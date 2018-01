Bäckström-mediakohun ympäröimä HIFK pelasi nihkeästi

HIFK voitti jääkiekon Liigassa tiistaina Vaasan Sportin jatkoajalla 2-1. HIFK:n voitto tuli kaikkea muuta kuin hyvällä peliesityksellä.

HIFK pelasi alusta loppuun melko vaisusti ja pelaaminen vapautui kunnolla vasta kolmannen erän lopussa. Heikon esityksen myönsi myös joukkueen päävalmentaja Ari-Pekka Selin.

- Se oli nihkeä esitys. Alku oli kyllä ihan lupauksia herättävä. Alun ylivoiman jälkeen Sport sai muutaman maalipaikan ja hengen päälle. Se kyllä sakkasi meidän pelaamista pahasti. Meidän liike ei ollut tänään kauhean hyvää. En sitten tiedä ollaanko me itse tehty tästä pelistä liian vaikeaa. Se oli kuitenkin yksi sellainen asia, että Sport liikkui paremmin kaksi ensimmäistä erää oli se syy sitten ihan mikä tahansa. Saimme kuitenkin kolmanteen erään hyvän henkisen pumppauksen. Kun peli on kesken ja ollaan vain yhden maalin tappiolla, niin se oli sitä mentaalisen puolen pumppausta enemmän, Selin sanoi.

HIFK oli tiistain ottelussa vaikeassa tilanteessa. Sport tuli Helsinkiin Liigan jumbona ja joukkueen kausi on tuloksen kannalta jo ohi. HIFK:lla riittää vielä panosta.

- Niin sekin on tietysti totta, mutta siitä pitäisi päästä nopeasti eroon, sillä tämä on hankala tilanne. Koko ajan näitä pelejä tulee ja joka kierros nähdään yllätyksiä. Se on aina erilaista pelata, kun ei ole painetta. Takaluukku on kiinni eli putoamisestakaan ei ole pelkoa. Näitä joukkueita on nyt Liigassa jo aika monta ja se tulee olemaan meille se haaste ja kaikille, jotka taistelee vielä pudotuspelipaikoista. Miten osataan suhtautua näihin peleihin? Se on selvää, että kaikki nämä joukkueet ovat hyviä, siitä ei ole kyse. Se on tuolla korvien välissä. Pitää hyväksyä se tosiasia, että joka joukkuetta vastaan tulee vaikeita hetkiä, kuten tänään meillä. Tämä on asia, mitä varmasti meilläkin käsitellään. Ei ole muuta vaihtoehtoa kun pelata huippupeli, jos haluaa voittaa. Tänään saimme vain hyvän 20-minuuttisen, Selin pohti.

HIFK on ollut maanantaista lähtien tiivisti mediassa sen jälkeen, kun joukkueen kolmosvahdiksi ajautunut Niklas Bäckström avasi suunsa seuran tilanteesta. Vaikuttiko se jollain tavalla tiistain esitykseen?

- En mä osaa sanoa siitä. Tietysti jokainen meistä ajattelee asioita omalla tavallaan. Mutta kyllä meillä oli erittäin hyvä harjoitus jo eilen. Lappeenrannan pelin jälkeen saatiin harvinaisesti vapaa viikonloppu. En usko, että se vaikutti, sillä tämähän oli hyvin samanlainen esitys kuin perjantaina Lappeenrannassa, Selin totesi.

HIFK:n loukkaantumistilanne on edelleen haastava etenkin puolustuksen osalta. Sivussa ovat Miro Heiskanen, Joe Finley ja Teemu Eronen. Kaikki avainpelaajia. Selin ei osannut aivan tarkalleen kertoa loukkaantuneiden tilanteesta. Heiskanen oli ensin sivussa nuorten MM-kisojen vuoksi, mutta tiistaina ei ollut enää siitä kyse, sillä joukkue palasi kisoista kotiin jo sunnuntaina.

- Heiskasella on lievä yläraajavamma. Sen takia hän ei pelannut tänään. Se on vaivannut varmaan vähän pitempäänkin, Selin totesi.

Joe Finleyn tilanteesta kuuluu puolestaan positiivista.

- Finley on ollut tällä viikolla jo täysillä joukkueharjoituksissa mukana. Hänen kanssaan pyritään siihen, että hän saisi ainakin viikon harjoittelua alle. Sitä hän vielä tarvitsee. Mikä päivä hän on takaisin, niin se pitää vielä miettiä, Selin paljasti.

Teemu Erosen tilanne on edelleen kysymysmerkki. Selinin mukaan hän on mahdollisesti vielä pari viikkoa sivussa.

Liigan kärkijoukkue Kärpät murjoi Porissa Ässät peräti 5-0. Kärpät johtaa toisena olevaa TPS:ää nyt kuudella pisteellä.

Lukko voitti Raumalla KalPan 4-2 ja jatkaa viidentenä. Kuudentena oleva SaiPa voitti Lappeenrannassa Pelicansin 4-2.

Tampereella Ilves johti HPK:ta vastaan 4-2, mutta hävisi jatkoajalla 5-6. Tehopisteet 1+2 kerännyt Oula Palve vastasi voittomaalista. Joonas Lehtivuori ja nuorten MM-kisoista palannut Kristian Vesalainen saalistivat HPK:n pelaajista pisteet 2+2.