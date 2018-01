Lauri Markkanen häikäisi, valmentaja kertoi melkein pyörtyneensä

New Yorkin Manhattanilla sijaitsevaa Madison Square Garden on maailman kuuluisimpia urheilupyhättöjä. Keskiviikkona siellä häikäisi koripallon NBA-tähti Lauri Markkanen

Markkanen oli pääroolissa, kun Chicago Bulls löi New York Knicksin toisen jatkoajan päätteeksi 122-119. Markkanen heitti 33 pistettä ja upotti kahdeksan kolmosta. Kumpikin lukema on hänen NBA-ennätyksensä.

- Tuntuu hienolta voittaa, varsinkin tällaisen ottelun päätteeksi, Markkanen totesi Chicago Tribune -lehdelle.

Ennätykset menivät uusiksi, mutta Markkanen ei itse ollut esitykseensä täysin tyytyväinen,

- Koskaan ei voi olla tyytyväinen, sillä missasin loppua kohden paljon heittoja. En ole tyytyväinen siitä, mutta olen iloinen, että pystyimme nappaamaan voiton Gardenissa, vaatimaton suomalainen jatkoi.

Ensimmäinen NBA-ottelu MSG:ssa jää mieleen.

- Tämä oli mahtavaa. Heidän faninsa ovat upeita. Mahtava fiilis pelaajalle.

Markkanen häikäisi kolmannella neljänneksellä hurjalla donkillaan.

- Melkein hitto pyörryin, kun hän iski sen. Se oli uskomatonta. Olin sanaton. Se oli mahtava suoritus. Sain kylmiä väreitä. Se oli hullua, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg etsiskeli ylisanoja Chicago Tribune -lehdelle.

Markkanen paineli ohi Knicksin Doug McDermottista ja eikä välittänyt pätkääkään koria suojelleesta turkkilaissentteri Enes Kanterista.

- Tuon täytyy olla yksi vuoden donkeista. Tuolla hän menee (tähdistöviikonlopun) tulokasotteluun. Menin shokkiin. En edes tiennyt, miten juhlia sitä, Bullsin pelintekijä Kris Dunn ihasteli.

Rauhallisena tunnettu suomalainen innostui jopa tuulettamaan.

- En tiedä mistä se tuli. Oli mahtavaa pelata Madison Square Gardenissa ensimmäistä kertaa, totesi Markkanen itse.

Markkanen, lempinimeltään ”The Finnisher”, on viime aikoina esiintynyt tulokkaaksi tasaisen hyvin ja se on näkynyt tietysti peliajassa. Chicago Bullsilla on pelaajamateriaalinsa rajallisuuden takia kuitenkin omat haasteensa. Joukkue on NBA:n itäisessä konferenssissa kolmanneksi viimeisenä ja pudotuspelit jäänevät tällä kaudella haaveeksi.