Saako Lauri Markkasta hehkuttaa? Teki NBA:ssa uuden ennätyksen

Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls pysäytti Miami Heatin voittoputken koripalloliiga NBA:ssa maanantaina. Seitsemän edellistä otteluaan voittanut Miami taipui Chicagossa 111-119.

Markkanen pelasi 30 minuuttia ja teki 17 pistettä. Suomalaistulokas tilastoi lisäksi yhdeksän levypalloa, kolme syöttöä ja yhden riiston.

- Tulimme aggressiivisesti peliin. Tiesimme, että vastustaja on voittoputkessa, joten pelasimme kovaa ja epäitsekkäästi kuten aina, Markkanen kommentoi Koripalloliiton tiedogteessa.

Markkanen upotti 13 pelitilanneyrityksestään kuusi. Kuudesta kolmen pisteen heitosta puolet upposi. Lisäksi hän onnistui kummassakin vapaaheitossaan.

Markkanen teki NBA:n historiaa saatuaan täyteen sata kolmen pisteen heittoa nopeammin kuin kukaan muu. Aiemmin ennätystä piti hallussaan Damian Lillard, joka tarvitsi satasen puhkaisemiseen 44 ottelua, kun Markkanen ohitti rajapyykin 41 ottelussa.

Markkasen hehkuttamisesta on viime päivinä käyty paljon keskustelua. Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Kimmo Kangas kirjoitti kolumnin, jossa arvosteli suomalaismediaa Markkasen katteettomasta hehkuttamisesta.

”Monia katteeton hehkutus ärsyttää, toisille se antaa väärän kuvan lajista ja odotuksista. Markkanen esimerkiksi ei tule olemaan NBA:n tähdistöviisikossa vähään aikaan, jos koskaan, eikä hän itse asiassa ole edes tämän kauden paras tulokas”.

Koripallovaikuttaja Aleksi Valavuori arvosteli Kankaan kirjoitusta Twitterissä kovin sanakääntein:

”Teksti on paska, perussuomalainen pessimistipieru. Suomalaishehkutus on ollut jopa pientä vs. USA-media, etenkin Chicagon mediat. Juuri tuon ajattelun takia täällä mörön perseessä ei synny tähtiä, koska aina pitäisi olla kriittinen ja huomenna voi heittää ohi. Yök”, Valavuori tylyttää.

Markkasen uusi NBA-ennätys oli joka tapauksessa vastaus siihen, ettei Markkasen hehkuttaminen ole aivan katteetonta. Suomalaisen urheilun mittakaavassa Markkasen menestys maailman kovimmassa koripallosarjassa on ollut järisyttävää ja hän on ylivoimaisesti eniten mediatilaa saava suomalaisurheilija Yhdysvalloissa.