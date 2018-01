Mitaleita tulossa? Pärmäkoski, Mäkäräinen ja yhdistetyn miehet iskussa

Suomen seitsemän mitalin tavoite Pyeongchangin olympialaisista ei näytä epärealistiselta. Maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen sekä yhdistetyn kilpailijat osoittivat maailmancupin kisoissa viikonloppuna olevansa olympialaisten alla mitalikunnossa.

Pärmäkoski saavutti kauden ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa oltuaan Slovenian Planicassa ykkönen 10 kilometrin perinteisen kisassa. Neljä norjalaista huippua puuttui kisasta, mutta Pärmäkosken taakse jäivät muun muassa Charlotte Kalla ja Heidi Weng.

- Verryttelyssä tuntui, että mitenköhän tänään käy. Sain verryttelyssä kroppaa auki sen verran, että se toimi hyvin kisassa. Maltillinen alku, mutta se oli varmasti tärkeä tohon. Kun malttoi alussa, niin pystyi tokan ringin tulemaan kovaa. Tiukka taisteluhan siitä tuli! Teknisesti oli hyvää ja pyrin keskittymään, että tulee pitkää liukua ja sauva tulee oikeaan asentoon. Varmasti se oli tänään se tekijä, minkä takia voitto tuli, Pärmäkoski kommentoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Naisten kisassa kaikki mukana olleet suomalaiset hiihtivät maailmancupin pisteille. Kerttu Niskanen oli toiseksi parhaana suomalaisena kuudes. Aino-Kaisa Saarinen oli 11:s, Laura Mononen sijalla 14, Riitta-Liisa Roponen 16. Ja Anne Kyllönen 21.

Kyllösen kunto ei vakuuta. Todennäköisesti häntä ei valita olympialaisiin, vaan tilalle joukkueeseen nimetään Johanna Matintalo.

Miesten 15 kilometrin perinteisen kisassa Iivo Niskanen oli vasta kymmenes. Eroa voittajaan, Kazakstanin Aleksei Poltoraniniin, jäi yksi minuutti ja kymmenen sekuntia.

Maailmancupin pisteille suomalaisista hiihtivät myös Perttu Hyvärinen, joka oli 26:s, ja Ville Nousiainen, joka oli 29:s. Sprinttikisoissa tällä kaudella vahvasti kisannut Ristomatti Hakola oli kilpailun 31:s, Lari Lehtonen 41:s ja Matti Heikkinen 42:s.

Hakola ja Heikkinen on Niskasen lisäksi valittu olympialaisiin. Heikkisen kunto jättää Planican perusteella paljon kysymysmerkkejä.

Ampumahiihdon yhteislähdössä Anterselvassa Kaisa Mäkäräinen oli kolmas, vaikka ampui neljä sakkoa. Lauantaina Mäkäräinen oli ollut takaa-ajokisassa viides, vaikka lähti kärjen perään puolentoista minuutin takamatkalta.

Mäkäräisen hiihtovauhti on todella vahvaa. Nykykunnossaan hänellä on Pyeongchangissa saumaa mitaleille huonollakin ammunnalla.

Yhdistetyn maailmancupissa Chaux-Neuvessa Ilkka Herola oli henkilökohtaisessa kisassa lauantaina kolmas. Sunnuntaina joukkuekisassakin Suomi oli kolmas.

On merkille pantavaa, että Herola on mennyt mäessä eteenpäin. Hän on Eero Hirvosen ohella Pyeongchangissa mitalikandidaatti.

Maastohiihto, ampumahiihto ja yhdistetty ovat Pyeongchangissa suomalaisten potentiaalisimpia mitalilajeja. Jos näistä kaikista lajeista tulee useampi mitali, alkaa seitsemän mitalin tavoite olla jo siinä.