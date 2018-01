Naisleijonat mitalisuosikki: "Tiedetään, mitä Kanadan ja USA:n kaataminen vaatii"

Suomi lähtee Pyeongchangin naisten jääkiekon olympiaturnaukseen mitalisuosikkina. Onhan Suomi ollut tällä kaudella Euroopan maita vastaan vahvassa iskussa.

Suomen joukkue kisoihin ilmoitettiin maanantaina. Ryhmässä on Venla Hovi, jolle olympiakisat ovat jo kolmannet.

- On tosi iso kunnia lähteä jälleen edustamaan Suomea, Hovi kommentoi Sport Contentille.

Ensi kertaa Hovi edusti Suomea olympialaisissa Vancouverissa 2010. Siellä Suomi voitti pronssia.

- Vancouverista ei ole mielessä muita kuin hyviä muistoja. Oli ensimmäiset kisat ja oli paljon kaikkea uutta ja hienoa. Kaikkea ei ole jäänyt mieleen. Mutta päällimmäisinä ne voiton tunteet sieltä viimeisen pelin jälkeen, hän toteaa.

Sotshissa 2014 Suomi hyytyi yllättäen puolivälieriin.

- Aina meillä on odotukset korkealla ja meillä oli niissä kisoissa huippujoukkue mukana. Täytyy muistaa, että muillakin on hyvät joukkueet ja se on todella pienestä kiinni. Peli kerrallaan täytyy lähteä etenemään, Hovi toteaa Sotshin pettymyksestä.

Pyeongchangissa Suomea pidetään selkeänä pronssisuosikkina. Hovin mukaan loppuottelustakin on lupa haaveilla.

- Jos tilastoja katsoo, niin ollaanhan me viety monia pelejä viimeisten vuosien aikana. Kovan työn edessä pronssimitali on, mutta totta kai lähdetään hakemaan sellaista jättiyllätystä hakemaan. Mutta peli kerrallaan lähdetään keskittymään.

Viime vuoden MM-kisoissa Suomi voitti Kanadan.

- Aiemmin lähdettiin selviytymään USA:ta ja Kanadaa vastaan, niin nyt me lähdetään voittamaan. Tiedetään, mitä se vaatii, joten miksi se ei voisi tapahtua uudestaankin, Hovi toteaa.

Hovi pelaa itse yliopistokiekkoa Manitoban opinahjossa Kanadassa.

- Voisin kutsua itseäni amatööriammattilaiseksi. Rahaa mä en tästä saa, mutta ihan ammattimaisesti harjoittelen. Ehkä se on sellainen termi, miksi voin itseäni kutsua, hän kertoo.

- Pelaan yliopistossa. Opettajaksi valmistun. Käyn kokopäiväisesti koulussa ja siihen yhtä tai kahta työtä päälle. Mulla on siinä kolme kokopäivähommaa, Hovi taustoittaa arkeaan.

Suomen olympiajoukkueessa on iso ikähaitari. Riikka Välilä on 44-vuotias ja Petra Nieminen 18-vuotias.

- Riikka on ihan huikea johtaja. Kun otetaan puheeksi vaikka työmoraali, miten sitä arkea pystyy hoitamaan, kun hänellä on lapsia siinä mukana, niin onhan se ihan huikeaa päästä seuraamaan sitä Riikan valmistautumista. Millainen ammattilainen on kyseessä, Hovi toteaa.

- Kun on vielä meidän nuorimmat hurjat, niin on hienoa seurata, kuinka kaikki tulevat niin hyvin toimeen keskenään, Hovi jatkaa.

Naisten jääkiekko oli monille tv-katsojille outoa vielä 1998 Naganossa, kun laji oli ensi kertaa olympiaohjelmassa. Parissakymmenessä vuodessa tilanne on muuttunut täysin.

- Kauhean outo ajatus olisi, että ihmiset pitäisivät sitä outona. Olen Kanadassa asunut viimeiset vuodet, niin siellä kaikki arvostaa naisten jääkiekkoa siinä, missä miestenkin jääkiekkoa. Siellä on hienoa pelata, kun tukea tulee joka suunnalta, Hovi kertoo.

- Kyllä sitä Suomessakin näkee, että porukka on oikeasti alkanut seuraamaan ja tukemaan meitä, Hovi jatkaa.

Ongelmana vain on, ettei Suomessa voi pelata naisten jääkiekkoa ammattilaisena.

