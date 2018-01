Menestys toi suomalaisille ylimääräisen reissun kaukaiseen Kazakstaniin

Venäläisrahoitteinen jääkiekon KHL-liiga on pyrkinyt olemaan itäinen vastine NHL:lle. KHL kopioinut NHL:stä All Star -tapahtuman, johon kutsutaan sarjan parhaat pelaajat näytösotteluun sekä oheistapahtumiin.

Pohjois-Amerikassa All Star-tapahtumia hehkutetaan medioissa. Sarjojen markkinoinnille tapahtuma on tarpeellinen, mutta All Star-pelin urheilullinen arvo on kaikkea muuta kuin suurta urheilujuhlaa. Moni NHL-kiekkoilija lepäisi All Star-viikonloppuna mieluummin kotonaan

KHL:n All Star -ottelussakaan ei pelata tosissaan. Tänä viikonloppuna Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa kisataankin enemmän hupimielessä.

Suomalaisista pitkän reissun Astanaan tekevät Jokereiden päävalmentaja Jukka Jalonen sekä pelaajat Eeli Tolvanen ja Sami Lepistö. Matkustelua KHL:ssä riittää muutenkin, joten joku voisi kysyä, miksi pitää vielä lisätä matkustelua ja aikaerorasituksia ottelulla, jolla ei ole urheilullista merkitystä?

Stressiä valmentajilla on All Star-matsissa toki vähemmän.

- Se on sellainen hupihomma tavallaan. Ei tarvitse hirveästi jännittää ainakaan, kun siellä on vähemmän pelissä, kuin näissä otteluissa. Hieno tapahtuma varmaan kaikkinensa, Jalonen toteaa All Star -tapahtumasta.

Jalonen aikoo elää Astanassa Suomen ajassa.

- Ei niille aikaeroille mitään voi. Eiköhän me eletä Suomen ajassa siellä kuitenkin. Peli ja tapahtumat alkavat puoli kymmenen meidän alkaa aamulla. Siellä on puoli kaksi iltapäivällä. Ajattelin itse elää silleen. Ei tarvitse muutella kelloja, kun tullaan takaisin.

Astanassa saattaa olla jopa 30 asteen pakkanen.

- Joku sanoi, että siellä on paljon pakkasta. Täytyy pakata lämmintä vaatetta mukaan. Huomenna lähdetään ja maanantaina tullaan takaisin, Lepistö sanoi.

Lepistö on KHL:n All Star-matsissa mukana toista kertaa.

- Nehän on kivoja faneille. Ihan kiva tapahtuma se on. Siellä on paljon hässäkkää. Viime vuonna pääsin sinne vähän takaportista sinne. Peli oli Ufassa ja pääsin tuuraamaan sinne. Oli hyvin hoidettu tapahtuma ja varmaan on hyvin hoidettu tälläkin kerralla, hän toteaa.

- Lähden edustamaan myös Jokereita. Pyritään antamaan faneille hyvä show, Lepistö jatkaa.

Olisiko Lepistö mieluummin ollut kuuden päivän ajan kotona?

- En kommentoi tohon mitään. Jokainen voi miettiä sitä, hän naurahti.

Moni KHL-kiekkoilija matkaa tällä kaudella myös Etelä-Koreaan. Pyeongchangin talviolympiakisoissa on KHL:stä iso edutus, koska NHL ei kisoihin osallistu.

Leijonien olympiajoukkue ilmoitetaan 22. tammikuuta, mutta se lienee selvää, että Lepistö nähtäneen tositoimissa Etelä-Koreassa.

- Kyllä olen kisoja ajatellut. En tiedä, milloin joukkue julkaistaan, mutta kyllähän sitä odotellaan. Se on yksi kauden päätavoitteista. Katotaan sitten, kun joukkue julkaistaan, että mikä meininki, Lepistö toteaa olympialaisista.

Lepistö on voittanut olympiakisoissa aiemmin kaksi pronssia. Hän oli mukana Vancouverissa 2010 ja Sotshissa 2014.

- Se on tietysti lähtökohta, jos sinne pääsee. Olisi tietysti hienoa kirkastaa pronssia. Varmasti hyvä joukkue saadaan kasaan, hän toteaa.

Jokereiden pelaajista olympialaisiin lähtevät varmuudella Yhdysvaltoja edustavat Matt Gilroy, Ryan Zapolski ja Brian O’Neill.

- Ei hirveästi olla puhuttu heidän kanssaan olympialaisista. Lähinnä niiden aikatauluista, että milloin ne lähtevät, milloin lentävät ja näin poispäin. Kiva tapahtuma ja varmasti törmätään siellä, jos kaikki ollaan kisoissa, Lepistö kertoo.

Jokereiden maalivahti Zapolski on olympiamatkastaan innoissaan.

- Mahtavaa. Unelma on toteutunut olympiajoukkueemme kaikille pelaajille, kun saamme edustaa USA:ta. On vaikeaa kuvailla tunteita, mutta mahtavaa on päästä sinne ja saada mahdollisuus voittaa, hehkuttaa Zapolski.

Yhdysvalloissa Zapolski saa osakseen enemmän huomiota kuin koskaan aiemmin. Seurataanhan maassa olympiajääkiekkoa paljon. NHL-jääkiekkokin jää olympialaisten rinnalla kakkoseksi.

- Valtava juttu. Koko maa on takanamme tukemassa meitä. Teemme parhaamme, jotta kaikki kotona voisivat olla ylpeitä, Zapolski toteaa helmikuun haasteestaan.

Toisin kuin Astanassa, pelataan Pyeongchangissa tosissaan. Monelle pelaajalle olympialaiset on uran huipentuma.