Kova ratkaisu Porissa, SM-liigassa valmentajapotkut

Porin Ässät tiedotti sunnuntaina antaneensa potkut päävalmentajalleen Jyrki Aholle. Ässillä on viime aikoina kulkenut kehnosti. Viimeisestä kahdeksasta ottelustaan joukkue on kerännyt vain kaksi pistettä. Viisi viimeistä otteluaan Ässät on hävinnyt kaikki varsinaisella peliajalla.

- Olemme joutuneet sellaiseen tilanteeseen, mihin emme missään nimessä halunneet. Jouduimme tekemään kipeän ratkaisun seuran edun nimissä. Jyrki Aho toi Ässien jokapäiväiseen toimintaan oikeanlaista vaatimustasoa sekä asennetta työntekoon.Haluankin Ässien puolesta kiittää Jyrkiä hänen panoksestaan seuramme hyväksi, Ässien urheilujohtaja Jari Korpisalo kommentoi seuran tiedotteessa.

Uudeksi päävalmentajakseen Ässät on nostanut Mikael Kotkaniemen. Hän tulisi edellisen kerran Ässien peräsimeen kesken kauden alkuvuodesta 2016, kun Pekka Rautakallio sai potkut. Silloin Ässät keräsi Kotkaniemen komennossa 12 ottelussa 18 pistettä. Kauden 2015-16 jälkeen Kotkaniemi palasi apuvalmentajaksi.

Kotkaniemi on pelaajana edustanut Ässiä lähes 200 Liigaottelussa. Ässien valmennustiimissä hän oli mukana myös 2013, kun Ässät voitti Karri Kiven komennossa Suomen mestaruuden.

- Mikael Kotkaniemi on luonnollinen valinta meiltä tässä kohtaa. Hän on tehnyt täällä pitkään hyvää työtä ja tuntee joukkueen toimintatavat sekä Ässien kulttuurin. Tavoitteemme on menestyä tällä kaudella ja ehdoton minimitavoitteemme on pelata puolivälierissä, urheilujohtaja Korpisalo kommentoi.

Kotkaniemen komentoon siirtynyt Ässät matkustaa tiistaina Helsingissä HIFK:n vieraaksi. Torstaina Ässät kohtaa kotiottelussaan KooKoon.

Torstain ottelulla voi olla paljonkin merkitystä. Ässät on sarjassa kymmenentenä ja KooKoo yhdentenätoista. Eroa on kymmenen pistettä ja voitolla Ässät voisi hengittää playoff-paikan suhteen hieman vapaammin.