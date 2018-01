Mika Kojonkoski: "Urheilumenestys on historiassa ollut meille kuin näkkileipää"

Suomen olympiajoukkue helmikuussa järjestettäviin Pyeongchangin olympiakisoihin on lähes valmis. Keskiviikkona ilmoitettujen valintojen myötä joukkueessa on 97 urheilijaa. Ensi sunnuntaina joukkuetta täydennetään ainakin kahdella ja korkeintaan viidellä urheilijalla.

Olympiakomitean huippu-urheilujohtajan Mika Kojonkosken mukaan tavoitteena on seitsemän mitalia.

- Urheilijoiden tavoitteet on enemmän kuin kymmenen mitalia. Mutta kun muutetaan tavoitetta realismin tasolle, tarkoittaa se kymmentä mitalia tässä olympiadissa. Mielestäni talviolympialaisten osalta tarkoittaa sitä, että 6-7 mitalia olisi saavutettava Pyeongchangista.

Kojonkosken mukaan Suomen urheilun taso kohenee hitaasti, mutta kohenee kuitenkin.

- Muutokset eivät tapahdu helposti. On puhuttu siitä, että laskeva menestyskäyrä saataisiin käännettyä. Sotshissa saatiin viisi mitalia, joka oli vastaava luku kuin edellisissä talviolympialaisissa Vancouverissa. Se tarkoittaa sitä, että sen päälle pitäisi pystyä suorittamaan.

Pyeongchangissa Suomella on kymmenisen urheilijaa, joilla on mahdollisuuksia mitaleille viestihiihtojoukkueiden ja jääkiekkojoukkueiden ohella.

- Meillä on aika laajalla rintamalla mahdollisuuksia. Maastohiihto toi viime vuonna Lahdesta viisi mitalia. Nyt matkat eivät ole parhaat mahdolliset meidän hiihtäjille, eikä ole kotiyleisön tukea. Mutta uskotaan, että useampi mitali tulee maastohiihdosta, toteaa Kojonkoski.

Kaisa Mäkäräinen voi voittaa ampumahiihdossa useamman mitalin.

- Kaisalla on neljä matkaa. Neljä mahdollisuutta on yksi parhaista, Kojonkoski jatkaa.

Jääkiekossa ja lumilautailussa tuli mitalit Sotshista.

- Jääkiekkojoukkueet kykenevät tekemään menestystä. Meillä on aika hyvä lumilautajoukkue. Viime aikaisin iloinen yllättäjä on Rene Rinnekangas, joka on tehnyt sekä slopestylessa että big airissa vahvaa nousua, Kojonkoski arvioi.

Yhdistetty on pitkän tauon jälkeen nousemassa suomalaisten menestyslajiksi.

- Yhdistetyssä puhutaan mitalimahdollisuuksista joukkueena sekä yksilöinä. Ja tietenkin Mika Poutala myös. On ollut erittäin vahvassa vauhdissa pikaluistelussa, Kojonkoski toteaa.

Iivo Niskanen voitti Sotshissa 2014 kultaa, vaikka häneltä ei odotettu juuri mitään.

- Toivotaan, että olisi yllättäjiä Iivo Niskasen tapaan. Sotshissa Iivo tuli yli kaikkien odotusten ja ennusteiden, sanoo Kojonkoski.

Kojonkosken mukaan olympiavalinnoissa on noudatettu valmentajien ja lajiliittojen esityksiä. Kriteerinä on, että urheilijalla pitäisi olla mahdollisuuksia 16 joukkoon ja joukkueilla kahdeksan joukkoon.

- Koko vuosi ollaan seurattu urheilijoita ja ollaan oltu yhteydessä valmennukseen. Valinnat on tehty kriteerien ja lajiliittojen esitysten mukaan. Ollaan yritetty vuoden verran. Turhia urheilijoita ei ole mukana. Jos ei pääse olympialaisissa starttaamaan, ei se ole kenenkään etu.

Mäkihyppyyn lähtee viisi miestä, koska joukkuemäessä Suomi on ollut kahdeksan joukossa.

- Meillä on mäkihypyssä nousevia nuoria kykyjä, kuten Eetu Nousiainen ja Antti Aalto. He ovat tällä kaudella nousseet maailmancupin pisteille. Suomalaisessa yleisössä se ei nostata ehkä tunteita, koska meillä on vahva menestyksen perinne, mutta tänä päivänä ei myöskään ole helppoa kiivetä maailmancupin pisteille, entinen mäkikotka Kojonkoski toteaa.

Kojonkosken mukaan kultamitalia ehdottomasti odotetaan.

- Mulle on tärkeää, että menestyttäisiin ja julkisuuskuvalle olisi tärkeää, että saavutettaisiin kultamitali, joka tuo ihan erilaisen riemun kansakuntaan. Sen jälkeen hopea ja pronssikin maistuu paremmalta.

