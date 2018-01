Idän kärkijoukkue liian kova Jokereille

Jokerit KHL:n neljän pelin vieraskiertueensa keskiviikkona Kazanissa. Vastassa ollut Ak Bars Kazan otti voiton maalein 2-1.

Ensimmäisessä erässä Kazanin vei kotijohtoon Stanislav Galijev. Johdon tuplasi toisessa erässä Aleksander Burmistrov, joka joulukuussa jätti NHL-kaukalot.

Toisessa erässä Jokerit sai kiekon Kazan-maaliin, mutta tilanteesta ei tuomittu täysosumaa. Jokerivalmentaja Jukka Jalonen ei pitänyt tuomariston ratkaisusta.

- Jalonen kaipaa tuomaristolta selityksiä hylkäykseen, suut käyvät, mutta ratkaisu ei muutu, Jokerit kertoi Twitterissä.

Sami Lepistö kavensi 1-2:een, mutta se ei riittänyt.

- Pakko sanoa, että kaveri tuli kyllä todella kovaa päälle ensimmäisessä erässä, siinä oltiin jaloissa. Idän ykkönen vastassa, joten tietenkin siellä oli hyvä jengi vastassa. Eka erä oli meiltä huono, mutta siitä sitten hiljalleen parempaan päin, Jokereiden hyökkääjä Pekka Jormakka sanoi seuransa tiedotteessa.

Jokereilla oli paikkoja vaikka ottelun voittoonkin.

- Viimeinen erä oli meiltä tänään hyvä. Siinä oli minulla pari aika hyvääkin paikkaa, kun Johnny (Norman) tarjoili. Maaliputkeni katkesi, mutta jos ketjumme pystyy jatkamaan samaan tapaan, niin varmasti alkaa maalejakin tulla, Jormakka jatkoi.

Ak Bars on hyvin lähellä itäisen konferenssin voittoa. Jokerit jatkaa läntisessä konferenssissa kolmantena. Eroa neljäntenä olevaan Lokomotiv Jaroslavliin on seitsemän pistettä. Lokomotiv on pelannut kaksi ottelua Jokereita enemmän.