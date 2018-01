Hehkutus Lauri Markkasesta ei miellyttänyt toimittajaa, Aleksi Valavuori suuttui

Koripalloilija Lauri Markkasta voi tennispelaaja Henri Kontisen ohella pitää viime vuosien merkittävimpänä urheilusensaationa. Markkasen esitykset Yhdysvaltojen yliopistosarjassa, Suomen maajoukkueessa EM-kisoissa sekä Chicago Bullsissa NBA:ssa ovat ylittäneet kaikki odotukset.

Uutisointi Markkasen esityksistä on lähinnä ylistävää. Suomalaismediasta kritiikkiä häntä kohtaan saa etsimällä etsiä.

Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Kimmo Kangas tehnyt rohkean tempun ja kritisoinut Markkasta. Tiistaina Etlarissa julkaistussa kolumnissaan Kangas moittii suomalaismediaa asiantuntemattomuudesta.

Otteita Kimmo Kankaan kirjoituksesta:

”Vähemmän hienoa on ollut seurata Markkasen uran alkua suomalaisessa mediassa. Palstatilaa ja ruutuaikaa Markkanen on saanut valtavasti. Juttujen perusteella voisi luulla, että Markkasen paitaa ollaan kohta ripustamassa ¬Bullsin kotihallin kattoon Michael Jordanin, Scottie Pippenin ja kumppaneiden rinnalle”.

”Tosiasia nimittäin on, että Markkanen ei ole pelannut läheskään joka pelissä tehokkaasti tai vailla virheitä. Tämä on nuorelle pelaajalle täysin luonnollista. Suurimmassa osassa Markkasta käsittelevistä jutuista kaikki on kuitenkin fantastista – aina”.

”Monia katteeton hehkutus ärsyttää, toisille se antaa väärän kuvan lajista ja odotuksista. Markkanen esimerkiksi ei tule olemaan NBA:n tähdistöviisikossa vähään aikaan, jos koskaan, eikä hän itse asiassa ole edes tämän kauden paras tulokas”.

Korisvaikuttaja ja sosiaalisen median kestosuosikki Aleksi Valavuori ei ESS:n toimittajan kritiikkiä niele. Valavuori arvosteleekin kirjoitusta Twitterissä kovin sanoin.

”Teksti on paska, perussuomalainen pessimistipieru. Suomalaishehkutus on ollut jopa pientä vs. USA-media, etenkin Chicagon mediat. Juuri tuon ajattelun takia täällä mörön perseessä ei synny tähtiä, koska aina pitäisi olla kriittinen ja huomenna voi heittää ohi. Yök”, Valavuori tylyttää.

Kankaan kirjoitusta voi puolustella sillä, ettei Markkanen todellakaan ole NBA-pelaajana vielä valmis, eikä häntä välttämättä valita vuoden tulokkaaksi. Markkanen on pelannut NBA:ssa myös heikompia pelejä.

Silti juttua on aivan aiheesta moitittu tarpeettoman negatiiviseksi. Kuka tahansa Yhdysvaltojen mediaa seuraava tietää, kuinka paljon Markkasta on siellä hehkutettu ja kuinka poikkeuksellisena lahjakuutena häntä koripallon suurvallassa pidetään.

Koripallo on Yhdysvalloissa talvella seuratuin urheilulaji, kun baseball ja amerikkalainen jalkapallo ovat silloin tauolla. Markkanen on Yhdysvalloissa tällä hetkellä ylivoimaisesti seuratuin suomalaisurheilija. Suurimmat suomalaiset NHL-tähdet saavat murto-osan siitä julkisuudesta, jonka Markkanen saa, joten Valavuoren kritiikki Kankaan kirjoitusta kohtaan on aiheellista.

Koripallo on maailman toiseksi harrastetuin ja seuratuin palloilulaji jalkapallon jälkeen. Maailman arvostetuimmassa sarjassa NBA:ssa pelaa viitisensataa koripalloilijaa. On jo merkittävä asia, että yksi heistä on suomalainen nouseva supertähti, jonka tuomaa julkisuutta Suomi voi hyödyntää monellakin tavalla.

Jo Markkasen pääsy NBA:han on suomalaisittain merkittävä asia. ”Katteettomasta fanitoimittajien hehkutuksesta” ei kaikissa jutuissa ole kyse, vaikka Kangas kirjoituksessaan sellaista antaa ymmärtää.

Markkasen onni oli päästä Chicago Bullsin kaltaiseen huonompaan joukkueeseen. Hän saa NBA:ssa paljon peliaikaa ja kykenee vakuuttamaan seurajohdon siitä, että voisi olla merkittävä palanen tulevaisuuden mahdollisessa menestysjoukkueessa.

Markkanen on tietysti hyvä mittari paljon kritisoidulle suomalaiselle urheilujournalismille. Jos hänen peliaikansa Chicagossa yllättäen väheneekin, mitataan suomalaistoimittajien asiantuntemusta kunnolla. Joutuuko Markkanen ”oikeusmurhan kohteeksi”, kuten Teemu Selänne viimeisellä NHL-kaudellaan, vai olisiko vikaa sittenkin ”pelaajassa itsessään”?

Linkki Kimmo Kankaan kirjoitukseen Etelä-Suomen Sanomissa:

https://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2428623