Suomen talviurheilu on Sotshin jälkeen ollut nousussa, mutta Kojonkosken mukaan haasteita on tietyissä lajeissa paljonkin.

- Tän joukkueen perusteella meillä on isoja haasteita rinnelajeissa ja tietysti mäkihypyssä. Rinnelajeissa lukumäärä on vähäisempi. Mäkihypyssä lama on kestänyt pikkuisen kauemmin.

- Tän joukkueen menestyspotentiaali on kuitenkin suurempi kuin Sotshissa. Urheilun tila kaiken kaikkiaan on parempi. Urheilumenestys on historiassa ollut meille kuin näkkileipää ja tänä päivänä se on kovemman työn tulosta, Kojonkoski jatkaa.

Suomi putosi huippu-urheilussa muiden kyydistä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Kojonkoski on tekemässä korjausliikettä, mutta resurssit ovat rajalliset.

- Itse olin viime viikonloppuna Sveitsissä huippu-urheiluseminaarissa. Siellä Sveitsi kertoi omasta järjestelmästään. He sijoittavat 30 miljoonaa euroa lisää huippu-urheilun tukeen ja heidän tavoitteenaan ei ole parantaa menestystä, vaan ylläpitää menestystä, Kojonkoski toteaa.

- Tässä me ei olla ihan päivitetty, millä keinoilla ja resursseilla voidaan tehdä lisää menestystä, Kojonkoski päättää.

Suomen olympiajoukkue Pyeongchangissa:

Alppihiihto

Miehet: Andreas Romar, syöksy, super-g ja alppiyhdistetty.

Ampumahiihto

Naiset: Mari Laukkanen, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen, Kaisa Mäkäräinen ja Laura Toivanen.

Miehet: Tuomas Grönman, Olli Hiidensalo ja Tero Seppälä.

Curling

Mixed doubles-parikilpailu: Oona Kauste, Tomi Rantamäki.

Freestyle

Miehet: Slopestyle: Joona Kangas; Kumpareet: Jimi Salonen ja Jussi Penttala.

Jääkiekko

Miehet: Mikko Koskinen, Juha Metsola, Karri Rämö; Miro Heiskanen, Juuso Hietanen, Tommi Kivistö, Miika Koivisto, Lasse Kukkonen, Mikko Lehtonen, Sami Lepistö, Atte Ohtamaa; Marko Anttila, Jonas Enlund, Teemu Hartikainen, Julius Junttila, Joonas Kemppainen, Petri Kontiola, Jarno Koskiranta, Jani Lajunen, Sakari Manninen, Oskar Osala, Jukka Peltola, Mika Pyörälä, Veli-Matti Savinainen, Eeli Tolvanen.

Naiset: Meeri Räisänen, Noora Räty, Eveliina Suonpää; Jenni Hiirikoski, Mira Jalosuo, Rosa Lindstedt, Isa Rahunen, Ronja Savolainen, Minnamari Tuominen, Ella Viitasuo; Sanni Hakala, Venla Hovi, Michelle Karvinen, Petra Nieminen, Tanja Niskanen, Emma Nuutinen, Annina Rajahuhta, Saila Saari, Sara Säkkinen, Susanna Tapani, Noora Tulus, Riikka Välilä, Linda Välimäki.

Lumilautailu

Naiset: Slopestyle ja big air: Enni Rukajärvi.

Miehet: Slopestyle ja big air: Kalle Järvilehto, Peetu Piiroinen, Rene Rinnekangas ja Roope Tonteri, kotiin jäävä varamies Ville Paumola; Halfpipe: Janne Korpi, Markus Malin ja Peetu Piiroinen; Lumilautakrossi: Anton Lindfors.

Maastohiihto

Naiset: Johanna Matintalo, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Riitta-Liisa Roponen ja Aino-Kaisa Saarinen.

Miehet: Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen, Martti Jylhä, Iivo Niskanen, Anssi Pentsinen ja Lauri Vuorinen.

(Joukkue täydentyy mahdollisesti 1-4 hiihtäjällä 28.1. mennessä).

Mäkihyppy

Naiset: Julia Kykkänen.

Miehet: Antti Aalto, Janne Ahonen, Andreas Alamommo ja Eetu Nousiainen.

(Viides mies nimetään 28.1. mennessä).

Pikaluistelu

Naiset: Elina Risku (500m).

Miehet: Pekka Koskela (500 m), Mika Poutala (500m, 1000m).

Taitoluistelu

Naiset: Emmi Peltonen.

Yhdistetty

Miehet: Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Hannu Manninen, Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho.

Joukkueen johto

Mika Kojonkoski, joukkueen johtaja

Leena Paavolainen, apulaisjoukkueenjohtaja, PyeongChang kisakylän johto

Mika Lehtimäki, apulaisjoukkueenjohtaja, Gangneung kisakylän johto