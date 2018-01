Kärpät jyrää kärjessä – ”Vastustaja on aina joku ja jokainen voitto maistuu”

Kärpät voitti torstaina Helsingissä HIFK:n 4-2 ja kasvatti sarjajohtonsa jääkiekon Liigassa yhdeksään pisteeseen, kun sarjakakkonen TPS voitti Jukurit Turussa vasta jatkoajalla 2-1. Kärppien ja HIFK:n ottelu oli hyvätasoinen ja yleisö sai vastinetta rahoilleen.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner oli joukkueensa peliin tyytyväinen.

- Vastustaja on aina joku ja jokainen voitto maistuu tässä sarjassa erittäin hyvältä. Varsinkin meidän joukkueen tyyli ja tapa toimia tänään, siitä mä olen erittäin ylpeä, Manner summasi.

Manner kehui maalivahtiaan ja joukkueensa puolustuspeliä.

- Veini Vehviläinen pitkän tauon jälkeen tulee maaliin, kun Jussi Rynnäs on pelannut todella hyvin. Veini oli alkukaudesta se mies, joka auttoi meidät siihen hyvään starttiin. Joukkue taisteli ja puolusti erittäin hyvin kyllä Veinin edessä. Uhrautuva alivoimapeli lopussa oli kaiken kruunu.

Kärppien keskittyminen ei herpaantunut.

- Pystyttiin pitämään keskittyminen olennaisessa eli luistelussa ja tommoisessa taistelussa. Saatiin viiden minuutin jäähyn aikana se yksi ylivoimamaali tehtyä, mikä tällä kertaa oli se ratkaiseva, Manner totesi.

HIFK:n Ville Varakas ajettiin suihkuun hänen taklattuaan Kärppien Sami Anttilaa päähän. Anttila loukkaantui tilanteessa, eikä pystynyt jatkamaan ottelua, mutta HIFK:n leirissä Varakkaan ulosajoa pidettiin epäreiluna.

- Tuomarit tekee päätökset ja sillä sipuli. Ei se sen kummallisempaa. Jääkiekko on kova ja nopea laji, jossa sattuu ja tapahtuu. Me hyödynnettiin tällä kerralla oikealla tavalla se tuomio, totesi Manner asiasta.

Anttilan tilasta Mannerilla ei ollut kommentoitavaa.

- En osaa sanoa yhtään. Eikä mun kuulukaan kommentoida niitä. Meitä on kielletty kommentoimasta kaikkia terveyteen liittyviä juttuja.

Kärppien ranskalaishyökkääjä Charles Bertrand pelaa erinomaista kautta. HIFK:n häkkiin Bertrand teki torstaina kaksi maalia.

- Hän on aina ollut hyvä pelaaja, mutta nyt hänellä on sopiva kemia ketjussa. Kaikki täydentää toinen toisiaan ja jokainen on nopea pelaaja. Mikael Ruohomaalla on poikkeuksellista kykyä pysyä kiekossa. Charles on alusta asti ollut meille tosi iloinen ihminen ja iloinen persoona. Hänen iloisuutensa on siirtynyt hyvänä itseluottamuksena ja fiiliksenä tonne kentälle, kommentoi Manner Bertrandista.

- Urheilijalle joskus löytyy se ketju, jossa hänen on mukava ja hyvä olla. Charles on löytänyt semmoisen paikan, Manner jatkoi.

Nuorten MM-kisoista palannut 17-vuotias Rasmus Kupari on hänkin esiintynyt edukseen.

- Hän ansaitsi MM-leirillä paikkansa siihen MM-joukkueensa. Peli erittäin hyvät harjoitusottelut. Kun hän tuli MM-kisoista takaisin, niin tuntui, että hän on todella hyvä. 2000 syntynyt kaveri ja luisteluvoima on erittäin kova, kehuu Manner Kuparia.

- Koko ajan hän tottuu paremmin ja paremmin siihen, että hän saa sitä luisteluvoimaa irti miesten peleissä ja tiukoissa paikoissa. Ei ihmettele tilanteita. Kun luistin liikkuu, luottaa hän, että pääsee miesten ohi. On kyllä potentiaalinen kaveri. Annetaan hänen rauhassa kasvaa. Opetetaan hänelle sellaisia lainalaisuuksia, joita hän tarvitsee, kun haluaa varttua huipulle uralla, Manner jatkoi Kuparista.

Kärpillä kulkee erinomaisesti, mutta helmikuussa joukkue joutuu antamaan tasoitusta. Manner lähtee Leijonien matkaan olympialaisiin ja hyvinkin todennäköisesti olympiajoukkueeseen valitaan muutama Kärppä-pelaajakin. Olympialaisten aikaan pelataan kuitenkin monta Liiga-peliä.

- Totta kai mä toivoisin, ettei olisi yhtään peliä, ja että Suomen kiekkokansa saisi keskittyä kannustamaan Leijonia. Mutta kun ohjelmat on tehty, on siinä varmaan ollut niin monta asiaa, että on ollut pakko laittaa niitä pelejä sinne. Niillä mennään, mikä ohjelma on, Manner sanoi olympiatilanteesta.

Mannerin mukaan Kärppien joukkueesta löytyy leveyttä ja olympialaisten aikaan joukkue selviää.

- Ei se haittaa, vaikka joku saattaa päästäkin joukkueeseen. Me valmentajat ollaan Arin kanssa poissa, mutta meillä on hyvä tiimi tuossa. Se on myös hyvä mahdollisuus joukkueelle olla ilman muutamaa pelaajaa.