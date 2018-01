Hämmästyttävä fakta: Suomi menestyy pikaluistelussa, vaikka hallia ei ole

Suomalaiset voittivat pikaluistelun EM-kisoissa viime viikolla kaksi mitalia. Mika Poutala luisteli 500 metrillä hopeaa. Lisäksi Poutala, Pekka Koskela ja Harri Levo luistelivat hopeaa joukkuesprintissä.

Moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna suomalaisten resurssit ovat hyvin rajalliset. Silti Suomi on pikaluistelun sprinttimatkoilla Euroopan kärkimaita.

- Me onnistuttiin ihan nappiin joukkuesprintissä, mikä pikkuisen valehtelee sitä tasoa. Ei se ehkä ole niin laaja kuin näyttäisi. Mutta sanotaan, että meillä on nyt viisi-kuusi tosi hyvää kaveria aikuisten tasolla, joista voi tulla ihan mitä tahansa, arvioi Poutala.

Poutalan mukaan maailman huipulle nouseminen erittäin vaikeaa. Kaikkein haastavinta on kuroa sitä kuuluisaa viimeistä sekuntia.

- Se on vaan niin vaikea se viimeinen sekunti, viimeinen puoli sekuntia, eikä sitä tiedä, kuka sen saavuttaa ja kuka ei. Esimerkiksi Tommi Pulli ja Samuli Suomalainen, jotka ovat tänä vuonna ovat edustaneet maailmancupeissa, Tommi on juniorien MM-mitalisti ja Samuli juniorien maailmancupmitalisti. Tommi on monta vuotta sitä puolta sekuntia yrittänyt saavuttaa, mutta sitä ei ole koskaan tullut, toteaa Poutala.

Poutala, 34, ei itse menestynyt nuorten arvokisoissa, mutta nousi kuitenkin huipulle.

- Itse olin 15:s juniorien MM-kisoissa ja tie oli tosi pitkä, että pääsin huipulle sen jälkeen. Juniorivuosista meni vielä viisi vuotta, että pääsin huipulle, hän kertoo.

Poutala on Pyeongchangin olympiakisoissa ensi helmikuussa mitalisuosikki. Hän päätti muutama vuosi sitten asua ja harjoitella aina osan vuodesta Kanadassa. Suomessa kunnollista pikaluisteluhallia ei ole.

- Vaikeudet Suomessa johtuvat siitä, ettei ole sitä hallia. Päästään niin paljon vähemmän treenaamaan jäällä, mikä ottaa enemmän aikaa päästä sinne huipulle. Hallin puute hidastaa ehdottomasti sitä suomalaisten menestymistä, Poutala toteaa.

Mikäli Poutala olympiamitalin voittaa, katkeaa pitkä putki. Olympiakisoissa Suomi on viimeksi saavuttanut olympiamitaleja Grenoblessa 1968. Kaija Mustonen voitti silloin 1500 metrillä kultaa ja 3000 metrillä hopeaa.

Poutala johti Vancouverin olympiakisoissa 500 metrin kisaa ensimmäisen kierroksen jälkeen, mutta toisen kierroksen horjahdus pudotti hänet viidenneksi. Nykyään 500 metrillä luistellaan olympialaisissa vain yksi kierros.