siihen, että taso riittää taisteluun maailman parhaita vastaan. Luottamusta omaan tekemiseen, Poutala kertoo.

Poutala ei kätellyt toimittajia. Syy oli ymmärrettävä, koska sairasteluun olympialaisten alla ei ole varaa.

- Ollaan neuroottisia sen suhteen, ettei sairastuta. Treenejä ruvetaan keventämään ja hakemaan sitä räjähtävyyttä. Iso asia on, että saadaan pidettyä se fiilis hyvänä, Poutala kertoo valmistautumisestaan olympialaisiin.

Poutala asuu osan vuodesta Kanadassa Calgaryssa harjoittelemassa, koska Suomessa ei ole kunnollista hallia. Harjoittelukaverinsa hän saa viimeistelyleireilleen mukaan.

- Mulla on kaksi kymmenen päivän leiriä Saksassa ennen kuin lähden Koreaan. Jälkimmäiselle leirille tule valmentaja sekä Kanadan joukkue, jonka kanssa olen treenannut. Se on mulle iso juttu, että pääsen tekemään viimeistelyn heidän kanssaan. Saan kanadalaisen valmentajan ja tiimin tänne Eurooppaan.

Poutala, 34, on ollut pikaluistelun huipputasolla yli vuosikymmenen. Tällä kaudella hän luisteli 500 metrillä Suomen ennätyksen 34,17.

- En ole koskaan kovempaa luistellut. Kyllähän Vancouverin olympiakautena 2009-10 olin ihan älyttömän hyvä. Luistelin koko olympiakilpailujen nopeimman ajan ja olin ihan huippukunnossa. Mutta kyllä nyt menen vieläkin kovempaa. Muutkin menee kovaa ja tulee tiukka kisa, mutta kyllä tämä on mun paras kausi, Poutala kertoo kunnostaan.

Vancouverissa 2010 Poutala johti kisaa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisen kierroksen horjahdus pudotti hänet kuitenkin viidenneksi. Silloin Poutala oli kyyneleet silmissä.

- En mä koskaan mieti niitä. Totta kai silloin harmittaa tosi paljon, mutta kun olen uudestaan arvokisastartissa, niin ei mielessäni pyöri mikään muu, kuin että tänään on taas mahdollisuus. Ei se ole ollut iso asia, toteaa Poutala Vancouverin pettymyksestä ja muista arvokisapettymyksistään.

- Se oli seuraavan vuoden duuni. Tasan vuosi sen jälkeen oli MM-kilpailut. Olin samanlaisessa tilanteessa, että olin luistellut ensimmäisen luistelun tosi hyvin. Se toinen luistelu onnistui vielä paremmin ja siinä tuli mieleen semmoinen asia, ettei se Vancouverin tapahtuma määritä mun elämää, eikä se ole mikään ongelma, kertoo Poutala "toipumisprosessista Vancouverin jälkeen.

Pyeongchangissa 500 metrillä luistellaan vain yksi kierros.

- Olisin ollut nykysäännöillä olympiavoittaja, mutta niitä nyt on ihan turha miettiä, Poutala toteaa.

Poutalan vahvimmat vastustajat tulevat Hollannista ja Kanadasta.

- Hollannin Ronald Mulder ehdottomasti. Ja Kanadan Alex Boisvert-Lacroix. Venäläisistä on vaikea sanoa, koska ei vielä tiedä, keitä siellä heistä luistelee, mutta ainakin yksi venäläinen on kova.

- Ronald Mulderista voi sanoa, että hän on maailman paras. Ne EM-kisoejn karsinnat olivat hänelle kauden toiseksi tärkein kisa, että hän pääsi olympialaisissa. Hänellä oli erilainen lähtötilanne EM-kisoihin kuin mulla, Poutala jatkaa.

Olympialaisissa Poutala osallistuu myös 1000 metrille.

- 500 metriä on päämatka ja on kiva, että se luistellaan ensimmäisenä. Saan täyden keskittymisen siihen 500 metriin, eikä tarvitse miettiä sitä tonnia. Mutta ehdottomasti 1000 metriä on tällä kaudella kulkenut niin hyvin, että en sille lähde asenteella ”katsotaan, mitä täältä tulee”.

- EM-kilpailuissa 1000 metrillä näkyi ehkä eniten se mun valmistautumattomuuteni. Oli alla kovaa treeniä. Toka kierros vain hyytyi. Ensimmäiset 600 metriä olivat hyvää tekemistä, Poutala jatkaa.

Pikaluistelussa terilläkin on paljon merkitystä.

- Sain heinäkuussa, kun menin ensimmäistä kertaa jäälle, tosi hyvät terät alle. Sain kovia kierrosaikoja ja tiesin silloin, että tästä vuodesta voi tulla tosi hyvä, Poutala taustoittaa.

- Jossain vaiheessa kautta laitettiin varaterät alle. Ne tuntuivat hyviltä ja jäin luistelemaan niillä. Laitettiin hyvät terät talteen. Ja sitten, kun kilpailut tuli, totuus tuli esille. Eivät toimineet ihan niin hyvin kuin mä toivoin. Parin kisan jälkeen meni takaisin niihin alkuperäisiin teriin. Sitten homma toimi taas, kuten oli toiminut treeneissä aikaisemminkin, Poutala jatkaa.

Paluu alkuperäisiin teriin oli paras ratkaisu.

- Ei ollut isompi juttu, mutta vaati muutaman kilpailun, että totesin, että jokin ei vaan nyt toimi. Tämmöinen episodi oli siinä.

Parhaita teriä säästellään olympialasiin.

- Yritän säästellä hyviä teriä. Venäjällä käytin varateriä ja kisassa vasta laitoin hyvät terät alle. Treeneissä otan kisaterät pois. Ne ovat varmasti olympialaisiin asti hyvässä kunnossa.

- Ne tuovat henkistä varmuutta. Niillä terillä olen luistellut Suomen ennätyksen ja voittanut ensimmäisen arvokisamitalini. Niillä kulkee. Olympialaisissa laitan ne terät alle varmaankin jo viikkoa ennen kisoja, Poutala jatkaa.

Poutalalla saattaa olla etua Pyeongchangin hallin jäästä, joka on samanlainen kuin Calgaryssa.

- Joka hallissa on henkilökunta, joka lähetetään kisapaikalle huoltamaan jäätä. Nyt lähetetään henkilökunta Calgarysta. Tekevät sen tietysti samalla tavalla kuin Calgaryssakin. Viime vuonna sen huomasi olympiapaikalla Koreassa, että oli paljon samoja tuntemuksia kuin Calgaryssa, mikä on itselle kiva juttu, koska on tullut luisteltua niin paljon Calgaryssa. Jää tuntuu kotoisalta. Yllättävän nopea jää se on merentasoon nähden, mutta kertoo siitä, että kaverit kyllä tietävät, mitä tekevät, Poutala kertoo.