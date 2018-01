Tuomaritoiminta puhutti HIFK-Kärpät -matsissa – ”Ei se musta kivaa ollut, että se lensi pihalle”

HIFK ja Kärpät esittivät torstaina Helsingissä todella laadukkaan jääkiekon Liigaottelun. Kärpät voitti 4-2.

HIFK:lla oli tappiosta huolimatta pientä aihetta ylpeyteen. Helsinkiläisjoukkue haastoi miehekkäästi kärkijoukkueen. Pettymys oli silti tietysti päällimmäinen tunne, kun ottelusta jäi käteen nolla sarjapistettä.

- Harmittaa totta kai, että hävittiin. Kärpät näytti tänään, miksi he johtavat sarjaa, HIFK:lle tärkeän 2-2-maalin ottelussa iskenyt Juhani Tyrväinen sanoi ottelun jälkeen.

Ottelun käännekohta nähtiin ajassa 43.52. HIFK:n puolustaja Ville Varakas taklasi Sami Anttilaa päähän ja lensi ottelusta ulos. Kärpät iski ottelun voittomaalin tilannetta seuranneella ylivoimalla.

- Harmittava viiden minuutin ylivoima tuli tuohon vikaan erään ja siitä Kärpät iski voittomaalin. Jos nyt sen verran kritisoin sitä tilannetta, niin ensimmäisessä erässä oli Lennulla (HIFK-kapteeni Lennart Petrell) ihan samanlainen tilanne kulmassa. Tuli päähän taklaus, mutta Lennu ei jäänyt jäähän makaamaan ja siitä ei sitten mitään tullut. Sitten tilanne meni toisin päin ja kaveri jäi makaamaan ja siitä tuli sitten. Isoja jäähyjä, Tyrväinen mietti.

HIFK teki torstaina tappiosta huolimatta ison ryhtiliikkeen edelliseen kotipeliin verrattuna. HIFK taisteli ja raatoi ja laittoi kärkijoukkueen oikeasti koville.

- Viime kotipelissä olimme vähän haluttomia ja tunteettomia. Siihen nähden tämä oli hyvä parannus. Siihen voi kyllä olla tyytyväinen. Varmasti kaikki antoivat kaikkensa tänään, Tyrväinen totesi.

Kaikki todella antoivat kaikkensa. HIFK:n ja Kärppien ottelu muistutti luonteeltaan jo hiukan pudotuspeliä.

- No joo, se on ihan totta. Vähän tunteet kuumeni ja se on mun mielestä ihan hyvä asia. Se kuuluu jääkiekkoon. Pelin ei pidä olla mitään läpsyttelyä. Se on hieno asia. Ehkä se vähän sitten näkyi siinä, että pudotuspelit ovat kohta tulossa, Tyrväinen sanoi.

HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin harmitteli Ville Varakkaan ulosajoa. Olihan tuomarilinja hieman kummallinen.

- Tietysti se viiden minuutin alivoima vei voimia. Se vei tavallaan ne saumat kamppailla voitosta. Lopussa kyllä yritettiin tasoitusta, mutta tällä kertaa se jäi tekemättä, Selin linjasi.

Selin antoikin tuomaritoiminnasta kritiikkiä.

- Ei se musta kivaa ollut, että se lensi pihalle. En nyt ihan tarkkaan sitä nähnyt, mutta mielestäni on hieno asia, että jääkiekkopelissä edelleen taklataan. Muut sitten selvittää sen, mikä on oikein ja mikä väärin. Mun mielestä tänään oli liian kova peli molemmille päätuomareille, Selin jyrähti.

HIFK:n puolustus on jo entuudestaan hyvin vajaa: Teemu Eronen ja Miro Heiskanen ovat edelleen loukkaantuneina, Joe Finleyn pelituntuma on hukassa, Varakkaalle voi tulla pelikieltoa ja kaiken päälle vielä juuri kehiin palannut Ryan O´Connor loukkaantui Kärpät-ottelussa uudelleen.

- Ensin täytyy nyt tietysti katsoa tuleeko pelikieltoa vai ei. Mutta ei se mitään. (Juha-Pekka) Haataja oli tänään pelikiellossa ja nyt jos tulee pelikieltoa, niin sitten tulee. Matka jatkuu ja uutta matoa laitetaan koukkuun ja uutta miestä tilalle. Ei me sitä jäädä ihmettelemään, Selin linjasi.

Ryan O´Connorin tilanne ei näyttänyt hyvältä. O´Connor lähti toisessa erässä taklaustilanteen jälkeen suoraan HIFK:n lääkärin kanssa koppiin.

- Multa meni se tilanne ohi. Onneksi Lunkka (valmentaja Jan Lundell) kävi kertomassa, että nyt on yksi pakki vähemmän. O´Connor lähti kyllä nopeasti pois, Selin sanoi.

Selin vahvisti, että Joe Finley oli torstaina vain huilivuorossa, ei siis loukkaantunut.

- Otettiin taas vähän aikalisää hänen suhteensa. Hän tuli liikkuvaan junaan vain muutaman yhteisen harjoituksen kautta. Annetaan vähän aikaa siihen harjoitteluun ja katsotaan onko sitten ensi viikolla taas uusi lähtö. Se oli ihan selvää, että hänen pelaamattomuutensa näkyi tiistaina. Olisi ollut ihme, jos ei olisi näkynyt. Nyt sitten katsotaan uutta saumaa, Selin linjasi.

HIFK:n kausi jatkuu lauantaina, kun joukkue matkustaa Kuopioon KalPan vieraaksi.

- Pippalot jatkuvat lauantaina. Nyt pitää vain olla jalat raikkaana ja silmät kirkkaana, kun pelataan lauantaina Kuopiossa. Sitä kohti, Selin sanoi.

Sarjataulukossa kuudentena oleva HIFK voitti viime ja tällä viikolla heikompia vastustajia heikommalla pelillä, mutta torstaina joukkue syttyi pelaamaan todella hyvää jääkiekkoa. Vastustajalla taisi olla tässä osansa.

- Se on ikuinen kysymys, että meneekö se, niin että aina kun kärki tulee vastaan, niin ollaan jotenkin tarkempia vai mikä siinä on. Pelasimme hyvän pelin. En sitten osaa sanoa vaikuttiko sarjakärjen kohtaaminen jotenkin siihen. Yleensä se menee niin päin, että parempia joukkueita vastaan on vaikeampi pelata, mutta me pelattiin ihan hyvin tänään, Tyrväinen mietti.