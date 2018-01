Henrik Lundqvist torjunut NHL-historiaa

New York Rangersin maalivahti Henrik Lundqvist laittaa NHL:n historiankirjoja uusiksi. Kun Rangers voitti kotonaan tiistaina Philadelphia Flyersin 5-1, Lundqvist saavutti NHL-runkosarjauransa 425:nnen voittonsa. Kuluvalla kaudella voitto oli 20:s.

Ruotsalaisesta tuli NHL:n historian ensimmäinen maalivahti, joka voittaa vähintään 20 ottelua 13 perättäisellä kaudella. Hän pelaa juuri kolmattatoista kauttaan, joten kauden voittomäärä ei ole hänelle jäänyt NHL:ssä vielä alle 20:n.

Ennätyksestään Lundqvist jakaa kunnian ensisijaisesti joukkueelle.

- Tämän ottelun iso juttu oli puolustus. Syntyy valtava ero, kun vastustaja joutuu laukomaan paineen alaisena. Tänään annoimme painetta koko ajan. Maalivahdillekin on pelaaminen silloin täysin erilaista, Lundqvist analysoi pelin jälkeen.

Kuluvalla kaudella Rangers on päästänyt valtavasti maaleja otteluiden alkuhetkillä. Tiistain pelissä New Yorkissa Flyersin Jordan Weal teki maalin ajassa 2.06.

- En voinut uskoa, että kiekko meni maaliin, jotenkin hän (Weal) ohjasi kiekon verkkoon. Emme kuitenkaan panikoineet. Hetken otti päähän, mutta sitten tajusin, että vielä on 58 minuuttia aikaa. Pelasimme lopulta fiksusti ja käytimme vastustajan virheet hyväksemme, Lundqvist tarinoi.

Kaikkien aikojen ykkönen NHL:n runkosarjaotteluvoitoissa on Martin Brodeur (691 voittoa), joka pelasi valtaosan uraansa New Jersey Devilsissä. Lundqvist on nyt kahdeksantena. Miikka Kiprusoff (San Jose Sharks, Calgary Flames) on paras suomalainen. Hän kokosi urallaan 319 voittoa runkosarjassa. Se oikeuttaa historiatilaston 26:nteen tilaan.

Lundqvist on voittanut urallaan Ruotsin maajoukkueessa olympiakultaa Torinossa 2006 sekä hopeaa Sotshissa 2014. Maailmanmestaruutta hän juhli viime keväänä Kölnissä, kun Ruotsi kaatoi loppuottelussa Kanadan rankkarikilpailussa.

Olympialaisissa Lundqvistia ei mahdollisesti enää nähdä, koska NHL ei osallistu tänä vuonna olympialaisiin helmikuussa Pyeongchangissa. Seuraavien olympiakisojen aikaan Pekingissä 2022 Lundqvist onkin jo 39-vuotias.

Stanley Cup on Lundqvistilta vielä voittamatta. New York Rangers on viimeksi voittanut Stanley Cupin 1994.

Lundqvistin haastattelu: Pasi Tuominen, New York