Valtteri Filppula: "Täytyy koputtaa puuta, sillä toistaiseksi on mennyt hyvin"

Viime maaliskuun ensimmäisenä päivänä, NHL:n siirtoajan viime hetkillä, jääkiekkoilija Valtteri Filppulan NHL-ura tuli käännekohtaan. Tampa Bay Lightning kauppasi suomalaishyökkääjän Philadelphia Flyersiin.

Ensimmäisessä NHL-joukkueessaan Detroit Red Wingsissä Filppula oli voittamassa Stanley Cupia, ja Tampa Bayn kanssakin hän eteni aina finaaleihin asti. Flyers ei ole viime vuosina järin paljon juhlinut, mutta Filppula on kotiutunut uuteen ympäristöön.

– Kaikki on mennyt ihan ok. Flyersillä on hyvä, nuori jengi, johon oli helppo tulla sisään. Mukava porukka aina auttaa, kun tällainen siirto tulee, Filppula sanoi lauantaina Flyersin voitettua vieraissa New Jersey Devilsin 5-3.

Flyersin pelaajat asuvat usein New Jerseyn puolella osavaltiorajaa, mutta Filppula on löytänyt kodin USA:n entisestä pääkaupungista, Pennsylvanian Philadelphiasta. Uusi asuinympäristö tuntuu omalta, samoin joukkueen tyyli.

– Mitä pelisysteemiin tulee, kaikki NHL-jengit pelaavat lähes samalla tavalla. Siinä mielessä ei ole ollut mitään kovin suuria vaikeuksia.

Kuluvalla kaudella Filppula on merkkauttanut Flyers-paidassa 18 tehopistettä (9+9). NHL-ura sen kun komistuu: nyt tilillä on 838 runkosarjaottelua ja 152 Stanley Cupin pudotuspeliä (enemmän pudotuspeliesiintymisiä suomalaisista on vain Jari Kurrilla ja Esa Tikkasella) eli yhteensä 990 kamppailua taalakaukaloissa.

Kun ikääkin tulee pian 34 vuotta täyteen, Filppula ei ole mikään poikanen. Kova ammatti vaatii tarkkaa huolenpitoa hyvinvoinnista.

– Huolto on muuttunut niin, että sitä pitää tehdä nykyisin paljon enemmän, erityisesti kauden aikana. Se on isoin muutos. Ennen pystyi vähän vähemmälläkin huollolla ja verryttelyllä tulemaan toimeen. Nyt sitä joutuu tekemään koko ajan vähän enemmän, että pysyy ehjänä.

– Täytyy koputtaa puuta, sillä toistaiseksi on mennyt hyvin. Ei ole tullut mitään vammoja. Toivottavasti jatkuu samalla lailla, että pystyy vielä jonkun aikaa pelaamaan, kertoilee Filppula.

Lauantain ottelussa alku oli hankala, mutta Philadelphia Flyers nousi vakuuttavaan 5-3-voittoon vierasottelussaan New Jersey Devilsiä vastaan. Filppula hyökkäsi Flyersin kakkosketjussa ja Jori Lehterä nelosvitjassa. Filppula on tyytyväinen joukkueensa nousutrendiin.

– Ihan hyvä, tasainen peli. Teimme ylivoimalla pari tärkeätä maalia ja pääsimme johtoon. Ihan hyvin pelattiin siitä eteenpäin, Filppula kertasi Prudential Centerin pukukopissa pian pelin jälkeen.

Devils, jota edustaa suomalaispuolustaja Sami Vatanen, johti ottelua 1-0 ja 2-1. Nouseminen voittoon kuvastaa hyvin Flyersin vahvaa nousukuntoa. Marras- ja joulukuussa joukkue rypi pahasti, mutta nyt kuudesta viime ottelusta on viisi voittoa.

– Puolustuspelimme, erityisesti keskialueen puolustaminen, on parempaa. Nyt vastustaja ei enää pääse suoraan meidän päätyymme. Kun saamme enemmän riistoja keskialueella, ei tarvitse aina lähteä rakentamaan hyökkäystä ihan omista.

– Olemme vähän muuttaneet keskialueen puolustamista. Se on toiminut ihan hyvin, ja ollaan pystytty viettämään enemmän aikaa vastustajan päädyssä.

Ennen Devils-ottelua Flyersillä oli tuiki harvinainen viiden päivän ottelutauko. Filppula otti tilaisuudesta kaiken irti ja suuntasi Yhdysvaltain koillisosaan, lähelle Kanadan rajaa.

– Kävin laskettelemassa Vermontissa! Ihan kiva reissu, siellä oli mukavasti lunta. Hyvin sai ajatukset välillä muualle jääkiekosta.

Filppula on mielissään maanmiestensä menestymisestä taalakaukaloissa. NHL ilmoitti keskiviikkona, että Florida Panthersin ykköspelaaja Aleksander Barkov ja Nashville Predatorsin luottomaalivahti Pekka Rinne oli valittu liigan All-Star-otteluun. Pohjois-Amerikassa tähdistövalintoja pidetään varsin kovassa arvossa.

– Tosi hyvät fiilikset Barkovin ja Rinteen valinnoista. Molemmat ovat pelanneet todella hienosti, ja paikat tähdistöpeliin ovat ansaitut. Olisi siellä voinut kyllä olla muutama muukin suomalainen. Nykyään All-Star-peliin on kuitenkin vaikeampi päästä, kun jokaisesta jengistä valitaan tietty määrä pelaajia, ja pelaajia valitaan muutenkin vähemmän.

Barkovin ja Rinteen lisäksi NHL-joukkueittensa parhaita pelaajia ovat suomalaisista muiden muassa Tuukka Rask (Boston Bruins), Teuvo Teräväinen (Carolina Hurricanes), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Patrik Laine (Winnipeg Jets), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche), Mikael Granlund (Minnesota Wild) ja Rasmus Ristolainen (Buffalo Sabres).

Vantaalaistaustainen Filppula on kuulunut Suomen parhaisiin hyökkääjiin jo vuosia. Maatamme hän on edustanut niin olympialaisissa, World Cupissa kuin MM-kisoissa. Nyt olympiaedustusta ei tule, koska NHL päätti jättäytyä Etelä-Korean Pyeongchangissa pidettävistä kisoista.

– Kyllä se tietysti harmi on, etteivät kaikki pelaajat pääse kisoihin. Toisaalta se on hieno mahdollisuus muille pelaajille. Totta kai toivotaan, että menee mahdollisimman hyvin.

– Itse pääsin pelaamaan Vancouverin olympialaisissa, mutta sitten menivät toiset kisat (Sotshi 2014) loukkaantumisen takia ohi. Siinä mielessä olisi ollut nastaa yrittää jengiin, Filppula pohdiskeli.

Filppula uran kruunu on Stanley Cupin voittaminen Detroit Red Wingsissä vuonna 2008. Kansainvälisellä tasolla hän on ollut voittamassa Suomelle olympiapronssia sekä kahta pronssia nuorten MM-kisoissa.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey