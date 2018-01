Ilves nollattiin Helsingissä, valmentajalle jäi tosi surkea maku

Ilves taipui Helsingin IFK:lle Helsingissä tiistaina 0-3-lukemin jääkiekon SM-liigassa. Tamperelaisten esitys jätti kauniisti sanottua paljon toivomisen varaa.

Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi oli ymmällään ottelun jälkeen. Päävalmentaja ei voinut ymmärtää, miten huono jääkiekkopelin hänen valmentamansa joukkue oli juuri pelannut.

- Jäi kyllä tosi surkea maku tästä. En edes muista koska on ollut näin surkea esitys ja tässä hallissa vielä, Kivi latasi pelin jälkeen.

Ilves oli tiistaina todella vaisu. HIFK lopetti käytännössä kokonaan pelaamisen päästyään 3-0-johtoon toisen erän puolivälin jälkeen, mutta senkin mahdollisuuden Ilves jätti käyttämättä hyödykseen.

- Voi voi. Pitää kyllä mennä todella kauas, että on ollut näin surkea peli. En edes muista milloin viimeksi. Pälyilyä ja epäröintiä, Kivi kuvasi omien otteitaan.

Ilves oli voittanut ennen Helsingin-reissua kaksi ottelua putkeen ja joukkueen ilme oli näyttänyt jo pitkään raikkaalta. Tämä kaikki oli kuitenkin kaukaista unelmaa tiistaina.

- Ilme on ollut oikeastaan varmaan edelliset parikymmentä peliä ihan hyvä, Kivi sanoi.

Ilveksellä on nyt matkaa pudotuspeliviivaan 10 pistettä. Ei tarvitse olla matemaatikko todetakseen, että tamperelaisille tulee kiire, mikäli he aikovat ehtiä vielä "kevään tansseihin mukaan". Ilveksellä on enää 14 ottelua runkosarjaa pelaamatta.

- Olihan tämä siihenkin nähden tosiaan surkea suoritus, Kivi parahti.

Ilves-luotsi ei kuitenkaan vielä suostu heittämään kirvestä kaivoon pudotuspelipaikan suhteen.

- Kyllä nyt tietysti uskoa vielä riittää, ei se siitä jää kiinni.

HIFK jatkaa voittonsa myötä kuudentena. Tappara voitti KalPan 4-1, joten HIFK on nyt neljä pistettä seitsemäntenä olevaa KalPaa edellä.

- Tärkeät pisteet. Tänään voitettiin puolustamalla ja Kevin Lankisen hyvällä maalivahtipelillä. Kolmas erä oli huolimatonta ja kuritonta pelaamista. Se oli vaikea erä. Se mikä oli sitten tietysti positiivista, niin puolustettiin erittäin hyvin, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi ottelun jälkeen.

HIFK:n hahmoja oli tiistaina kultakypärä Erik Thorell. Ruotsalainen iski toisessa erässä tärkeän 3-0-osuman ja pelasi muutenkin mallikkaasti. Selinkin luonnehti Thorellin osumaa toteamalla, että harvoin tuollaisia maaleja Liiga-tasolla näkee. Thorell on Selinille tuttu mies jo TPS:n ajoilta ja valmentajalla oli näppinsä pelissä, kun ruotsalaista hankittiin Turkuun.

- Pisteitä hän on tehnyt läpi kauden. Toki alussa oli vähän vaikeampaa. Nyt on myös sitten kamppailupelaaminen ja energisyys lisääntynyt. Tällä hetkellä hän tuottaa muutakin joukkueelle kuin pisteitä. Kamppailee ja menee väleihin, Selin kehui ruotsalaisvahvistusta.

Selin oli hankkimassa Thorellia TPS:ään, mutta IFK:hon siirtyminen oli valmentajalle itselleenkin yllätys.

- Kun tulin tänne ja kuulin sitten, että Erik Thorell pelaa IFK:ssa, niin se oli mulle yllätys. Positiivinen sellainen ehdottomasti, Selin sanoi.

HIFK voitti ja nappasi arvokkaat pisteet, mutta yllä leijaili jälleen myös tummia pilviä. HIFK-kapteeni Lennart Petrell joutui jättämään pelin kesken. HIFK:n loukkaantuneiden lista on jo ennestään pitkä.

- Lennulla on ylävartalovamma ja hän jäi pois toisen erän lopussa. Hän olisi ehkä pystynyt jatkamaankin, mutta liputettiin hänet siinä kohtaa varikolle. Kova viikko on kuitenkin vielä edessä, Selin sanoi kapteenin tilanteesta.

Olympiajoukkueeseen valittu Miro Heiskanen ei pelannut vielä tiistainakaan. Mikä hänen tilanteensa on?

- Kyllä me toivotaan, että Heiskanen pelaisi jo viikonloppuna. Sellainen suunnitelma meillä tällä hetkellä on, Selin paljasti.

Liigan tulokset 23.1.

HIFK – Ilves 3-0

JYP – Lukko 4-2

Pelicans – Jukurit 2-4

SaiPa – Sport 4-5 vl

TPS – HPK 2-4

Tappara – KalPa 4-1