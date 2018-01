Hjallis Harkimolta tylyä tekstiä suomalaisten Kiina-bisneksistä: ”Me vaan puhutaan, pidetään seminaareja”

Jääkiekkoseura Jokerit on hyvin edustettuna Etelä-Koreassa Pyeongchangin talviolympiakisoissa. Peräti kahdeksan Jokereiden pelaajaa valittiin olympiajoukkueisiin. Heistä viisi Suomen ja kolme Yhdysvaltojen joukkueeseen.

Jokereiden pääomistaja, kansanedustaja Hjallis Harkimo ei ole yllättynyt.

- Kyllähän se mun mielestä on aika luonnollista, kun me kuitenkin pelataan korkeimmalla tasolla Euroopassa jääkiekkoa. Meillähän pitääkin olla parhaimmat siellä, Hjallis kommentoi Sport Contentille.

Jos Tanska olisi selviytynyt olympialaisiin, olisi Jokereista lähtenyt pelaajia Pyeongchangiin enemmänkin.

- Meiltä valittiin viisi Suomen maajoukkueeseen, kolme jenkkien maajoukkueeseen. Jos vielä olisi ollut Tanskan maajoukkue, olisi sinne valittu neljä ainakin, niin se olisi puoli joukkuetta meiltä. Mutta Tanskahan ei pelaa siellä, Hjallis toteaa.

Hjallis on iloinen pelaajiensa puolesta.

- Olen tyytyväinen, että ne pojat saa mahdollisuuden, vaikka eihän se sinänsä Jokereita auta mitenkään. Mutta pojat pääsevät pelaamaan olympialaisissa ja se on varmaan hieno tunne.

Jokerit voitti tiistaina Salavat Julajev Ufan vieraissa rankkarikisan päätteeksi, mutta sitä peliä edelsi kolme tappioputki.

- Nyt on vähän huonosti mennyt pelit. Meillä on se ongelma, että me pelataan hyvin eka erä. Ollaan ihan ylivoimaisia ekassa erässä, eikä vastustaja pääse edes hyökkäämään, mutta sitten se jotenkin lopahtaa se peli, Hjallis toteaa tilanteesta.

- Kyllä meidän pitää saada toi paikka kuntoon playoffeja ajatellen. Muuten meille käy huonosti, Hjallis jatkaa.

Hjallis muistuttaa loukkaantumistenkin vaikuttaneen asiaan.

- Meillä on ollut puolustajapulaa. Meillä on neljä pakkia loukkaantuneina ja joudutaan joku hyökkääjä aina laittamaan sinne. Mutta uskon, että se joukkue on kyllä iskussa. Kun tulee kova peli, niin silloin ne pelaa aina paremmin.

Jokereiden taloustilanne herättää keskustelua vuodesta toiseen. Onhan seura tehnyt tappiota kymmenien miljoonien eurojen edestä.

- Meillä ei ole mitään ongelmaa. Meillä on rahoitus kunnossa, Hjallis kuittaa asian.

Tällä kaudella Jokerit on tehnyt yhteistyötä Kiinassa kiinalaisen jääkiekon kehittämisestä. Kiina haluaa panostaa jääkiekkoon Pekingin 2022 talviolympiakisojen takia, mutta kyse ei ole pelkästään olympialaisista, vaan urheilubisneksen kehittämisestä Kiinassa ylipäätään ja jääkiekko on talviurheilulajeista tärkeässä asemassa.

- Kiinaan on kauheat mahdollisuudet kehittää. Ne tarvii Kiinassa kauheen määrän harjoitushalleja ja me ollaan yhdessä projektissa jo mukana konsultteina. Ne tarvii kauhean määrän isoja halleja, kommentoi Hjallis

Suorapuheisuudestaan tunnettu Harkimo lataa kritiikkiä suomalaisten bisnestoimille Kiinassa toistaiseksi.

- Suomella on siellä iso mahdollisuus. Mutta se ei riitä, että siitä puhutaan ja siitä pidetään seminaari. Pitää perustaa yritys, pitää mennä sinne ja pitää myydä se tuote. Muuten siitä ei tule mitään. Puhumalla siitä ei saa bisnestä.

Hjallis antaa ymmärtää, etteivät suomalaiset ole tajunneet, millaisia paketteja kiinalaisille kannattaisi myydä. Kiinalaiset haluavat kaiken kokonaan, eikä vain yksittäisiä osia.

- Me vaan puhutaan ja tehään niitä juttuja, pidetään seminaareja, keskustellaan, sitten tehdään yksitellen. Mutta kiinalaiset haluavat valmiita paketteja. Ei ne osta laitoja, jäätä tai jotain. Ne haluaa, että se halli on valmiiksi rakennettu ja tarjotaan se kokonaisuus sinne. Se meiltä uupuu.

Hjallis on nähty paikan päällä useammissa olympiakisoissa. Helmikuussa hän ei kuitenkaan matkaa Etelä-Korean Pyoeongchangissa järjestettäviin talviolympialaisiin. Syy on varsin pätevä.

- En ole menossa. Meillä on eduskunta, enkä mä pysty lähtemään sinne, Hjallis kertoo.

Pyeongchangissa Hjallis on kuitenkin vieraillut aiemmin,

- Silloin kävin siellä Peter Tallbergin kanssa, kun niitä halleja piti rakentaa. Käytiin tutkimassa sitä juttua. Ne on hienot maisemat. Hienot puitteet ihan varmasti, hän paljastaa.

Olympialaisia Hjallis aikoo seurata ahkerasti, kun kiireiltään vain ehtii. Leijonille hän povaa menestystä.

- Uskon, että Suomen maajoukkue on hyvässä iskussa. Ehkä venäläisillä on parempi maajoukkue materiaaliltaan, mutta sitten me tullaan kyllä ihan samassa kuin kaikki muut.

Suomea Hjallis ei pidä kuitenkaan suurimpana kultamitalisuosikkina.

- No joo. Mun mielestä Venäjä on kyllä ennakkosuosikki. Ne on satsanneet sinne, että NHL:stä ovat ottaneet pelaajia pelaamaan KHL:ää. Niillä on ylivoimaisesti nimekkäin joukkue. Mutta senhän tietää, että yhteispelillä Suomi pystyy venäläisetkin voittamaan.

Hienoimpina olympiamuistoinaan Hjallis pitää Leijonien Naganon 1998 ja Sotshin 2014 pronssimitaleita.

- Naganossa oli hienot muistot, kun Suomi pelasi siellä. Ja kyllä mä Sotshissakin kävi kattomassa. Kun kultaa ei ole tullut, ei ole sellaista ylintä muistoa, mutta mitalit on aina hieno asia.