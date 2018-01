Kanadalta puuttuu olympialaisista viitisensataa parasta pelaajaa

Jääkiekon emämaa Kanada olisi ollut Pyeongchangin olympiakisoissa Etelä-Koreassa selkeä kultamitalisuosikki, jos NHL olisi päästänyt pelaajansa kisoihin. NHL kuitenkin boikotoi kisoja, joten pelaajavalinnoistaan Kanada joutui jättämään pois viitisensataa parempaa pelaajaa kuin olympialaisiin valittiin.

Kanadan 25:stä olympiapelaajasta 23 pelaa KHL:ssä ja Euroopan liigoissa. NHL-kokemusta on 23:lla pelaajalla. Vain puolustajat Chris Lee ja Mat Robinson eivät Kanadan joukkueesta ole pelanneet NHL:ssä.

Kanadan joukkue ei ole huono, mutta ei turnauksen suurin suosikkikaan. Olympialaisia edeltäneissä harjoitusturnauksessa Kanada ei ole vakuuttanut.

Olympiavalinta on Kanadan pelaajille uran huipennus. Kotimaassaan Kanadassa he saavat muutaman viikon ajan jopa suurempaa julkisuutta kuin NHL-jääkiekko voisi tarjota. Uran eteen tehty kova työ palkitaan.

Silti voisi kysyä, miksi Kanada joutuu pelaamaan olympialaisissa tällaisella joukkueella? Eikö NHL:lle olisi ollut hyödyllistä lähettää pelaajiaan Aasiaan, missä kisoja televisioidaan esimerkiksi yli miljardille kiinalaiselle parhaaseen katseluaikaan?

Päätöksestä vastasivat NHL:n seuraomistajat, joiden suulla NHL-pomot Gary Bettman ja Bill Daly puhuvat. Seuraomistajat eivät pitäneet siitä, ettei Kansainvälinen Olympiakomitea halunnut maksaa NHL-pelaajien vakuutusmaksuja, eikä heille kelvannut, että Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF olisi ne maksanut. Lisäksi boikottipäätökseen vaikuttivat seuraomistajien erimielisyydet NHL:n pelaajayhdistyksen välillä olympialaisten ollessa hyvä kiristyskeino tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa.

- Suurin osa NHL:n omistajista ei välttämättä edes ymmärrä, mistä olympiakisoissa on kysymys. Eikä niitä kauheasti edes se varmasti kiinnosta, arvioi valmentajalegenda ja pitkän linjan kiekkovaikuttaja Alpo Suhonen Sport Contentille.

NHL-seurojen omistajista valtaosa ei ole laji-ihmisiä. Seuraprojekti on toisille egotrippi ja toisille keino markkinoida omia bisneksiään kotimarkkinoilla. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuoliset markkinat eivät seuraomistajia juuri kiinnosta.

- Ammattiurheilun kaupallistuminen, bisnesprojekti, joka tässä on ollut menossa jo kauan, niin siinä on omat erittäin hyvät puolensa median, fanien ja sponsoreiden suhteen, mutta myös omat haittapuolensa. Jos kaikki johto on puhtaasti sellaisten ihmisten käsissä, joilla ei tämän lajin tuntemus ja tieto siitä, mitä se vaatii kehittymiseen, ole hallussa, on tilanne vaikea, kommentoi Suhonen.

Kanadan jääkiekon olympiajoukkue Pyeongchangissa 2018:

Maalivahdit:

Justin Peters, Kölner Haie

Kevin Poulin, Medvescak Zagreb

Ben Scrivens, Salavat Julajev Ufa

Puolustajat

Stefan Elliott, HV71

Chay Genoway, Lada Toljatti

Cody Goloubef, Stockton Heat

Marc-André Gragnani, Dynamo Minsk

Chris Lee, Metallurg Magnitogorsk

Maxim Noreau, SC Bern

Mat Robinson, TsSKA Moskova

Karl Stollery, Dinamo Riika

Hyökkääjät

Rene Bourque, Djurgårdens IF

Gilbert Brulé, Kunlun Red Star

Andrew Ebbett, SC Bern

Quinton Howden, Dynamo MInsk

Chris Kelly, Belleville Senators

Rob Klinkhammer, Ak Bars Kazan

Brandon Kozun, Lokomotiv Jaroslavl

Maxim Lapierre, HC Lugano

Eric O’Dell, HK Sotshi

Mason Raymond, SC Bern

Derek Roy, Linköping HC

Christian Thomas, Wilkes-Barre/Scranton Penguins

Linden Vey, Barys Astana

Wojtek Wolski, Metallurg Magnitogorsk