- Kyllähän me annetaan USA:lle ja Kanadalle etumatkaa, kun he saavat yhdessä treenata ja pelata tietyillä kentällisillä koko kauden ja hioa kuvioitaan kuntoon. Näillä olosuhteilla, mitä meillä on, niin treenataan varmasti ihan yhtä paljon, mitä hekin on treenanneet. On yritetty ottaa kaikki irti siitä mitä on, eikä siitä, mitä ei ole, Hovi sanoo.

Suomen joukkueesta Noora Räty ja Annina Rajahuhta pelaavat ammattilaisina Kiinassa. Hovi voisi itsekin lähteä ammattilaiseksi, kun yliopistoura on takana.

- Ammattilaisuus on yksi haave ollut aina. Jos tulisi mahdollisuus lähteä, en koe sitä yhtään epätodennäköiseksi, että lähtisin.

Hovi keskittää ajatuksensa tällä hetkellä kuitenkin olympialaisiin.

- En ole koskaan käynyt Koreassa aikaisemmin. Hieno uusi kokemus. Olen kuullut, että Etelä-Korea on todella järjestelmällinen maa. Voi Suomeen verrata. Varmasti siellä on hyvin valmistauduttu kisoihin. Ei tule mitään yllätyksiä järjestäjille. Paljon uutta tullaan varmasti kokemaan.

Naisten olympiaturnauksen erikoisuus on yhdistetty Etelä- ja Pohjois-Korean joukkue, jossa on myös Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisia (eteläkorealaisia)

- Onhan se jännä yhdistelmä. Mun mielestäni hieno ajatus, mikä lähti kisojen alla, että joukkueen pystyy yhdistämään eri kansoista, Hovi toteaa Korean joukkueesta.

NAISTEN OLYMPIAJOUKKUE:

MAALIVAHDIT

18 GK RÄISÄNEN Meeri 02.12.1989 Tampere 170 62 L HPK Hämeenlinna

31 GK SUONPÄÄ Eveliina 12.04.1995 Kiukainen 174

68 L Lukko Rauma 41 GK RÄTY Noora 29.05.1989 Espoo 165 65 L Kunlun Red Star, CHN

PUOLUSTAJAT

2 D RAHUNEN Isa 16.04.1993 Kuopio 164 67 L Kärpät Oulu

4 D LINDSTEDT Rosa 24.01.1988 Ylöjärvi 187 80 L HV 71, SWE

6 D HIIRIKOSKI Jenni 30.03.1987 Lempäälä 162 62 L Luleå Hockey, SWE

7 D JALOSUO Mira 03.02.1989 Lieksa 184 81 R Kärpät Oulu

8 D VIITASUO Ella 27.05.1996 Lahti 172 67 L Blues Espoo

15 D TUOMINEN Minnamari 26.06.1990 Helsinki 165 71 R Blues Espoo

88 D SAVOLAINEN Ronja 29.11.1997 Helsinki 176 72 L Luleå Hockey, SWE

HYÖKKÄÄJÄT

9 F HOVI Venla 28.10.1987 Tampere 169 67 L Univ. of Manitoba, CAN

10 F VÄLIMÄKI Linda 31.05.1990 Ylöjärvi 166 69 L Ilves Tampere

11 F RAJAHUHTA Annina 08.03.1989 Helsinki 165 72 L Kunlun Red Star, CHN

13 F VÄLILÄ Riikka 12.06.1973 Jyväskylä 163 60 R HV 71, SWE

19 F NIEMINEN Petra 04.05.1999 Tampere 169 64 L Team Kuortane

22 F NUUTINEN Emma 07.12.1996 Helsinki 176 74 L Mercyhurst University, USA

23 F HAKALA Sanni 31.10.1997 Jyväskylä 154 55 L HV 71, SWE

24 F TULUS Noora 15.08.1995 Vantaa 165 68 R Luleå Hockey, SWE

26 F SÄKKINEN Sara 07.04.1998 Tampere 162 61 L Team Kuortane

27 F SAARI Saila 01.11.1989 Alavus 170 60 L Kärpät Oulu

33 F KARVINEN Michelle 27.03.1990 Rödovre DEN 166 69 L Luleå Hockey, SWE

61 F NISKANEN Tanja 11.09.1992 Juankoski 176 70 L KalPa Kuopio

77 F TAPANI Susanna 02.03.1993 Laitila 177 65 L Lukko Rauma