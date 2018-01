Jokereiden pelaaja yllättäen olympialaisiin: ”En lapsena edes unelmoinut”

Jääkiekon olympiaturnaus pelataan helmikuussa Etelä-Korean Pyeongchangissa ilman NHL-pelaajia. NHL jäi ensi kertaa pois olympiakisoista 24 vuoteen, koska ei saanut sopivia osallistumisehtoja. Lisäksi päätös oli poliittinen tulevien työehtosopimusneuvottelujen takia.

Olympiaturnauksen urheilullinen arvo lässähtää pahasti. Toisille pelaajille NHL:n boikotti mahdollistaa kuitenkin kiekkouran huipentuman.

Keskushyökkääjä Brian O’Neill ei onnistunut tekemään NHL:ssä läpimurtoaan New Jersey Devilsissä. NHL-ura jäi 22 otteluun kaudella 2015-16.

Toissa kesänä O’Neill siirtyi Jokereihin, joissa on pelannut hyvää kautta. Erinomaiset esitykset takasivat hänelle paikan myös Yhdysvaltojen olympiajoukkueeseen.

O’Neill myöntää, ettei uskonut, että voisi päästä olympialaisiin.

- Sellaisesta en lapsena edes unelmoinut, koska se oli niin epärealistista saada sellainen mahdollisuus. Olen onnekas ja toivottavasti käytän sellaisen mahdollisuuden edukseni, hän kertoo.

Helmikuussa O’Neill saa enemmän julkisuutta kuin urallaan koskaan aiemmin. Seuraanhan olympiajääkiekkoa Yhdysvalloissa enemmän kuin NHL-jääkiekkoa.

- Odotan innolla. Perheeni ja ystäväni odottavat sitä. Haluan pelata olympialaisissa hyvää jääkiekkoa. Pyrin seuraavan kuukauden aikana pääsemään mahdollisimman hyvään vireeseen, hän kertoo.

Yhdysvalloilla on satoja olympiatason pelaajia NHL:ssä tai AHL:ssä, jotka eivät pääse olympialaisiin. Muutama tunnetumpi pelaaja on kuitenkin olympialaisissa mukana. Heistä nimekkäin on yli 1000 NHL-ottelun veteraani Brian Gionta, joka kelpasi NHL-olympialaisiinkin Torinossa 2006.

- Joukkueessa on paljon kokemusta ja monet ovat pelanneet hienon uran Pohjois-Amerikassa tai Euroopassa. On hienoa päästä USA:n olympiajoukkueeseen, arvioi O’Neill.

USA:n miesten jääkiekkojoukkue olympialaisissa:

Maalivahdit:

Ryan Zapolski (Jokerit, KHL)

Loput maalivahdit nimetään myöhemmin

Puolustajat:

Chad Billins (Linkoping HC, SHL)

Jonathon Blum (Admiral Vladivostok, KHL)

Will Borgen (St. Cloud State University, NCAA)

Matt Gilroy (Jokerit, KHL)

Ryan Gunderson (Brynäs IF, SHL)

Bobby Sanguinetti (HC Lugano, NLA)

Noah Welch (Växjö Lakers, SHL)

James Wisniewski (EC Kassel Huskies, DEL2)

Hyökkääjät:

Mark Arcobello (SC Bern, NLA)

Chris Bourque (Hershey Bears, AHL)

Bobby Butler (Milwaukee Admirals, AHL)

Ryan Donato (Harvard University, NCAA)

Brian Gionta (ei seuraa)

Jordan Greenway (Boston University, NCAA)

Chad Kolarik (Adler Mannheim, DEL)

Broc Little (HC Davos, NLA)

John McCarthy (San Jose, AHL)

Brian O’Neill (Jokerit, KHL)

Garrett Roe (EV Zug, NLA)

Jim Slater (Fribourg-Gotteron, NLA)

Ryan Stoa (Spartak Moskova, KHL)

Troy Terry (University of Denver, NCAA)