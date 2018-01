Eeli Tolvanen teki paluun Suomeen ja saavutti KHL-ennätyksen

Jokerit voitti KHL:n tiistain kotiottelussaan Traktor Tsheljabinskin 3-0. Jokereiden avausmaalin teki Brian O'Neill jo ensimmäisellä minuutilla, kun Traktorin puolustaja Aleksander Shinin tunaroi urakalla.

- Teimme aika hyvää työtä maalipaikkojen luomisessa. Loimme laadukkaita paikkoja. Aikainen maali tietysti auttoi ja aikaisen maalin jälkeen pelaa usein vapautuneemmin. Vastustaja sai paikkoja, mutta estimme puolustuksessa heitä saamasta paluukiekkoja, summasi O'Neill ottelua Sport Contentille.

O'Neillin ketju, jossa pelasivat laitureina Eeli Tolvanen ja Jesse Joensuu, loi paljon paikkoja. Nuorten MM-kisoista Buffalosta palannut Tolvanen näytti tuovan O'Neillille lisää virtaa.

- Eeli voittaa paljon kaksinkamppailuja ja pystyy tuomaan kiekkoa ylös, mitä hänen suhteensa ei ole kehuttu niin paljon. Hänen kanssaan on hienoa pelata. Hän lukee peliä todella hyvin. Moni asia tekee hänestä hyvän. Ei pelkästään laukaus ja peliäly. Hän voittaa kaksinkamppailuja ja tuo ketjulleen tilaa, O'Neill kehui Tolvasta.

Tolvasen kauden tehopisteet ovat nyt 17+16=33. Se on 18-vuotiaiden pelaajien uusi piste-ennätys.

Aiempaa 18-vuotiaiden ennätystä piti hallussaan Jevgeni Kuznetsov, joka nykyään kiekkoilee NHL:ssä Washington Capitalsissa.

- Totta kai hyvältä tuntuu rikkoa ennätys. Kuznetsov on huikea pelaaja ja pelaa huikeaa kautta NHL:ssä. Tuntuu hienolta, että sain hänet ohitettua. En oikein muuta osaa sanoa, Tolvanen totesi ennätyksestään.

Nashville Predators varasi Tolvasen viime kesänä NHL:ään. Media tiedusteli nuorten MM-kisoissa, siirtyykö Tolvanen NHL:ään jo tällä kaudella?

- Siellä oli paljon mediaa paikalla ja tuntui, että joka pelissä ja treenissä tuli kyselyjä. Samaa juttua utelivat, mitä tekin, totesi Tolvanen mediakokemuksistaan Buffalossa.

Tolvanen painottaa pelaavansa nyt Jokereissa.

- Katotaan, miten pitkälle täällä mennään ja mitä tässä on välissä. Katotaan kauden jälkeen, millainen fiilis on. Olenko terveenä vielä ja olenko 100 prosenttisessa kunnossa. Sitten näkee taas, mitä kauden jälkeen.

Tolvanen ei ajattele vielä NHL-pelejä.

- Ei mun mielestäni ole mitään järkeä ruveta miettimään. Tässä on paljon pelejä ja tapahtumia vielä ennen kuin kausi on ohi. Pitää keskittyä täällä olemiseen.

NHL:ään hänellä ei ole sopimustakaan. Sellainen pitäisi neuvotella ensin.

- Niin, totta kai. Nekin (NHL-sopimusneuvottelut) on kaikki vielä edessä. Turha niitä on miettiä. Mitä vähemmän miettii, sen parempi, kommentoi Tolvanen asiaa.

Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen kehui Tolvasta ja O'Neilliä.

- Positiivista oli myös, että Brian O'Neillin ketju, joka on ollut unessa pitkään, loi puolet meidän maalipaikoista. Oliko sitten Tolvasen ansiota. Tärkeän ensimmäisen maalin tekivät, Jalonen sanoi.

Torstain Red Star Kunlun-ottelun jälkeen Jalonen matkaa Tolvasen kanssa Kazakstanin pääkaupunkiin Astanaan. Siellä on ohjelmassa KHL:n tähdistöpeli, jossa Jalonen on valmentajana.

- En hirveästi ole Astanan reissua ajatellut. Otetaan ensin torstain peli alta pois ja ruvetaan sitten miettimään Astanaa. Se on kuitenkin sellainen hupihomma tavallaan. Ei tarvitse hirveästi jännittää ainakaan, kun siellä on vähemmän pelissä, kuin näissä otteluissa. Hieno tapahtuma varmaan kaikkinensa, Jalonen toteaa all-star -tapahtumasta.

Jalonen aikoo elää Astanassa Suomen ajassa.

- Ei niille aikaeroille mitään voi. Eiköhän me eletä Suomen ajassa siellä kuitenkin. Peli ja tapahtumat alkavat puoli kymmenen meidän alkaa aamulla. Siellä on puoli kaksi iltapäivällä. Ajattelin itse elää silleen. Ei tarvitse muutella kelloja, kun tullaan takaisin.

Jalonen toivoo, että Tolvanen toimii järkevästi.

- Eelin pitää elää fiksusti, levätä ja nukkua hyvin, jotta palautuminen on pelin jälkeen optimaalista. Se on paljon Eelistä kiinni, Jalonen sanoi.

Tolvasella on riittänyt reissaamista mantereiden välillä. Mahdollisesti hänet valitaan vielä Leijonien olympiajoukkueeseenkin Etelä-Koreaan.

- Eeli on pelannut vähemmän pelejä kuin me tässä. Hän on huilannut viikon tässä perkele. Virtaa pitäisi olla. Aikaero on ainoa asia, joka voi olla haaste hetken aikaa. Kyllä nuorelta mieheltä pitää löytyä virtaa ja energiaa, kun ensi viikolla lähdetään vieraisiin, totesi Jalonen Tolvasen tilanteesta.