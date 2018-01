Ässät vaihtoi valmentajaa, poika saavutti valmentajaisän ennätyksen

Helsingissä HIFK:n ja Ässien Liiga-ottelussa riitti tiistaina mielenkiintoa. Olihan Ässät antanut sunnuntaina potkut päävalmentajalleen Jyrki Aholle nostanut tämän tilalle apuvalmentajana toimineen Mikael Kotkaniemen.

HIFK:ta vastaan Ässät päätti viiden ottelun pisteettömän putkensa. HIFK voitti rankkarikisan päätteeksi 4-3.

- Vähän alussa ihmeteltiin ja huomattiin, että oltiin vähän raskaalla jalalla aluksi liikkeellä. Onneksi ei kauhean kauaa mennyt siinä ja päästiin hyvin peliin mukaan, summasi Kotkaniemi ottelua.

Kotkaniemi oli Ässien peli-ilmeeseen tyytyväinen.

- Ihan tyytyväinen ole siihen itseluottamukseen ja rohkeuteen, jolla me täällä esiinnyttiin. Tämä on kuitenkin hyvin vaikea paikka. IFK on hyvin luisteluvoimainen porukka. Pystyttiin paikka paikoin pistämään kampoihin ja laittamaan heidät aika ahtaallekin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ensimmäiseen esitykseen.

Kotkaniemi muistutti onnistumisten tuovan itseluottamusta.

- Tärkeä juttu. Nämä ovat kuitenkin pieniä asioita. Yksittäiset suoritukset ja se esimerkiksi, että saatiin kolme maalia ja pelattiin 3-3 varsinaisella peliajalla. Ne ovat pieniä asioita, jotka antavat itseluottamusta koko joukkueelle. Sitä kautta saa voimaa ja se peli alkaa paranemaan.

Ässissä pelaava Mikael Kotkaniemen poika Jesperi Kotkaniemi keräsi pisteet 1+1 ja sivusi isän yhden kauden piste-ennätystä SM-liigassa. Mikael saalisti Ässissä kaudella 1993-94 pisteet 9+11=20 ja Jesperin pisteet ovat nyt 8+12=20.

- Jesperi itse asiassa sanoi, että hänen tämän kauden tavoitteenaan on saada mun piste-ennätykseni kiinni. Se on sitten siinä. Sanoin, että se on vähintä, mitä sä voit tehdä. Sen kun olet saanut, on lyötävä vielä 20 pinnaa lisää päälle, Mikael naurahti.

HIFK:n peliesitys ei ollut tasainen.

- Peli oli sekavan oloinen ainakin meidän näkövinkkelistä. Ässät oli erittäin vaarallinen ja kova kamppailemaan. Vahva erityisesti tuolla maalin edustoilla. Haastoi meidän maalinedustapelin kyllä aika tylysti, totesi HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin.

HIFK on onnistunut viime aikoina voittamaan pelejä, mutta pelaaminen on joukkueella ailahdellut.

- Tämä oli vähän jatkumoa meidän viime viikon peleille. Meidän kiekollisessa pelaamisessa on viiveitä. Ei päästy rytmittämään niin kuin haluttiin, mikä tietysti johtui Ässien nopeista lähdöistä myös, Selin totesi.

Selinin mukaan pelissä oli totta kai hyviäkin asioita.

- Hyvää oli kaksi ylivoimamaalia. Tapettiin alivoima. Ja se, että pokka piti loppuun asti tässä tänään. Ensimmäinen voittolaukauskisavoitto oli meille tietysti tärkeä. Tyylikkäästi Nordgren ja Thorell tekivät maalit siihen. Atte koppasi pari kertaa.

Selin nauttii HIFK:n seurajohdon luottamusta, vaikka kausi onkin ollut vaikea. Ongelmista ei voi häntä syyttää.

Ässissä seurajohdon kärsivällisyys ei riittänyt.

- Onhan se aina haikea hetki, kun tämmöinen juttu päättyy. Mutta tämä on kilpaurheilua, eikä tässä ole kovin kauan aikaa jäädä miettimään. Pelaajatkin ymmärtää sen, että täytyy mennä eteenpäin, vastasi Kotkaniemi kysyttäessä, miten pelaajat ovat ottaneet valmentajavaihdoksen vastaan.

Kotkaniemi painottaa, että eteenpäin on mentävä nopeasti.

- Asiat täytyy käsitellä ja me käsiteltiin ne eilen meidän palaverissa aamulla. Mä kerroin vähän omaa arvomaailmaani ja sitä, mitä tää arki tulee olemaan minun kanssani. Siitä on vaan mentävä eteenpäin. Niin ikävää kuin se onkin, mutta tulosta on päästävä tekemään.

Arvomaailmaansa Kotkaniemi kuvailee seuraavasti:

- Meillä on aikataulutettu arki. Silloin kun on jotain sovittu ja lukee aikataulussa, silloin ne myös alkaa kaikki tapahtumat siellä. Pyritään olemaan mahdollisimman rehellisiä ja käsitellään kaikki kipeät asiat joko joukkueen edessä, tai sitten ne käsitellään yksitellen. Ovi on aina avoinna ja sinne voi myöskin tulla kertomaan.

Kotkaniemi painottaa suorapuheisuuden merkitystä.

- Pääpiirteittäin sellainen rehellinen palaute puolin ja toisin. Jos mä kysyn jotain, haluan rehellisen vastauksen. Haluan itse myös rehellistä palautetta. Silloin ei mene turhaa aikaa turhaan jaaritteluun ja päästään eteenpäin. Ei mene aikaa semmoiseen jaarittelemiseen.

HIFK jatkaa sarjassa kuudentena. Ässät on kymmenentenä ja kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa.

Liigan tulokset 16.1.

HIFK – Ässät 4-3 vl

HPK – Jukurit 3-2

KalPa – TPS 3-2 ja

Kärpät – Ilves 4-0

Lukko – KooKoo 6-1

Pelicans – Sport 3-2