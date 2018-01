NHL:n boikotti nosti Tshekin jopa kultasuosikiksi

Tshekki julkisti maanantaina miesten jääkiekkojoukkueensa helmikuussa järjestettäviin Pyeongchangin olympiakisoihin. Tshekin pelaajakehitys on pudonnut viimeisen vuosikymmenen aikana maailman suurten jääkiekkomaiden kyydistä, mutta olympiaturnauksessa Tshekki lukeutuu suurimpiin suosikkeihin.

NHL ei päästä pelaajiaan olympiakisoihin, mistä Tshekki erityisesti hyötyy. Jos NHL olisi ollut mukana, olisi Tshekki lähtenyt olympialaisiin haastajan asemassa, jonka mahdollisuuksia ei olisi pidetty kovinkaan korkeina.

Tshekin joukkueessa on runsaasti kokemusta. Joukkueen tunnetuin pelaaja on kolmissa NHL-olympialaisissa pelannut Martin Erat, jolla on tilillään yli 900 NHL-ottelua.

NHL:ssä Tshekin ryhmästä ovat pelanneet myös muun muassa Michal Jordan, Jakub Nakladal ja Roman Cervenka. Muutama Tshekin pelaaja on myös nähty suomalaisjoukkueissa, kuten Michal Birner ja Petr Koukal.

Tshekki pelaa Pyeongchangissa samassa alkulohkossa Kanadan, Sveitsin ja Etelä-Korean kanssa. Turnauksessa kolme lohkovoittajaa ja paras kakkonen etenevät suoraan välieriin. Muut neljä välieräpaikkaa ratkotaan puolivälieräkarsinnoissa.

Entinen Tshekkoslovakia ei koskaan voittanut kultaa olympiajääkiekon amatööriaikoina. Ainoan olympiavoittonsa Tshekki on saavuttanut Naganossa 1998. Silloin NHL-kiekkoilijat olivat mukana ja Tshekin kultaryhmää tähdittivät Jaromir Jagr ja Dominik Hasek.

Tshekin jääkiekkojoukkue olympialaisissa:

Maalivahdit:

Pavel Francouz (Tsheljabinsk, KHL), Dominik Furch (Omsk, KHL), Patrik Bartosak (HC Vitkovice).

Puolustajat:

Ondrej Nemec (HC Kometa Brno), Jakub Nakladal (Jaroslavl, KHL), Tomas Kundratek (N. Novgorod, KHL), Vojtech Mozik (Podolsk, KHL), Jan Kolar, Michal Jordan (Habarovsk, KHL), Ondrej Vitasek (Hanty-Mansijsk, KHL), Adam Polasek (Sotshi, KHL).

Hyökkääjät:

Martin Erat (HC Kometa Brno), Jan Kovar (Magnitogorsk, KHL), Roman Cervenka, Michal Birner (Fribourg), Michal Repik (Slovan Bratislava, KHL), Lukas Radil (Spartak Moskva, KHL), Jiri Sekac (Kazan, KHL), Tomas Zohorna (Habarovsk, KHL), Roman Horak (Podolsk, KHL), Dominik Kubalik (Ambri-Piotta), Milan Gulas, Tomas Mertl (HC Skoda, Plzen), Michal Vondrka (Pirati Chomutov), Petr Koukal (Mountfield HK).